VW ID. Cross wird ab rund 28.000 Euro kosten

Ab Herbst 2026 will VW den ID. Cross auf den europäischen Markt bringen. Das kleine Elektroauto im SUV-Format wird laut den Wolfsburgern ab einem Einstiegspreis von rund 28.000 Euro zu haben sein. Der Fünfsitzer richte sich Kunden, die „erstklassige, alltagstaugliche und bezahlbare Elektromobilität“ nutzen möchten, wirbt der Hersteller. Aktuelle Bilder des ID. Cross in Camouflage-Folierung geben einen neuen Ausblick.
Das Exterieur des 4,15 Meter langen ID. Cross ist geprägt von der neuen Volkswagen-Designsprache „Pure Positive“, die sich laut dem Unternehmen durch klare Linien, ausgewogene Proportionen und eine wertige Anmutung auszeichnet. „Dabei wirkt der ID. Cross bewusst zurückhaltend und zugleich souverän“, so die Designer.
Auch das Interieur vermittele Ruhe und Klarheit, Materialien und Verarbeitung orientierten sich an höheren Fahrzeugklassen. „Fünf Sitzplätze, eine effiziente Raumausnutzung und intuitiv bedienbare Funktionen und Tasten sowie großformatige Displays runden den hochwertigen Gesamteindruck ab“, heißt es weiter.
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Antriebsseitig bietet der ID. Cross die Leistungsstufen 85 kW/116 PS, 99 kW/135 PS und 155 kW/211 PS, kombiniert mit zwei Batteriegrößen von 37 und 52 kWh (Netto-Speicherkapazität). Das kleinere Akkupack kommt mit Lithium-Eisenphosphat-Chemie (LFP). Damit decke das Modell unterschiedliche Nutzungsprofile ab – vom überwiegenden Stadtbetrieb bis hin zu regelmäßigen Überlandfahrten, wirbt der Hersteller. Serienmäßig ist DC-Schnellladen mit bis zu 90 kW möglich, bei der größeren Batterie mit bis zu 105 kW.
Moderne Assistenzsysteme unterstützen beim Fahren und sollen zu einem hohen Komfortniveau beitragen. Der Gepäckraum fasst 475 Liter. „Mit seiner Kombination aus kompakten Abmessungen, modernen Technologien und Assistenzsystemen, hoher Verarbeitungsqualität, viel Platz und einem Einstiegspreis von rund 28.000 Euro bietet der neue ID. Cross ein attraktives Preis‑Leistungs‑Verhältnis“, so VW.
Kommentare
Mary Schmitt meint
Gutes Auto. Und es gibt noch drei Alternativen auf gleicher Basis zur Auswahl. Der Markt wird 2026 in der Hand von VW bleiben.
South meint
Mja, sinnbefreit, wenn du nicht einmal am Heimatmarkt erfolgreich bist… dann bist du weg vom Fenster. Gut, und ob die ID Polo Reihe ein Erfolg wird, ist ja eine andere Frage… 28T für 37kW…für ein neues Auto im Markt…
Mary Schmitt meint
Es sind 85 kW.
Gunnar meint
316 km Reichweite für 28.000 € Liste. Nicht der Oberknaller. Erkenne da keine Preisreduktion beim Antriebs/Akku-Strang im Vergleich zum ID.3 Pure, welcher 388 km für 29.330 € bietet.
Eher im Gegenteil. Preisleistungsverhältnis ist beim ID.3 Pure besser.
EdgarW meint
Der Listenpreis des ID.3 Pure beträgt 33.300€.
Was Du meinst, ist der ehemalige Standard-Rabatt. Rabatte gibt’s aber weiter, wie hoch sie für welches jeweilige Modell sein werden, wird man sehen.
Also bitte Gleiches mit Gleichem vergleichen. Den wahren Preis gibt’s beim Händler* – am besten, wenn man online nach günstigen Händlern schaut.
*oder beim Leasing-Anbieter
Justin Case meint
37kWh und max. 90kW Ladeleistung. Wer auf der Autobahn bedächtig fährt kommt vielleicht maximal 200km weit und dann mit 25-30 Minuten Stops jeweils wieder 150km.
Das mag für nicht-Langsteckenfahrer taugen, aber:
Wenn BYD Blade 2.0 mehr als 10C kann, dann wären das mit gleicher Akkugröße und Verbrauch Ladestops von 5-7 Minuten und das Auto somit voll langstreckentauglich.
Die bescheidene Akkuperformance und die chinesische Technologieführerschaft werden so immer noch zur Bedrohung für VW, obwohl VW hier optisch sicher besser den Geschmack von GenX und Boomern trifft.
Besser-BEV-Wisser meint
Eigentlich könnte man den als vollwertiges (Familien-)Auto nützen, wenn es einen größeren Akku 60 oder 70 KW gäbe. So das man auf 600km nach WLTP und ca. 300-400 Autobahnreichweite kommen würde.
So bleibst es halt bei einem Zweitwagen zum Pendeln oder Einkaufen…
Gut das es noch den Elroq gibt…
South meint
Ein max. 52er Accu für den Preis? Wer clever ist, lässt das Cross weg und kauft sich für den Preis lieber ein Modell mit größerem Accu….
F. K. Fast meint
Wer clever ist, kauft den Akku, den er für seine Strecken braucht.
South meint
Yoa, 28T€ Einstieg für nen 37er Accu ?…. da muss man besoffen sein…
EdgarW meint
Ich kaufe die Reichweite in Verbindung mit Nachlade-Geschwindigkeit, die ich benötige. Dafür ist Effizienz der wichtigste Faktor.
M. meint
Lieber als eine bestimmte Akkukapazität würde ich Reichweite kaufen, in dem Maß, in dem ich (also nicht ich, sondern der Käufer) sie benötige.
Und das neben anderen Eigenschaften, die ein Auto neben der Speicherung von bestimmten Mengen an Energie üblicherweise so mitbringen muss.
Da kann man natürlich auf die Idee kommen, der Kia EV2 wäre die bessere Wahl. Aber hoffentlich hat man das auf mehr Infos als „Listenpreis“ und „Batteriekapazität“ getroffen.
Sonst müsste man ja auf die Idee kommen, sich einfach große Mengen an LI-Akkus zu kaufen. Das wäre billiger.