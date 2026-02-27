Tesla bietet Model Y als 7-Sitzer ab 55.490 Euro an

Nach Einführung des Einsteigermodells seines Mittelklasse-SUV Model Y Ende letzten Jahres und der effizientesten Version Anfang dieses Jahres setzt Tesla die Diversifizierung des Angebots fort: In Deutschland ist nun auch eine 7-Sitzer-Option verfügbar, exklusiv als „Model Y Premium Maximale Reichweite Allradantrieb“ mit 600 Kilometern Reichweite nach WLTP-Norm.
„Mit seiner zusätzlichen dritten Sitzreihe erreicht das Model Y ein neues Level an Vielseitigkeit. Das Model Y als 7-Sitzer ist ideal für Familien mit Kindern, da es die nötige Flexibilität bietet, um alle Familienmitglieder, Freunde und deren Gepäck mitzunehmen“, wirbt der Hersteller.
Als 7-Sitzer bietet das Model Y eine dritte Sitzreihe mit zwei nach vorn gerichteten, flach umklappbaren Sitzen. So können bei Bedarf mehr Passagiere befördert werden. Im umgeklappten Zustand entsteht ein laut Tesla in diesem Segment führendes Ladevolumen. Den Zugang zur dritten Sitzreihe ermöglichen die Einstiegsknöpfe an den Rückenlehnen der zweiten Sitzreihe: Elektrisch gleitet die zweite Sitzreihe nach vorn und klappt sich dabei um, um den Ein- und Ausstieg zu erlauben.
Das Model Y bietet in der 7-Sitzer-Version bis zu 2094 Liter Ladevolumen. Hinter der dritten Sitzreihe sind es 381 Liter. Hinzu kommt das Staufach unter der Fronthaube – der „Frunk“ – mit 116 Liter Stauraum. „Dies bedeutet, dass selbst bei 7 bequem untergebrachten Insassen im Innenraum noch 2 Kabinenkoffer in den Heckkofferraum und 2 große Taschen in den vorderen Kofferraum passen“, unterstreicht Tesla. „Und wenn Sie die dritte Sitzreihe flach umklappen, stehen Ihnen 894 Liter zur Verfügung – genug Platz für Kinderwagen, Tretroller, Klappbetten und vieles mehr.“
Die Passagiere der dritten Reihe profitierten durch die Positionierung unter der Heckscheibe von einer komfortablen Kopffreiheit, wirbt Tesla. Für die Stromversorgung von Mobilgeräten stünden zwei USB-C-Anschlüsse zur Verfügung.
In Deutschland ist das Model Y durch den „Tesla Bonus“ von 3000 Euro und bei einer vollständigen staatlichen Elektroauto-Kaufprämie in Höhe von 6000 Euro ab 30.990 Euro erhältlich. Die neue 7-Sitzer-Version beginnt regulär bei 55.490 Euro, damit kosten die zwei zusätzlichen Sitze 2500 Euro Aufpreis.
Kommentare
hu.ms meint
Zwei sitze für 2.500 € – die mit montage max die hälfte kosten – durfte die marge gut verbessern.
Kluge massnahme – nur: wieviele werden wohl geordert ?
Future meint
In China entwickelte sich das Model Y als 7-Sitzer ja zum Verkaufshit: Innerhalb von nur 12 Tagen nach Marktstart im August 2025 verzeichnete Tesla dort bereits rund 120.000 Bestellungen. Allerdings sind in China verlängerte Versionen grundsätzlich sehr gefragt. Meine Prognose: In Europa geht der Trend jetzt wieder mehr zu den praktischen kleinen und kompakten Fahrzeugen. Wer will sich denn noch mit großen Autos in den engen Städten und Parkhäusern quälen?
BEV meint
falsch, das ist nicht der 7-Sitzer sondern das Model Y L mit 6 Sitzen,
in zweiter Reihe sind vollwertige Sitze, hinten dann noch zwei weitere, durch den längeren Radstand und die höhere Dachlinie ist auch deutlich mehr Platz in der 3. Sitzreihe
Future meint
Achso, dann gibt es das verlängerte Model Y noch gar nicht in Deutschland.
Aztasu meint
Ja, es ist das Model Y L in China.Aber seine Aussage ist doppelt falsch. In China sind die Zulassungen des Model Y L auch nicht so toll, es hat im Grün nur bestehende Model Y LR käufe verdrängt und die kaufen jetzt Model Y L. Für das Unternehmen bringt das wenig
McGybrush meint
Für das 7 Sitzer gibt es eine komplett eigene Karosse.
Blechteile alle anders. Darchreling andere Presswerkzeuge. Alle innenverkleidungen ab B Säule neu.
Eigenes grösseres Akku Pack. Eigene neue Homologation/Zulassung
Nur für diese 7 Sitzer Version.
Mich wundert es das sie diesen Aufwand für den kleinen Unkostenbeitrag überhaupt betrieben haben.
Tinto meint
Irgendwas muss Tesla ja machen um die Kleinaktionäre bei Laune zu halten, die großen steigen ja nach und nach aus, wie in den Wirtschaftsnachrichten die Tage zu lesen ist.
Tim Leiser meint
Gibt es in dem Zusammenhang nicht die Unterscheidung von „Smart Money“ und „Dump Money“?
Es wird sich zeigen, ob private Anleger hier Erfolg haben oder mit viel Kraft gegen die Wand fahren.
Tim Leiser meint
„Dumb money“ natürlich. War ganz schön dum von mir 🤪
MrGreenEyes meint
Ist das dieses Model Y L? Ab 56k bekommt man den vollelektrischen GLB in dem man bequemer zu 7. Sitzen kann…
Mäx meint
Naja für den 250+, als Allrad werden mindestens 59k fällig.
Ausstattung nehmen wir das Premium Paket, dann sind es 63k (inkl. Rabatt).
Also grob 8k mehr, für eine bessere Ladeleistung.
Muss dann jeder selber entscheiden.
hu.ms meint
Bei MB gibts rabatt – beit tesla nicht !
Wie sagte schon mein vater: maul auf oder geldbeutel !
Andre meint
„Bei MB gibts rabatt“
Nö, kein Rabatt bei Mercedes für die elektrischen Modelle. Das ist auch ein Agenturmodell, der Händler hat keinen Spielraum.
Fred Feuerstein meint
„Wie sagte schon mein vater: maul auf oder geldbeutel !“ Das erklärt einiges, die Aussprache zeigt, dass du aus sehr einfachem Verhältnissen kommst.
Der einfache id.3 passt zu dir.
Miro meint
mit den 7 sitzen kostet der GLB minimum 57.338,96 €. dann ist er leider auch nur nackt.
Model Y kommt ziemlich gut ausgestattet daher.
Aber nein, das im beschriebenen Artikel ist nicht das Model YL. Das im Artikel beschriebene Model Y ist die kürzere Variante wo man die dritte Sitzreihe nur als Notsitze oder für Kleinkinder sehen kann.
Mäx meint
Das hab ich übersehen, mit ungefähr ähnlicher Ausstattung und Rabatt usw. komme ich auf ca. 10-12k mehr.
Dafür habe ich dann einen Mercedes und bessere Ladeleistung.
BEV meint
nein das ist nicht das Model Y L mit 6 Sitzen … das hat allerdings bereits eine Typenzulassung in Europa und wird hoffentlich bald auch in Europa verfügbar sein
Aztasu meint
Scheint nur das normale Model Y zu sein, das interessiert als 7-Sitzer sogar noch weniger