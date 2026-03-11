Hohe Spritpreise treiben Interesse an Elektroautos nach oben

Die infolge des Iran-Kriegs gestiegenen Spritpreise haben laut den Onlineplattformen Carwow und Meinauto.de das Interesse vieler Kunden an Elektroautos erhöht. Das berichtet die Deutsche Presse-Agentur (dpa).

„Steigende Ölpreise wirken sich unmittelbar auf das Interesse an Elektroautos aus. Unsere Daten zeigen: Seit dem 28. Februar ist der Anteil der E-Auto-Konfigurationen von 55 Prozent auf bis zu 63 Prozent am Wochenende gestiegen,“ sagte Philipp Sayler von Amende, CEO Carwow Deutschland, auf Anfrage der dpa. Im Wochendurchschnitt lägen Elektroautos bei rund 59 Prozent. Das zeige, dass viele Verbraucher auf steigende Spritkosten reagieren.

Meinauto.de verzeichnet nach eigenen Angaben ein deutlich gestiegenes Interesse an Themen rund um günstigeres Autofahren. Vor allem Angebote und Inhalte zu alternativen Kraftstoffen wie Elektro und E20 sowie Ratgeber zum Spritsparen würden derzeit überdurchschnittlich häufig aufgerufen, sagte ein Sprecher der dpa.

Während Elektroautos zulegen, verlieren klassische Antriebe Carwow zufolge leicht an Nachfrage. „Benzin- und Dieselmodelle kommen zusammen nur noch auf rund 23 Prozent der Konfigurationen und liegen damit unter dem Niveau von Ende Februar. Hybride bewegen sich mit etwa 15 Prozent dagegen relativ stabil“, erklärte Carwow-CEO von Amende.

Ein Rückgang des Interesses an Mobilität insgesamt ist laut Meinauto.de nicht zu beobachten. Bei der konkreten Kaufentscheidung zeige sich jedoch eine gewisse Zurückhaltung. „Wir spüren derzeit, dass einige Interessenten ihre Entscheidung für ein neues Auto etwas aufschieben und zunächst abwarten, wie sich Energiepreise und die geopolitische Lage entwickeln“, so der Sprecher.

Bei der Anschaffung eines Elektroautos unterstützt ab diesem Jahr der deutsche Staat wieder die Käufer und Leasingnehmer. Privatkunden erhalten bei reinen Stromern, Plug-in-Hybriden und E-Autos mit Range Extender je nach Fahrzeugart und persönlichen Umständen zwischen 1.500 und 6.000 Euro Subvention. Allerdings gibt es Einkommensobergrenzen – diese liegen bei 80.000 Euro Haushaltseinkommen im Jahr, mit zwei Kindern bei 90.000 Euro. Das Kundeninteresse sei kurz nach der Ankündigung der neuen Förderung sprunghaft gestiegen, berichteten Carwow und Meinauto.de der dpa.