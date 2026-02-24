T&E: Firmenflotten-Regulierung kein „Verbrenner-Aus durch die Hintertür“

Die von der EU-Kommission vorgeschlagenen Elektrifizierungsziele für große Unternehmensflotten bedeuten kein „Verbrenner-Aus durch die Hintertür“, wie von Teilen der Industrie behauptet. Zu diesem Ergebnis kommt eine Analyse der Umweltorganisation Transport & Environment (T&E). Sie zeige, dass die Unternehmensflottenziele selbst hinter den Ambitionen der aufgeweichten CO2-Flottengrenzwerte zurückblieben. Gleichzeitig werde deutlich, dass vor allem deutsche Hersteller und der deutsche Automobilstandort von einer schnellen Elektrifizierung der Unternehmensflotten profitieren würden.

Mit der Clean Corporate Vehicles Regulation (CCVR) hat die EU-Kommission Elektrifizierungsziele für große Unternehmensflotten auf Ebene der Mitgliedstaaten vorgeschlagen. Aktuell sieht der Gesetzentwurf vor, dass für 2030 ein Ziel ausschließlich für E-Autos (45 %) und ein kombiniertes Ziel für E-Autos und Plug-in-Hybride (69 %) gelten soll. Demnach läge das reine E-Auto-Ziel des Entwurfs zwei Prozent unter dem aufgeweichten Entwurf für Flottengrenzwerte für 2030, den die EU-Kommission im Dezember vorgestellt hat.

Die T&E-Analyse zeigt zudem, dass der aktuelle Vorschlag den Absatz von E-Autos nicht zwingend steigern, sondern lediglich in den gewerblichen Markt verschieben würde. Dies würde dennoch zu Einsparungen von Emissionen im Verkehrssektor führen, da Firmenwagen im Schnitt längere Strecken fahren, CO₂-intensiver sind als Privatwagen und durchschnittlich schon nach drei Jahren auf dem Gebrauchtwagenmarkt landen (im Vergleich zu neun Jahren bei Privatwagen) und so schneller zur Dekarbonisierung der Bestandsflotte beitragen.

„Die Autoindustrie klagt über Nachfrage am E-Automarkt, kanzelt aber fälschlicherweise den Lösungsvorschlag der EU als ‚Verbrenner-Aus durch die Hintertür‘ ab“, so Susanne Goetz, Referentin für E-Mobilität bei T&E Deutschland. „Dabei ist er wenig ambitioniert und bleibt bei der E-Auto-Quote für 2030 selbst hinter den Flottengrenzwerten zurück. Damit argumentiert die Autoindustrie mit verdrehten Tatsachen und wirft die Frage auf, ob sie ernsthaft an einem steigenden E-Autoabsatz interessiert ist, oder einfach weiter Verbrenner verkaufen will?“

„Das Flottengesetz für Unternehmen hat noch mehr Potential“

Ein Großteil der in Europa zugelassenen elektrischen Firmenwagen wird in deutschen Werken produziert, und deutsche Hersteller verkaufen einen erheblichen Teil ihrer Neuwagen als Firmenwagen. „Eine ehrgeizigere Elektrifizierung von großen Unternehmensflotten käme nicht nur deutschen Herstellern und deutschen Werken, sondern nicht zuletzt dem Klima zugute“, sagt T&E.

Die Umweltorganisation fordert, Plug-in-Hybride aus dem Gesetz zu streichen. Sie seien fast genauso umweltschädlich wie Verbrenner und emittierten im Schnitt fast fünfmal so viel, wie in offiziellen Tests angegeben. Stattdessen sollte das Ziel von 69 Prozent im Jahr 2030 ausschließlich für elektrische Autos gelten. So könnte über die Hälfte der E-Auto-Verkäufe in der EU gesichert werden, die die Hersteller für die Flottengrenzwerte 2030 benötigen. BMW (72 %) und Volkswagen (61 %) würden am meisten profitieren.

Goetz: „Über ambitioniertere Elektrifizierungsziele für große Unternehmensflotten könnten wir eine Win-Win-Situation für deutsche Hersteller, Jobs und das Klima schaffen. Schon heute sind Firmenwagen aus deutschen Werken bei europäischen Unternehmen beliebt. Warum nutzen wir das Marktpotenzial vor der eigenen Haustür nicht weiter aus?“