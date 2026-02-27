Tesla bietet Model Y als 7-Sitzer ab 55.490 Euro an

Nach Einführung des Einsteigermodells seines Mittelklasse-SUV Model Y Ende letzten Jahres und der effizientesten Version Anfang dieses Jahres setzt Tesla die Diversifizierung des Angebots fort: In Deutschland ist nun auch eine 7-Sitzer-Option verfügbar, exklusiv als „Model Y Premium Maximale Reichweite Allradantrieb“ mit 600 Kilometern Reichweite nach WLTP-Norm.

„Mit seiner zusätzlichen dritten Sitzreihe erreicht das Model Y ein neues Level an Vielseitigkeit. Das Model Y als 7-Sitzer ist ideal für Familien mit Kindern, da es die nötige Flexibilität bietet, um alle Familienmitglieder, Freunde und deren Gepäck mitzunehmen“, wirbt der Hersteller.

Als 7-Sitzer bietet das Model Y eine dritte Sitzreihe mit zwei nach vorn gerichteten, flach umklappbaren Sitzen. So können bei Bedarf mehr Passagiere befördert werden. Im umgeklappten Zustand entsteht ein laut Tesla in diesem Segment führendes Ladevolumen. Den Zugang zur dritten Sitzreihe ermöglichen die Einstiegsknöpfe an den Rückenlehnen der zweiten Sitzreihe: Elektrisch gleitet die zweite Sitzreihe nach vorn und klappt sich dabei um, um den Ein- und Ausstieg zu erlauben.

Das Model Y bietet in der 7-Sitzer-Version bis zu 2094 Liter Ladevolumen. Hinter der dritten Sitzreihe sind es 381 Liter. Hinzu kommt das Staufach unter der Fronthaube – der „Frunk“ – mit 116 Liter Stauraum. „Dies bedeutet, dass selbst bei 7 bequem untergebrachten Insassen im Innenraum noch 2 Kabinenkoffer in den Heckkofferraum und 2 große Taschen in den vorderen Kofferraum passen“, unterstreicht Tesla. „Und wenn Sie die dritte Sitzreihe flach umklappen, stehen Ihnen 894 Liter zur Verfügung – genug Platz für Kinderwagen, Tretroller, Klappbetten und vieles mehr.“

Die Passagiere der dritten Reihe profitierten durch die Positionierung unter der Heckscheibe von einer komfortablen Kopffreiheit, wirbt Tesla. Für die Stromversorgung von Mobilgeräten stünden zwei USB-C-Anschlüsse zur Verfügung.

In Deutschland ist das Model Y durch den „Tesla Bonus“ von 3000 Euro und bei einer vollständigen staatlichen Elektroauto-Kaufprämie in Höhe von 6000 Euro ab 30.990 Euro erhältlich. Die neue 7-Sitzer-Version beginnt regulär bei 55.490 Euro, damit kosten die zwei zusätzlichen Sitze 2500 Euro Aufpreis.