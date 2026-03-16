Neuer i3: BMW betont „360° Nachhaltigkeitsansatz“

Nach dem jüngsten iX3 stellt BMW bald mit dem i3 das zweite Modell auf der Elektroauto-Plattform „Neue Klasse“ vor. Neben dem fortschrittlichen Batterieantrieb mit hoher Effizienz, großer Reichweite und schnellen Ladezeiten steht dabei laut den Bayern insbesondere auch das Thema Nachhaltigkeit im Fokus.

Beim i3 verfolge man wie bereits beim iX3 einen „360° Nachhaltigkeitsansatz“, so der Premiumhersteller. Im Zentrum stehe die Dekarbonisierung über den gesamten Lebenszyklus des Elektroautos – von der Produktentwicklung über die Lieferkette und die Produktion bis zum Ende der Nutzungsphase. Damit leiste auch das zweite Modell der Neuen Klasse einen Beitrag zur Erreichung der CO2e-Ziele des Konzerns.

Abhängig von Antriebsvariante, jährlicher Fahrleistung sowie der Erzeugung des zum Laden verwendeten Stroms erreiche der kommende i3 50xDrive schon nach ein bis zwei Jahren Nutzungsdauer einen CO2e-Vorteil gegenüber einem vergleichbaren Modell mit Verbrennungsmotor, wirbt BMW. Dabei handelt es sich um eine der höherpreisigen und potenteren Versionen des i3. Auch der neue iX3 ist als 50xDrive-Modell eingeführt worden, weitere Ausführungen beider Baureihen sind vorgesehen.

Dekarbonisierung in der Lieferkette

Ein zentraler Ansatzpunkt zur Reduzierung der CO2e-Emissionen ist laut dem Autohersteller die gezielte Dekarbonisierung entlang der Lieferkette. Der Einsatz erneuerbarer Energien, der steigende Anteil von Sekundärmaterialen sowie Produkt- und Prozessinnovationen – beispielsweise in der Gen6-Batteriezelle und Hochvoltspeicher – trügen zu einer deutlichen Verringerung der Emissionen in der gesamten Lieferkette bei.

„Das Ergebnis dieser konsequenten Vorgehensweise lässt sich anhand der erreichten Emissionsreduktionen belegen: So konnten die CO2e-Emissionen in der Lieferkette während der Produktentwicklung des BMW i3 durch entsprechende Maßnahmen um etwa ein Drittel reduziert werden“, berichtet das Unternehmen.

Innovative Materialien und Technologien im Interieur und Exterieur

Auch im neuen i3 werde das Prinzip „Design for Circularity“ systematisch angewendet, erläutert BMW. Das Konzept beinhalte den verstärkten Einsatz von Sekundärmaterialien, eine gezielte und reduzierte Materialauswahl und die Optimierung der Demontagefähigkeit.

So würden im vorderen Stoßfänger des i3 in der Verkleidung 30 Prozent Kunststoffrezyklat eingesetzt. Gleichzeitig sei die Materialvielfalt im gesamten Stoßfänger ohne Anbauteile gegenüber dem Vorgänger (3er der 7. Generation) von 15 auf 7 Materialien reduziert worden. Durch den hohen Einsatz eines für eine Wiederverwertung besonders geeigneten Kunststoffes sei der kreislauffähige Kunststoffanteil von circa 46 Prozent beim Vorgänger auf circa 85 Prozent erhöht worden. Dies schaffe die Grundlage für die Rückgewinnung qualitativ hochwertiger Kunststoffrezyklate aus dem Fahrzeug.

Als weiteres Beispiel für die Umsetzung des Prinzips „Design for Circularity“ (Design für Kreislaufwirtschaft) im neuen i3 werden die Econeer-Sitzbezüge in der Ausstattungslinie „Essential“ genannt, die aus einem kreislauffähigen Textilverbund bestehen. Das Ausgangsmaterial der Oberware setzt sich laut BMW zu 100 Prozent aus recyceltem PET zusammen. Der Einsatz von recyceltem PET-Granulat – als Ausgangsmaterial für das verwendete Polyester-Garn – reduziere im Vergleich zu Primärmaterial die CO2e-Emissionen sowie den Wasserverbrauch in der Herstellung deutlich. Zudem sei die Demontagefähigkeit des Sitzbezuges verbessert worden, um eine sortenreine Trennung am Ende des Lebenszyklus zu erleichtern.

Einsatz von Sekundärmaterialien im neuen i3

Der neue i3 besteht den Angaben zufolge in Summe zu etwa 30 Prozent aus Sekundärmaterialien. Dazu zählen unter anderem die Aluguss-Komponenten wie Schwenklager und Radträger mit einem Sekundärmaterialanteil von 80 Prozent sowie die Aluminiumguss-Felgen mit einem Anteil von 70 Prozent Sekundäraluminium. Das Gehäuse des hinteren Elektromotors, das im BMW-Werk Landshut gefertigt wird, besteht bis zu zwei Dritteln aus sekundärem Aluminium. In der Fertigung wird anteilig Energie aus erneuerbaren Quellen eingesetzt.

