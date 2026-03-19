15 Monatsgehälter vs. 3 Arbeitstage: Extreme Kluft beim Autokauf

Eine aktuelle Analyse des Portals LeasingMarkt zeigt, wie stark der Erwerb eines Neuwagens von der Höhe des Einkommens abhängt und wie drastisch die Unterschiede zwischen Spitzenverdienern und dem Rest der Bevölkerung sind. Trotz eines historischen Höchststands von 49,3 Millionen Pkw wird ein Auto demnach zunehmend zum Indikator sozialer Schichtung.

Die Analyse vergleicht die Netto-Monatsgehälter verschiedener Berufsgruppen, mit besonderem Blick auf Bundestagsabgeordnete und Top-Manager. Die Zahlen liefern eine datenbasierte Grundlage für die aktuell hitzige Debatte um die deutsche Arbeitsmoral. Während die Politik eine Ausweitung der Wochenarbeitszeit fordert, verdeutlichen die Daten die extreme Kluft in der Kaufkraft: Ein neuer VW Golf kostet eine durchschnittliche Verkäuferin fast 15 volle Netto-Monatsgehälter – ein DAX-Vorstand hat denselben Betrag in drei Arbeitstagen verdient.

Vorstandsvorsitzende eines DAX-Unternehmens benötigen für gängige Neuwagenmodelle häufig nur wenige Arbeitstage. Ein VW Polo oder das Elektroauto Renault Twingo Electric ist nach rund zwei Arbeitstagen finanziert. Selbst Mittelklasse-Stromer wie das Tesla Model Y oder der BYD Seal U entsprechen weniger als einer Arbeitswoche.

Auch im oberen Preissegment bleibt der zeitliche Aufwand überraschend gering. Für einen vollelektrischen BMW i7 müssen DAX-Vorstände rund zwölf Arbeitstage aufwenden, für einen Verbrenner-Porsche 911 laut der Studie knapp 15 Tage.

Zum Vergleich: Für eine Verkäuferin entspricht der Kauf eines VW Polo fast einem ganzen Jahr Arbeit (10,2 Monate), ein Skoda Octavia knapp 15 Monate. Und für ein Mittelklasse-Elektroauto wie das Tesla Model Y müssten rund 21 Monate des vollen durchschnittlichen Nettogehalts zurückgelegt werden – während DAX-Vorstände dieselben Fahrzeuge in wenigen Arbeitstagen finanzieren.