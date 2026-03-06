Porsches Luxus-SUV „K1” kommt laut Bericht als Verbrenner statt Elektroauto

Porsches ganz neues großes Edel-SUV mit dem Projektnahmen K1 sollte eigentlich als Elektroauto auf einer dafür ausgelegten Plattform angeboten werden. Angesichts der gedämpften Nachfrage nach hochwertigen Vollstromern hat das Unternehmen die Pläne geändert. Die neue siebte Baureihe im Angebot der Marke kommt mit Verbrennungsmotoren auf den Markt, möglicherweise auch mit Plug-in-Hybridantrieb.

Der Siebensitzer wird laut Autocar ein Schwestermodell des neuen großen Audi Q9 und 2027/2028 mit leistungsstarken V8- sowie V6-Motoren angeboten. Das Vorhaben eines rein elektrischen Modells sei verworfen worden. Eine Vielzahl von Konfigurationen wird erwartet, darunter mit vier, fünf und sieben Sitzen.

Die technische Basis der neuen Porsche- und Audi-Modelle stellt laut dem Bericht die Premium Platform Combustion (PPC) des Mutterkonzerns Volkswagen. Audi entwickelt das siebensitzige Schwestermodell Q9 „als High-End-Modell der Spitzenklasse“, das vor allem auf Märkte wie die USA, den Nahen Osten und China ausgerichtet sei.

Der Wechsel des K1 auf die PPC folgt auf die Neuausrichtung der Antriebsstrategie von Porsche im letzten Jahr. Die schnelle Elektrifizierung der Modellpalette des Sportwagenbauers hat sich als zu ambitioniert erwiesen und wurde nicht wie erwartet vom Markt angenommen. Deshalb wurde beschlossen, künftig wieder stärker und auch auf neue Verbrenner zu setzen. Die Entscheidung, den K1 auf derselben Basis wie den Q9 aufzubauen, soll laut Insidern die hohen Kosten für die Entwicklung von E-Modellen ausgleichen.

Der PPC wurde laut Autocar für den Einsatz einer Reihe von Sechs- und Achtzylinder-Benzinmotoren sowie eines Plug-in-Hybridsystems der nächsten Generation entwickelt. Daher wird erwartet, dass der K1 mit einer Auswahl an Konfigurationen auf den Markt kommen wird. Diese sollen sich auf Twin-Turbo-4,0-Liter-V8- und 3,0-Liter-V6-Motoren konzentrieren und dem Leistungsspektrum des darunter angesiedelten SUV Cayenne mit 348 bis 730 PS (256 bis 537 kW) ähneln.

Frühere Pläne sahen den K1 als reinen Stromer auf Basis der kommenden Scalable Systems Platform (SSP) des Volkswagen-Konzerns vor. Verzögerungen bei der Entwicklung dieser Architektur, insbesondere der Software, sowie ein nachlassendes Interesse an E-Autos haben Porsche jedoch dazu veranlasst, das Modell nun mit Verbrennertechnik auf den Markt zu bringen.