BMW iX1 soll ab 2027 mit neuem Design und besserer Antriebstechnik punkten

BMW wird laut Auto Motor und Sport den X1 noch länger mit Verbrennertechnik anbieten. Die bereits seit 2022 auch rein elektrisch erhältliche Baureihe auf einer antriebsflexiblen Plattform soll maßgeblich von den Technologien der 2025 gestarteten Elektroauto-Plattform „Neue Klasse“ profitieren.

Dem Bericht zufolge planen die Bayern, den X1 im nächsten Jahr einem umfassenden Facelift zu unterziehen. Im Rahmen des sogenannten Life Cycle Impulse (LCI) soll neben dem Design auch das neue Panoramic Vision Cockpit eingeführt werden.

Der vollelektrische iX1 soll 2027 ein zukunftsweisendes Design, 800-Volt-Technologie, effizientere Antriebe und höhere Reichweiten durch Batterien mit 20 Prozent mehr Energiedichte bieten. Noch unklar ist, ob der iX1 komplett auf die Neue Klasse umgestellt oder zunächst nur von einigen der Innovationen profitieren wird.

Laut Auto Motor und Sport wird der aufgerüstete iX1 in mehreren Varianten angeboten, darunter der iX1 30 mit Heckantrieb und der iX1 M50 xDrive mit rund 600 PS (441 kW). Konkretes zur Technik der nächsten Generation ist aber noch nicht bekannt.

Der iX1 dürfte nicht ganz so potent wie der 2025 eingeführte aktuelle iX3 auf der Neuen Klasse daherkommen, aber wesentlich leistungsfähiger als der aktuelle Elektro-X1 auf der Mischplattform. Letzteren bietet BMW hierzulande derzeit in zwei Varianten ab 49.400 Euro an. Geboten werden je nach Ausstattung Front- oder Allradantrieb mit bis zu 230 kW (313 PS) und bis zu 516 Kilometer Reichweite nach WLTP-Norm.