Mercedes-Benz stellt Elektro-Van VLE mit über 700 Kilometer Reichweite vor

Der elektrische VLE ist das erste Fahrzeug auf Basis der neu entwickelten modularen, flexiblen und skalierbaren Van Architektur von Mercedes-Benz. „Das Ergebnis ist eine völlig neu definierte Grand Limousine, die unter anderem vom intelligenten Mercedes-Benz Operating System (MB.OS) profitiert“, so die Schwaben. Der VLE vereine den Fahrkomfort und die Fahrdynamik einer Limousine mit der Geräumigkeit, Vielseitigkeit und Flexibilität eines Minivans.

Mercedes betont die Aerodynamik des VLE mit einem cW-Wert von 0,25. Die Front ist gekennzeichnet vom neu interpretierten, markendefinierenden Grill. Je nach Ausstattungslinie verfügt er über einen beleuchteten Rahmen, ein nahtloses Leuchtband, das die Scheinwerfer verbindet, sternförmige Tagfahrlichter mit „Digital Light“ und einen aufrecht stehenden Stern auf der Haube oder einen integrierten Zentralstern.

Bis zu acht Sitze über drei vollwertige Reihen sind verfügbar. Diverse Konfigurationen sind möglich, einschließlich einer Vis-à-vis-Bestuhlung mit manuell verstellbaren Sitzen. Der VLE hat auf jeder Seite eine elektrische Schiebetür, auf Wunsch mit Hands-Free-Access. Die Schiebetüren verfügen über vollständig versenkbare Fenster. Die separat zu öffnende Heckscheibe soll das Be- und Entladen komfortabler machen. Je nach gewählter Mittelkonsole besteht freier Zugang vom Cockpit in den Fond.

Die mechanischen Sitze haben vier integrierte Rollen und lassen sich vor- und zurückbewegen, in jeder Position arretieren oder ausbauen und in die Garage rollen. Die elektrischen Sitze können via App oder Zentraldisplay verschoben werden. Die neuen mechanischen und elektrischen Einzelsitze sowie Sitzbänke lassen sich auf vielfältige Weise konfigurieren. „Highlight ist ein elektrischer Grand-Komfortsitz mit zusätzlichem Kissen, kabellosem Laden, Lordosenstütze, Massagefunktion und Wadenauflage“, heißt es.

Im Cockpit finden sich drei Bildschirme hinter einer großen Glasfläche: 26 Zentimeter (10,25 Zoll) Instrumentendisplay, 35,6 Zentimeter (14-Zoll) Zentraldisplay und 35,6 Zentimeter (14 Zoll) Display für den Frontpassagier. Dem Beifahrer steht ein personalisiertes Entertainment zur Verfügung, wie Videostreaming, Gaming oder Apps. Im Dachhimmel über den Frontsitzen verbirgt sich ein ausfahrbarer, 79 Zentimeter (31,3 Zoll) großer Panorama-Screen mit 8K-Auflösung, Splitscreen-Funktion und einer Acht-Megapixel-Kamera für Filme, Musikvideos und Spiele oder auch Videokonferenzen. Das „Sky View“-Panoramadach erstreckt sich als einteiliges Glasfestdach von der B-Säule bis zum Heck. Wie alle Fenster im Fond, einschließlich der separat zu öffnenden Heckscheibe, verfügt es über ein elektrisches Sonnenrollo.

Die Airmatic-Luftfederung mit 40 Millimeter Niveauregelung mache jede Fahrt „zu einem bemerkenswert geschmeidigen Erlebnis“, versprechen die Entwickler. „Und mit der Sieben-Grad-Hinterachslenkung ist der VLE außergewöhnlich agil – mit einem beeindruckend kleinen Wendekreis von nur 10,9 Metern (Bordstein zu Bordstein).“ Der Abstands-Assist Distronic ist serienmäßig. Optional ergänzt der MB.Drive Assist teilautonomes Lenken auf Autobahnen und einen Spurwechsel-Assistenten.

Bei langen Fahrten kann der VLE binnen 15 Minuten eine Reichweite von bis zu 355 Kilometern nach WLTP-Norm nachladen. Das ermöglichen die 800-Volt-Technologie und die Batterie mit einem nutzbaren Energieinhalt von 115 kWh. Bei einer knapp 1100 Kilometer langen Fahrt von Stuttgart nach Rom benötigte der VLE nur zwei kurze Ladestopps von jeweils 15 Minuten, betont der Hersteller. Schnelles DC-Laden ist mit 300 kW möglich. Der optionale DC-Konverter ermöglicht es, auch 400-Volt-Ladesäulen zu nutzen. Wechselstrom kann mit bis zu 22 kW aufgenommen werden. Darüber hinaus ist der VLE für bidirektionales Laden vorbereitet.

Für Gepäck stehen bei voller Bestuhlung 795 Liter, nach Umlegen der Sitzplätze im Fond über 4000 Liter an Stauraum zur Verfügung. Mit einer Anhängelast von bis zu 2,5 Tonnen zieht der VLE zudem Wohnwagen, Boot- oder Pferdeanhänger. „Optimale Antriebskraft und maximale Traktion gewährleistet die leistungsstarke Elektroantriebseinheit mit über 300 kW und 4Matic Allradantrieb“, so Mercedes. Später sollen zwei Radstände erhältlich sein.

Zum Marktstart im Sommer rollt zunächst der VLE 300 auf den Markt, der von einem 200 kW/272 PS starken Elektromotor angetrieben wird. Die Energie kommt von dem 115-kWh-Batteriepaket mit Nickel-Mangan-Kobalt (NMC)-Chemie, das Reichweiten von über 700 Kilometern erlauben soll. Darüber rangiert der allradgetriebene VLE 400 4Matic, der mit 305 kW/415 PS Leistung punkten soll. Der Normverbrauch liegt je nach Ausführung zwischen 18,6 und 21 kWh/100 km. Zu einem späteren Zeitpunkt sollen weitere Motorvarianten folgen, mit einem kleineren 80-kWh-Batteriepaket sowie auf einer anderen Plattform mit klassischen Verbrennermotoren.

Preise nennen die Stuttgarter noch nicht. Der Vorgänger EQV 250 mit 60-kWh-Akkupack kostet in der Langversion 59.100 Euro, der 150 kW starke EQV 300 Extralang mit 90-kWh-Batterie 63.344 Euro. Der VLE dürfte aufgrund des größeren Akkupacks und der höheren Antriebsleistung bei über 70.000 Euro starten. Noch teurer wird die Luxusversion VLS sein.