In den Gen6-Batteriezellen des i3-Hochvoltspeichers kommen anteilig Sekundärmaterialien für Kobalt, Lithium und Nickel zum Einsatz. In der Fertigung des Anoden- und Kathodenmaterials sowie in der Zellfertigung wird Energie aus erneuerbaren Quellen eingesetzt. Im Vergleich zur Gen5-Zelle des Vorgängermodells konnte der CO2e-Ausstoß um circa 33 Prozent pro Wattstunde gesenkt werden, berichtet BMW.

„Ein weiteres Beispiel für den innovativen Umgang mit Werkstoffen und Sekundärmaterialien sind die Motorraumabdeckung und das Staufach unter der Frontklappe des BMW i3“, heißt es weiter. „Das Ausgangsmaterial besteht zu 30 Prozent aus recyceltem maritimem Kunststoff. Dabei handelt es sich um Post-Consumer-Material von gebrauchten Fischernetzen und Seilen. Das Ausgangsmaterial des Garns für das Textil des Dachhimmels, der A-Säule und des Ablegebodens besteht zu 100 Prozent aus Rezyklat.“

Verbesserte Effizienz in der Nutzungsphase

Mit dem EfficientDynamics-Technologiepaket werde die Effizienz des Fahrzeuges über alle Subsysteme in der Nutzungsphase optimiert, so BMW. „Es umfasst u.a. Aerodynamik, Leichtbau, Rollwiderstand sowie das gesamte Energiemanagement. EfficentDynamics ist bei der BMW Group seit 2007 im Einsatz und unabhängig von der Antriebstechnologie.“

Produktion im BMW-Werk München mit Ökostrom

Das Werk München ist das Stammwerk der BMW Group. In den vergangenen vier Jahren wurde der Standort modernisiert, neben einem neuen Karosseriebau entstand eine „hochmoderne“ Fahrzeugmontage inklusive Logistikflächen. Die Neubauten befinden sich in den abschließenden Ausbauphasen. 2026 startet hier die Produktion des neuen i3, ein Jahr später folgt am Standort München die Umstellung des Produktionsportfolios auf ausschließlich vollelektrische Fahrzeuge der Neuen Klasse. Der älteste Produktionsstandort für BMW-Automobile beziehe den gesamten Fremdstrombedarf zu 100 Prozent aus erneuerbaren Quellen, unterstreicht das Unternehmen.

„Das Bekenntnis der BMW Group zum Pariser Klimaabkommen und zu Net Zero bis spätestens 2050 ist integraler Bestandteil des ganzheitlichen 360°-Nachhaltigkeitsansatzes, der in der Unternehmensstrategie verankert ist“, so die Bayern. Das Unternehmen habe sich für die kommenden Jahre ambitionierte, wissenschaftlich abgeleitete CO2e-Ziele gesetzt. So beabsichtige der Konzern, im Jahr 2030 seine CO2e-Emissionen gegenüber dem Vergleichsjahr 2019 um insgesamt mindestens 40 Millionen Tonnen CO2e zu reduzieren.

Premiere am 18. März

Jüngst absolvierten Prototypen ein Erprobungsprogramm im Wintertestzentrum der BMW Group im schwedischen Arjeplog. Das Unternehmen veröffentlicht Bilder getarnter Fahrzeuge, die einen Ausblick auf das Serienmodell geben. Am 18. März 2026 soll der neue i3 seine Design-Premiere feiern.

„Der BMW i3 überträgt die typischen Merkmale der sportlichen Limousine in ein völlig neues Fahrzeugkonzept mit der klar erkennbaren DNA eines BMW 3er. Zugleich verschiebt sie die bisherigen Grenzen der Elektromobilität und nutzt bislang unerreichte Potenziale unserer Neuen Klasse“, sagte kürzlich Mike Reichelt, Head of Neue Klasse BMW. „Das Resultat des technologischen Weitsprungs zeigt sich in einem besonders mühelosen und hochpräzisen Fahrverhalten des neuen BMW i3.“

In der zweiten Jahreshälfte soll zunächst die Version i3 50 xDrive zu den Händlern und Kunden kommen. Die Leistung dieses Modells mit Allradantrieb wird mit 345 kW/469 PS und 645 Nm Drehmoment angegeben. Weitere Versionen sollen folgen, darunter eine noch potentere mit vier E-Motoren der sportlichen BMW-Submarke M. Mit der Neuen Klasse als Basis soll der nächste i3 zudem viel Reichweite bieten. Schnelles „Tanken“ erlaubt die hohe Ladeleistung von bis zu 400 kW.