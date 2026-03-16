VW ID. Cross wird ab rund 28.000 Euro kosten

Ab Herbst 2026 will VW den ID. Cross auf den europäischen Markt bringen. Das kleine Elektroauto im SUV-Format wird laut den Wolfsburgern ab einem Einstiegspreis von rund 28.000 Euro zu haben sein. Der Fünfsitzer richte sich Kunden, die „erstklassige, alltagstaugliche und bezahlbare Elektromobilität“ nutzen möchten, wirbt der Hersteller. Aktuelle Bilder des ID. Cross in Camouflage-Folierung geben einen neuen Ausblick.

Das Exterieur des 4,15 Meter langen ID. Cross ist geprägt von der neuen Volkswagen-Designsprache „Pure Positive“, die sich laut dem Unternehmen durch klare Linien, ausgewogene Proportionen und eine wertige Anmutung auszeichnet. „Dabei wirkt der ID. Cross bewusst zurückhaltend und zugleich souverän“, so die Designer.

Auch das Interieur vermittele Ruhe und Klarheit, Materialien und Verarbeitung orientierten sich an höheren Fahrzeugklassen. „Fünf Sitzplätze, eine effiziente Raumausnutzung und intuitiv bedienbare Funktionen und Tasten sowie großformatige Displays runden den hochwertigen Gesamteindruck ab“, heißt es weiter.

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Antriebsseitig bietet der ID. Cross die Leistungsstufen 85 kW/116 PS, 99 kW/135 PS und 155 kW/211 PS, kombiniert mit zwei Batteriegrößen von 37 und 52 kWh (Netto-Speicherkapazität). Das kleinere Akkupack kommt mit Lithium-Eisenphosphat-Chemie (LFP). Damit decke das Modell unterschiedliche Nutzungsprofile ab – vom überwiegenden Stadtbetrieb bis hin zu regelmäßigen Überlandfahrten, wirbt der Hersteller. Serienmäßig ist DC-Schnellladen mit bis zu 90 kW möglich, bei der größeren Batterie mit bis zu 105 kW.

Moderne Assistenzsysteme unterstützen beim Fahren und sollen zu einem hohen Komfortniveau beitragen. Der Gepäckraum fasst 475 Liter. „Mit seiner Kombination aus kompakten Abmessungen, modernen Technologien und Assistenzsystemen, hoher Verarbeitungsqualität, viel Platz und einem Einstiegspreis von rund 28.000 Euro bietet der neue ID. Cross ein attraktives Preis‑Leistungs‑Verhältnis“, so VW.