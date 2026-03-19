Stellantis-Aktion: Citroën, Fiat, Opel und Peugeot bieten E-Transporter zum Diesel-Preis

Der Stellantis-Konzern hat in Deutschland eine Aktion für leichte elektrische Nutzfahrzeuge gestartet. In deren Rahmen bieten die Marken Citroën, Fiat, Opel und Peugeot einige ihrer batteriebetriebenen Modelle zum Preis eines vergleichbaren Diesel-Fahrzeugs an.

Citroën verkauft vorerst die batterieelektrischen Transporter ë-Berlingo Kastenwagen und ë-Jumpy zum gleichen Preis wie ihre Diesel-Pendants. Auch der ë-C3 Van zieht mit.

Bei Fiat gelten für das kompakte Transporter-Modell E-Doblò identische Preise wie für die Diesel-Varianten bei vergleichbar ausgestatteten Versionen.

Von Opel sind die batterie-elektrischen leichten Nutzfahrzeuge Vivaro Electric und Combo Electric zum gleichen Preis wie ihre Diesel-Pendants mit vergleichbarer Ausstattung erhältlich.

Peugeot bietet die Elektro-Versionen des Partner und Expert zum Diesel-Preis an.

Befristet ist die Aktion bei allen vier Stellantis-Marken bis Ende Juni.