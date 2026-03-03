Stellantis schärft Markenprofile im Elektro-Zeitalter

Bei einem Designtalk in Rüsselsheim haben Stellantis-Chefdesigner Gilles Vidal und Opel-Chefdesigner Mark Adams ihre Leitlinien für die Zukunft der Konzernmarken skizziert. Davon berichtet das Portal Edison.
Vidal, der im Juli 2025 nach fünf Jahren bei Renault zu Stellantis zurückkehrte und nun als „Head of Design“ die kreative Ausrichtung aller zwölf Pkw-Marken verantwortet, formulierte die Mission: „Wir müssen den Ausdruck und die Intensität jeder Marke in dieser Welt anpassen“. Ziel sei es, die jeweiligen Werte so spezifisch und konsequent herauszuarbeiten, dass die Identität für Kunden unmittelbar erkennbar werde.
Die Transformation zur Elektromobilität eröffnet aus Vidals Sicht große gestalterische Chancen. Neue Plattformen für reine Stromer ermöglichten bessere Proportionen und mehr Freiheit im Entwurf. „Wenn wir Autos entwerfen, die stärker auf Elektrifizierung ausgerichtet sind, sehen die Proportionen sofort besser aus, weil man mehr Freiheit hat“, so der Manager. Gleichzeitig warnte er davor, diese Freiheit zu überdehnen. Wer zwanghaft extrem futuristisch auftrete, riskiere die Akzeptanz am Markt.
Auch Mark Adams mahnte zur Balance. Kundenbefragungen hätten ein pragmatisches Bild ergeben: Käufer wollten in erster Linie ein attraktives Auto – unabhängig vom Antrieb. „Die Leute sagten: ‚Nein, ich will einfach ein toll aussehendes Auto, und ich mag dieses Auto sehr. Wenn es elektrisch ist, großartig’“, erklärte der Opel-Chefdesigner. Gesucht seien keine „flippigen, völlig futuristischen Dinge“, sondern Fahrzeuge, die verständlich blieben und nicht allein wegen eines Elektromotors mit radikalen Proportionen provozierten.
Opel setzt zur Bewältigung dieses Spagats auf seine deutschen Wurzeln. Adams verfolgt eine Design-Philosophie der „Purity“ (Reinheit), die fortschrittliche Linien mit einer zeitlosen, reduzierten Formensprache verbindet – in der Tradition deutscher Industriedesign-Ikonen wie Dieter Rams. Elemente wie die geglättete „Vizor“-Front und das „Pure Panel“-Cockpit des facegelifteten Astra gelten als Annäherung an dieses Ideal. Mit dem kommenden Corsa, der gegen Jahresende erwartet wird, soll die nächste Entwicklungsstufe folgen.
Parallel wandelt sich auch das Interieur. Laut Vidal kehrt die Farbe ins Auto zurück. Während bis 2020 „Schwarz, Grau und Weiß alle Farben getötet“ hätten, öffne sich die Gesellschaft wieder stärker für Farbigkeit und Lebensfreude. Der Markt sei bereit für farbenfrohere Angebote, die auch in großen Stückzahlen erfolgreich sein könnten.
Kommentare
Futureman meint
Die einzig brauchbaren Modell im Stellantis-Konzern kommen von Leapmotor und da gibt es lediglich eine Beteiligung. Vielleicht ist das der Grund für den Erfolg bei Stellantis :-)
Oder ist es die Fokussierung auf kundennahe Produkte zum vernünftigen Preis.
Böhser Neffe meint
Wenn man ehrlich ist leben alle Stellantis Marken von der Glorie vergangenener Zeiten (Lancia, Alfa, Maserati, Dodge) oder es waren schon immer leidenschaftslose Billigmarken (Fiat, Opel, Peugeot). Ich weiß nicht wie man diesen Konzern ohne radikale Schnitte sanieren wollte.
Die meisten der Labels sind auch nicht wert am Leben zu bleiben.
Jeff Healey meint
Das ist Unsinn, auch die drei letztgenannten Marken haben wahre Ikonen geschaffen.
Elvenpath meint
Das Design der Stellantis-Fahrzeuge sehe ich positiv und als geglückt.
Meinen e-C4 finde ich besonders gutaussehend und das war schon mit ein Entscheidungsgrund.
A-P meint
Ich sehe beim Opel Frontera so einiges als Flop: Man muss den Schlüssel wie bei einem alten Verbrenner drehen, die Tachoeinheit und das zentrale Display sind nicht integriert, einige Informationen fehlen, und der Fußraum im Fond ist bei der Elektro-Version durch den höheren Fahrzeugboden kleiner als beim Verbrenner. Zusätzlich wirkt die Software auf dem großen Display im Vergleich zur Konkurrenz viel zu primitiv. Für das Geld ist das für mich nichts wert!
Elvenpath meint
In diesem Artikel geht es um das Design der Fahrzeuge.
Jeff Healey meint
„Ein richtig gutes Auto“, und „ich bin total happy mit dem“ war die Aussage meiner Nachbarin. Der e-Frontera hat ein paar Schrulligkeiten und Software-Defizite.
Dafür bietet er auch in der elektrischen Variante allgemein viel Platz, und ist vergleichsweise günstig zu bekommen.
Den eingeschränkten Fußraum hinten, haben viele Tester nicht als so schlimm empfunden. Es kommt wahrscheinlich wie so oft auf die persönlichen Bedürfnisse und Ansprüche an ein E-Auto an.
Jeff Healey meint
Am Design liegt es ja nicht, egal ob Corsa, Mokka, Frontera, Astra, Grandland, alles durchaus gefällige, moderne aber dennoch geradlinige Designs: Das kann ruhig so bleiben/weitergehen. Stellantis/Opel müssen dringend die Software für die E-Modelle verbessern. Es kann doch nicht sein, dass man bei vielen der E-Fahrzeuge keine Ladelimits einstellen kann, nur als Beispiel.
F. K. Fast meint
Das, was mich dazu bringen könnte, ein Stellantismodell in Erwägung zu ziehen, wäre eine deutlich Verbesserung der Software, der Qualität, der Garantie. Die Kundenwünsche müssen in den Mittelpunkt, nicht das Markenprofil.
Elvenpath meint
Bei Leuten die so vehement auf „die Kundenwünsche“ pochen, habe ich das Gefühl sie schreien „Beachtetet mich! Ich bin wichtig!“
F. K. Fast meint
Dein Gefühl täuscht dich. Ich bin kein Stellantiskunde. Die, die es sind, empfehlen die Fahrzeuge aber am wenigsten weiter – siehe Uscale-Umfrage vom August 2024, wo bei der Weiterempfehlungsbereitschaft Stellantiskunden ganz am Ende der Liste zu finden sind.
Winchester meint
Software und Qualität sehe ich auch so. Bei der Garantie spielt Stellantis aber schon ganz oben mit, 8 Jahre bei regelmäßiger Wartung. Und nein, damit ist nicht die Batteriegarantie gemeint.
Für mich nach dem OBC-Debakel bei Corsa und Co. ein Grund überhaupt wieder ein Stellantis Fahrzeug in Erwägung zu ziehen.