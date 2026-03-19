ecomento.de

Elektroauto: Alle Modelle & News

Stellantis-Aktion: Citroën, Fiat, Opel und Peugeot bieten E-Transporter zum Diesel-Preis

in Transport von | Kommentieren

Opel-Vivaro-Electric

Bild: Stellantis

Der Stellantis-Konzern hat in Deutschland eine Aktion für leichte elektrische Nutzfahrzeuge gestartet. In deren Rahmen bieten die Marken Citroën, Fiat, Opel und Peugeot einige ihrer batteriebetriebenen Modelle zum Preis eines vergleichbaren Diesel-Fahrzeugs an.

Citroën verkauft vorerst die batterieelektrischen Transporter ë-Berlingo Kastenwagen und ë-Jumpy zum gleichen Preis wie ihre Diesel-Pendants. Auch der ë-C3 Van zieht mit.

Bei Fiat gelten für das kompakte Transporter-Modell E-Doblò identische Preise wie für die Diesel-Varianten bei vergleichbar ausgestatteten Versionen.

Von Opel sind die batterie-elektrischen leichten Nutzfahrzeuge Vivaro Electric und Combo Electric zum gleichen Preis wie ihre Diesel-Pendants mit vergleichbarer Ausstattung erhältlich.

Peugeot bietet die Elektro-Versionen des Partner und Expert zum Diesel-Preis an.

Befristet ist die Aktion bei allen vier Stellantis-Marken bis Ende Juni.

Auch interessant

Über den Autor

Thomas Langenbucher ist Experte für Elektromobilität mit beruflichen Stationen in der Automobilindustrie und Finanzbranche. Seit 2011 berichtet er auf ecomento.de über Elektroautos, nachhaltige Technologien und Mobilitätslösungen. Mehr erfahren.

Leser-Interaktionen

Ihre Meinung

Kommentare bald nur noch mit Anmeldung möglich.
Zum Sichern des bisherigen Nutzernamens diesen mit dazugehöriger E-Mail-Adresse senden an info@ecomento.de.
Alle Kommentare werden vorerst moderiert.

Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht, erforderliche Felder sind markiert *. Bitte beachten Sie unsere Kommentar-Regeln & -Nutzungsbedingungen.Mit dem Absenden Ihres Kommentars bestätigen Sie, dass Sie unsere Datenschutzerklärung gelesen und akzeptiert haben.

Anzeige