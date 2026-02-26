BMW iX1 soll ab 2027 mit neuem Design und besserer Antriebstechnik punkten

BMW wird laut Auto Motor und Sport den X1 noch länger mit Verbrennertechnik anbieten. Die bereits seit 2022 auch rein elektrisch erhältliche Baureihe auf einer antriebsflexiblen Plattform soll maßgeblich von den Technologien der 2025 gestarteten Elektroauto-Plattform „Neue Klasse“ profitieren.
Dem Bericht zufolge planen die Bayern, den X1 im nächsten Jahr einem umfassenden Facelift zu unterziehen. Im Rahmen des sogenannten Life Cycle Impulse (LCI) soll neben dem Design auch das neue Panoramic Vision Cockpit eingeführt werden.
Der vollelektrische iX1 soll 2027 ein zukunftsweisendes Design, 800-Volt-Technologie, effizientere Antriebe und höhere Reichweiten durch Batterien mit 20 Prozent mehr Energiedichte bieten. Noch unklar ist, ob der iX1 komplett auf die Neue Klasse umgestellt oder zunächst nur von einigen der Innovationen profitieren wird.
Laut Auto Motor und Sport wird der aufgerüstete iX1 in mehreren Varianten angeboten, darunter der iX1 30 mit Heckantrieb und der iX1 M50 xDrive mit rund 600 PS (441 kW). Konkretes zur Technik der nächsten Generation ist aber noch nicht bekannt.
Der iX1 dürfte nicht ganz so potent wie der 2025 eingeführte aktuelle iX3 auf der Neuen Klasse daherkommen, aber wesentlich leistungsfähiger als der aktuelle Elektro-X1 auf der Mischplattform. Letzteren bietet BMW hierzulande derzeit in zwei Varianten ab 49.400 Euro an. Geboten werden je nach Ausstattung Front- oder Allradantrieb mit bis zu 230 kW (313 PS) und bis zu 516 Kilometer Reichweite nach WLTP-Norm.
Kommentare
BEV meint
Bringt der Artikel nicht bischen was durcheinander?
Die Botschaft ist, dass der aktuelle X1 als Verbrenner und PHEV länger gebaut wird und noch mal eine größere Überarbeitung erlebt, parallel dazu gibts den iX1, der dann auf der „neuen Klasse“ basiert und nicht wie bisher auf der selben Plattform wie der Stinker X1
also hat BMW erst mal das erreicht was sie wollten, Stinker weiter bauen und nicht so schnell auslaufen lassen …
BEV meint
… man kann nur hoffen, dass sie nicht auf die Idee kommen die „neue Klasse“ als reine BEV wieder durch eine Mischplattform zu ersetzen
CJuser meint
Auch wenn im Quellartikel davon die Rede sein mag, der iX1 M50 xDrive wird wohl eher bei 400-500 PS liegen. Mit 600 PS rechnet man dagegen beim iX3 M60 xDrive. Trotzdem bin ich sehr gespannt darauf. Insgesamt rechnet man mit folgenden Varianten: 30, 40, 40 xDrive, M50 xDrive. Der 20 wird bisher nur beim chinesischen iX1 L genannt. Wichtiger ist aber vor allem eine höhere Akkukapazität. Die aktuellen ca. 65 kWh sind bei einem solchem Modell eher eine Basisgröße.
Aztasu meint
BMW iX1 und Mercedes GLA wären Ende 2026/Anfang 2027 die erste Kompaktautos von westlichen Herstellern mit 800V, richtig? Mega gut. iX1 und GLA werden die Kompaktklasse richtig durchschütteln.
Der BYD Atto3 EVO hat 800V jetzt bekommen, aber Ladezeiten betragen trotzdem 24-25 Minuten, das schafft Volkswagen ja sogar ohne 800V…
Ich finde das deutsche Premiumhersteller mit den neusten 800V Fahrzeugen die besten Gesamtpakete in der E-Mobilität liefern. Chinesische Hersteller liefern aber die beste Preis-Leistung und das mit großem Abstand.