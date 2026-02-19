Cupra könnte Nachfolger des Tavascan in Europa statt China bauen

Volkswagen erwägt laut einem Bericht, den nächsten Modelljahrgang des Elektro-Crossovers Tavascan seiner Marke Cupra in Europa statt in China zu fertigen. Dies berichten laut dem Handelsblatt Unternehmensquellen und interne Produktionspläne.

Der Tavascan, der derzeit in China produziert wird, unterlag bis vor Kurzem einem zusätzlichen Zollsatz von 20,7 Prozent auf den bereits bestehenden 10 Prozent Einfuhrzoll. Eine Sprecherin erklärte dem Handelsblatt, Cupra habe „alle möglichen Maßnahmen ergriffen“, damit die Zusatzzölle „keinen Einfluss auf den Preis“ haben. Man hat den Zoll also nicht auf den Preis draufgeschlagen.

Die EU hatte im Jahr 2024 neue Abgaben auf in China hergestellte Elektroautos verhängt. Der Grund: Brüssel wirft Peking vor, seinen Elektroautobauern durch umfangreiche Subventionen einen unfairen Vorteil beim Export nach Europa zu verschaffen. Die Sätze für die Extra-Zölle unterscheiden sich je nach Hersteller.

Die EU und China verhandeln derzeit, um eine für beide Seiten akzeptable Lösung zu finden. Zuletzt sah es danach aus, dass Preisverpflichtungen für chinesische Elektroauto-Exporteure kommen. Künftig können die Hersteller die Ende 2024 aktivierten Strafzölle sowie den schon vorher geltenden regulären Importzoll von 10 Prozent vermeiden, wenn sie sich verpflichten, ihre Elektroautos in Europa nicht unter einem bestimmten Mindestpreis zu verkaufen.

Bereits feststeht seit Kurzem, dass die Europäische Kommission den Tavascan nach monatelangen Gesprächen von den Importzöllen ausnimmt, im Gegenzug für ein Mindestpreis- und Quotensystem. Am Verkaufspreis ändert das nach aktuellem Stand nichts.

Wie nun aus Herstellerkreisen zu hören sei, so der Bericht, soll das Nachfolgemodell des aktuellen Tavascan Anfang des kommenden Jahrzehnts nicht mehr in China, sondern in Europa vom Band rollen. Dann wäre das Elektroauto in einigen Jahren sogar ein echter Europäer. Anlaufpläne, die das Handelsblatt einsehen konnte, nennen als Produktionsstart die frühen 2030er-Jahre. Cupra wollte das nicht kommentieren.