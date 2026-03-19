15 Monatsgehälter vs. 3 Arbeitstage: Extreme Kluft beim Autokauf

Eine aktuelle Analyse des Portals LeasingMarkt zeigt, wie stark der Erwerb eines Neuwagens von der Höhe des Einkommens abhängt und wie drastisch die Unterschiede zwischen Spitzenverdienern und dem Rest der Bevölkerung sind. Trotz eines historischen Höchststands von 49,3 Millionen Pkw wird ein Auto demnach zunehmend zum Indikator sozialer Schichtung.
Die Analyse vergleicht die Netto-Monatsgehälter verschiedener Berufsgruppen, mit besonderem Blick auf Bundestagsabgeordnete und Top-Manager. Die Zahlen liefern eine datenbasierte Grundlage für die aktuell hitzige Debatte um die deutsche Arbeitsmoral. Während die Politik eine Ausweitung der Wochenarbeitszeit fordert, verdeutlichen die Daten die extreme Kluft in der Kaufkraft: Ein neuer VW Golf kostet eine durchschnittliche Verkäuferin fast 15 volle Netto-Monatsgehälter – ein DAX-Vorstand hat denselben Betrag in drei Arbeitstagen verdient.
Vorstandsvorsitzende eines DAX-Unternehmens benötigen für gängige Neuwagenmodelle häufig nur wenige Arbeitstage. Ein VW Polo oder das Elektroauto Renault Twingo Electric ist nach rund zwei Arbeitstagen finanziert. Selbst Mittelklasse-Stromer wie das Tesla Model Y oder der BYD Seal U entsprechen weniger als einer Arbeitswoche.
Auch im oberen Preissegment bleibt der zeitliche Aufwand überraschend gering. Für einen vollelektrischen BMW i7 müssen DAX-Vorstände rund zwölf Arbeitstage aufwenden, für einen Verbrenner-Porsche 911 laut der Studie knapp 15 Tage.
Zum Vergleich: Für eine Verkäuferin entspricht der Kauf eines VW Polo fast einem ganzen Jahr Arbeit (10,2 Monate), ein Skoda Octavia knapp 15 Monate. Und für ein Mittelklasse-Elektroauto wie das Tesla Model Y müssten rund 21 Monate des vollen durchschnittlichen Nettogehalts zurückgelegt werden – während DAX-Vorstände dieselben Fahrzeuge in wenigen Arbeitstagen finanzieren.
Kommentare
David meint
Spannender wäre, für konkrete Modelle und deren Besitzer eine Relation dieser Art herzustellen. Dann würde man sehen, der durchschnittliche Taycan-Fahrer arbeitet weniger Monate für das Fahrzeug als der durchschnittliche Teslafahrer für sein Model Y.
Ich weiß auch nicht, warum der arme Bundestagsabgeordnete dort mit seinem Grundgehalt netto steht. Das ist ja schon Blödsinn, weil die Versteuerung individuell ist. Ich kann aber versichern, es gab vermutlich nie einen Bundestagsabgeordneten, der ausschließlich diese Bezüge hatte. Denn es gibt zumindest noch eine steuerfreie Sachaufwandspauschale sowie etliche Vergünstigungen und Sonderlocken.
Couch Kartoffel meint
Warum Kommentare nur noch mit Registrierung? @Moderation
Die Tabelle sagt gar nichts, weil man nicht 100 Prozent seines Netto Lohns sparen kann. Im Durchschnitt spart der Deutsche 10 Prozent. So und nun mal schauen, wenn ein Kompaktwagen wie der neue Peugeot e308 dann 42500 Euro in der Buchalterklasse kostet, wie lange man dafür sparen müsste. Der Grund warum der Privatkundenanteil immer geringer wird bei den Preisen
eBikerin meint
Hier geht es nicht darum wie lange man sparen müsste, sondern es ist lediglich ein Vergleich wie viele Netto Gehälter es der jeweiligen Berufsgruppe kosten würde.