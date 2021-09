Audi gibt mit „grandsphere“ Ausblick auf automatisierte, luxuriöse Elektro-Limousine

Audi zeigt mit drei Entwürfen, wie die Zukunft des Premiumanbieters mit Fokus auf Elektroautos mit Selbstfahr-Funktionalität aussehen wird. Nach dem im August enthüllten Luxus-Roadster skysphere stellten die Ingolstädter nun die Limousine grandsphere vor – einen „Privatjet für die Straße“. Das Fahrzeug illustriere den Anspruch der Marke, „progressiven Luxus der Zukunft zu definieren“.

Wie ein Flug erster Klasse verbinde der 5,35 Meter lange, 2,0 Meter breite und 1,39 Meter hohe Wagen den Luxus des privaten Reisens in höchstem Komfort mit einem umfassenden Erlebnisangebot an Bord, so das Unternehmen. Automatisiertes Fahren auf Level 4 ermögliche, dass sich das Interieur des 2+2-Sitzers ohne Lenkrad, Pedalerie und Anzeigen in eine „weiträumige Erlebnissphäre“ verwandelt. Die erste Sitzreihe werde dann zur „First Class Lounge“ mit einem Maximum an Platz, freier Aussicht und dem Zugriff auf alle Funktionen eines digitalen Ökosystems.

Viele der im grandsphere zusammengeführten Technologien und auch Designfeatures sollen sich binnen weniger Jahre in Serienfahrzeugen wiederfinden, betont Audi. Das Konzeptauto stehe für die Ambition der Marke, im automobilen Oberhaus zum Schrittmacher für technologische Transformation und neue, ganzheitliche Mobilitätsangebote zu werden.

Die Technikplattform des grandsphere ist die von Audi zusammen mit der Konzernschwester Porsche entwickelte Elektroauto-Architektur Premium Platform Electric (PPE). Zentrales Element ist ein Batteriemodul zwischen den Achsen, das im grandsphere rund 120 kWh Energie bereithält. Indem Audi die gesamte Fahrzeugbasis zwischen den Achsen nutzt, ist für das Akkupaket ein flaches Layout möglich. Ein hohes Maß an Innenraumlänge und damit Beinfreiheit in beiden Sitzreihen zähle zu den zentralen Vorteilen, so die Designer. Zudem erhöhe der Entfall von Getriebeglocke und Kardantunnel den Raumkomfort.

Der grandsphere verfügt über je einen E-Motor auf Vorder- und Hinterachse, die mittels elektronischer Koordination Allradantrieb bereitstellen. Die beiden Maschinen mobilisieren eine Gesamtleistung von 530 kW (721 PS) und ein Drehmoment von 960 Newtonmetern. Herzstück des Antriebs ist 800-Volt-Ladetechnik. Die Technologie sorgt dafür, dass sich die Batterie mit einer Leistung bis zu 270 kW an Schnellladesäulen in kurzer Zeit aufladen lässt. Zehn Minuten genügen laut Audi, um Antriebsenergie für über 300 Kilometer Fahrstrecke aufzunehmen. In weniger als 25 Minuten lasse sich der Ladestand von 5 auf 80 Prozent steigern.

Zusammen mit einer Reichweite von je nach Antriebsvariante und -leistung mehr als 750 Kilometern sei der grandsphere „kompromisslos langstreckentauglich“, so Audi. Er halte bei Reichweite und Ladegeschwindigkeit Schritt mit Verbrenner-Automobilen, qualifiziere sich damit zum perfekten Allrounder für den automobilen Alltag. Bei der Dynamik zeige das Elektroauto technikbedingt der Verbrenner-Konkurrenz die Rücklichter: Dank des schon ab der ersten Umdrehung verfügbaren hohen Drehmoments gelinge die Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in kaum mehr als vier Sekunden.

Im grandsphere kommt ein Aktivfahrwerk zum Einsatz, das jedes Rad über elektromechanische Aktoren separat und „millisekundenschnell“ hochziehen oder nach unten drücken kann. Das mache es möglich, die Lage der Karosserie in jeder Fahrsituation aktiv zu regeln und dadurch das Wanken oder Eintauchen beim Beschleunigen oder Bremsen stark zu reduzieren, erklären die Entwickler. Dank der Frontkamera, die größere Unebenheiten erkenne, erfolge die Regelung vorausschauend. Die topographischen Daten der Navigation würden zusätzlich genutzt, um Kurvenradien, Steigungen und Gefälle in die Vorausschau des Systems zu integrieren.