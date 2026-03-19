TÜV-Studie zeigt deutliche Unterschiede bei Elektroauto-Batterie-Haltbarkeit

Der TÜV Nord hat gemeinsam mit dem Kfz-Datenanalysten Carly in großem Umfang die Batterien gebrauchter Elektroautos untersucht. Das soll eine belastbare Grundlage für den Vergleich der Akkuqualität verschiedener Hersteller geschaffen. Grundlage der Analyse waren rund 50.000 Fahrzeugdatensätze aus weltweiten Erhebungen seit 2015. Im Fokus stand der „State of Health“ (SoH), der den Gesundheitszustand eines Energiespeichers und damit dessen verbleibende Speicherkapazität beschreibt.

Die laut der Auto Bild zentrale Erkenntnis: Die E-Auto-Batterien aller großen Hersteller erweisen sich als langlebig, wenngleich es Unterschiede im Detail gibt. Der SoH gilt als entscheidendes Kriterium für die Bewertung von Elektroautos, da die Batterie mit der Zeit an Kapazität verliert. Dieser als Degradation bezeichnete Prozess beeinflusst sowohl die Reichweite als auch den Wiederverkaufswert.

An der Spitze der Untersuchung steht der koreanische Kia-Konzern mit den Marken Kia und Hyundai. Selbst neun Jahre alte Fahrzeuge dieser Hersteller erreichen im Schnitt noch rund 93 Prozent ihrer ursprünglichen Speicherkapazität. Auch deutsche Hersteller schneiden gut ab: Mercedes kommt bei Modellen des Baujahrs 2019 auf 94,2 Prozent, während Stromer der Tochter Smart desselben Jahres auf 93,5 Prozent kommen.

BMW und dessen Konzernmarke Mini zeigen ebenfalls starke Werte. Modelle aus dem Baujahr 2020 verfügen im Durchschnitt über mehr als 94 Prozent ihrer ursprünglichen Akkukapazität. Selbst elf Jahre alte BMW-Elektroautos weisen noch über 80 Prozent Restkapazität auf und behalten damit einen Großteil ihres ursprünglichen Speichervermögens.

Frühe VW- und Renault-Stromer schneiden schlechter ab

Am unteren Ende der Skala finden sich die Elektroauto-Pioniere Volkswagen und Renault. Für das älteste untersuchte Baujahr 2015 wurde bei Renault eine Restkapazität von 72,5 Prozent und bei VW von 74,6 Prozent gemessen. Bei Renault bezieht sich dieser Wert konkret auf die Baureihe Zoe, da 2015 kein anderes Elektroauto des Herstellers angeboten wurde.

Trotz dieser vergleichsweise stärkeren Abnutzung liegen auch diese Fahrzeuge noch über den üblichen Garantiegrenzen. Diese sehen in der Regel einen Austausch oder eine Reparatur des Akkupakets erst bei 70 Prozent Restkapazität vor, meist innerhalb von sieben Jahren oder bis zu 160.000 Kilometern Laufleistung.

Über alle Marken hinweg hat die Untersuchung einen relativ gleichmäßigen Kapazitätsverlust ermittelt. „Hier zeigt sich bei den meisten Marken ein stabiler Abbau der Speicherkapazität von rund ein Prozent pro Jahr“, heißt es. Diese Entwicklung deutet auf gut kalkulierbare Alterungsprozesse hin.

Auffällig sind Unterschiede bereits bei Neufahrzeugen. Nur bei Kia und Hyundai wurde durchgehend die volle angegebene Kapazität (100 %) gemessen. Bei anderen Herstellern weichen die Werte bereits ab Werk ab. So liegt etwa die durchschnittliche Kapazität neuer Teslas bei 98,4 Prozent, was auf Fertigungsschwankungen von bis zu drei Prozent hindeutet.

Begleitend zur Studie führt der TÜV Nord das Analyse-Tool „OBCD“ ein. Für 89 Euro können Endkunden damit den SoH eines gebrauchten Elektroautos innerhalb weniger Minuten bestimmen lassen. Das erfolgt laut dem Anbieter nach dem gleichen Verfahren, das auch der Untersuchung zugrunde liegt.