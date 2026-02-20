Volvo: SPA3 schafft Voraussetzungen für flachere Elektroautos

Die neue Elektroplattform SPA3 von Volvo könnte den Weg zurück zu klassischen, flach bauenden Limousinen und Kombis ebnen – etwa zu Modellen wie dem S60 oder V90. Derzeit dominieren SUVs das Portfolio der Schweden: Fünf der sechs aktuellen Baureihen haben dieses Format, und selbst das formal als Limousine auftretende neue E-Auto ES90 wirkt von der Höhe eher wie ein Crossover.

In der Vergangenheit hatte das Management laut Autocar betont, dass im geplanten Acht-Modell-Portfolio angesichts des starken SUV-Fokus kaum Platz für traditionelle Limousinen und Kombis sei. Die mit Verbrenner fahrenden S60 und S90 sowie deren Kombiversionen V60 und V90 wurden entsprechend eingestellt. Doch mit der neuen Plattform SPA3, die erstmals im mittelgroßen SUV EX60 zum Einsatz kommt, rückt mehr technische Flexibilität in den Fokus.

Ein zentrales Merkmal der SPA3 ist, dass die Batteriekapazität nicht mehr die Fahrzeughöhe vorgibt. Anders als die bisherige SPA2-Architektur, die für Modelle wie das große Batterie-SUV EX90 und die vollelektrische Oberklasselimousine ES90 von einer Verbrennerplattform abgeleitet wurde, ist die SPA3 von Grund auf als reine Stromer-Plattform konzipiert. Das eröffnet größere Freiheiten bei der Anordnung von Komponenten und Strukturen.

„Wir können Autos hoch machen. Wir können sie niedrig machen.“

Volvo-Technikchef Anders Bell erklärte Autocar: „Meine Aufgabe in der Entwicklung ist es, dem Unternehmen Optionen zu bieten. Wir können Autos hoch machen. Wir können sie niedrig machen.“ Die neue Skalierbarkeit sei möglich geworden, weil Verbrennungsmotor, Abgasanlage und Kraftstofftank aus der Konstruktion verschwunden seien und sich dadurch neue Wege für Struktur und Plattformaufbau eröffneten.

Bislang führten die Zwänge angepasster Verbrennerplattformen dazu, dass Batteriepacks zur Kapazitätserhöhung in die Breite wachsen mussten – ein Grund, warum viele Elektroautos insgesamt breiter wurden. Die SPA3 ermöglicht Proportionen in Breite, Höhe und Silhouette, die näher an klassischen Verbrennerfahrzeugen liegen.

Ein entscheidender Unterschied liegt in der Frontstruktur: Da sie keinen Motor mehr aufnehmen muss, können Batteriezellen flexibler im Unterboden und sogar vor der Spritzwand verteilt werden. Der Übergang zwischen Batterie und vorderer Crashstruktur wurde nach vorn verlegt. So lassen sich laut Volvos Technikchef Bell mindestens sieben Kilowatt Speicherkapazität weiter vorn im Fahrzeug unterbringen, ohne die hohen Volvo-Sicherheitsstandards zu kompromittieren.

„Fußgaragen“ sorgen für mehr Platz im Fonds

Durch die Platzierung von Zellen vor der Windschutzscheibe entstehen zudem sogenannte „Fußgaragen“, wie sie etwa bei besonders flachen Elektroautos wie dem Porsche Taycan oder Audi e-tron GT genutzt werden. Sie erlauben eine Sitzposition im Fond auf dem Niveau eines Verbrenners, wodurch Fenster- und Dachlinie niedrig gehalten werden können.

Dass die ES90 vergleichsweise hoch baut, liegt laut Technikchef Bell an der SPA2-Architektur: Sitze und Fußräume müssen oberhalb der Batterie angeordnet werden, was das Fahrzeug um rund 200 Millimeter anhebt. „Wenn man ein durchgehend flaches Batteriepaket über die gesamte Fahrzeuglänge hat, zahlt man diesen Preis. Deshalb sehen so viele batterieelektrische Fahrzeuge auf Verbrennerplattformen wie kleine SUVs aus, selbst wenn sie niedrig wirken wollen.“

Zusammen mit weiteren Optimierungen der SPA3 kann Volvo mit dieser Plattform Bell zufolge unterschiedlichste Elektroautos realisieren. „Wir können niedrig. Wir können elegant. Wir können hoch. Wir können Minivans bauen … Alles ist im Baukasten. Was wir tatsächlich umsetzen, ist eine andere Frage.“

Volvo könnte also relativ einfach eine Limousinen-Variante des EX60 als elektrischen Nachfolger des früheren S60 entwickeln, oder auch eine entsprechende Ausführung des Kombis V60. Konkrete Modellpläne nennt das Management vorerst aber nicht.