ADAC: Antrag auf „wertfreie Betrachtung“ der Antriebsarten scheitert

Ein Antrag eines Motorsport-Ortsclubs hat auf der Mitgliederversammlung des ADAC Südbayern einen internen Konflikt über die Ausrichtung des Automobilclubs offengelegt. Die Scuderia Magra forderte laut der Welt, der Club solle alle Antriebsarten „wertfrei zu betrachten, und damit tatsächliche Technologieoffenheit zu fördern“. Der Vorstoß zielte auf eine aus Sicht der Initiatoren zu einseitige Fokussierung auf Elektromobilität und wurde von 39 Prozent oder 2808 Stimmen der anwesenden Mitglieder unterstützt, verfehlte jedoch die notwendige Mehrheit.
Der Antrag sah vor, dass der ADAC bei Informationen zu Fahrzeugantrieben stärker auf „vorurteilsfreie Recherche“ setzt und Daten gleichwertig darstellt – auch dann, wenn dies politisch unerwünschte Ergebnisse zutage fördert. Zudem kritisierte der Münchner Ortsclub, der ADAC habe Kostensteigerungen für Autofahrer durch staatliche Maßnahmen im Namen des Klimaschutzes „ohne wesentlichen Widerspruch“ begleitet.
Aussagen von früherem Verkehrspräsidenten wirken nach
Der Vorstoß macht der Welt zufolge ein tiefer liegendes Spannungsfeld sichtbar: Innerhalb des ADAC mit seinen 22,7 Millionen Mitgliedern gibt es offenbar ein Tauziehen zwischen Befürwortern klassischer Verbrennungstechnik und Anhängern der Elektromobilität. In der Begründung verwies der Ortsclub unter anderem auf Äußerungen des ehemaligen Verkehrspräsidenten Gerhard Hillebrand, der sich für CO₂-Bepreisung und höhere Kraftstoffpreise ausgesprochen hatte.
Diese Positionen lösten unter Mitgliedern erhebliche Kritik aus. Viele sahen darin einen Verrat an den Interessen der Autofahrer. Die Folge waren Beschwerden und eine Kündigungswelle mit rund 60.000 Austritten im Januar 2026. Hillebrand trat daraufhin als Verkehrspräsident zurück, blieb jedoch Vorsitzender eines Regionalvereins.
Inhaltlich argumentiert der Ortsclub, der ADAC nutze seinen Einfluss in der Klima- und Verkehrspolitik nicht ausreichend im Sinne der Autofahrer. Er fordert eine stärkere Orientierung an „nachprüfbaren Fakten“ und warnt davor, Mitglieder einseitig zu informieren oder zu verunsichern. Dabei wird auch grundsätzlich die Wirksamkeit nationaler Klimaschutzmaßnahmen infrage gestellt.
„Kein Anlass, an der Neutralität des ADAC zu zweifeln“
Der Vorstand des ADAC Südbayern stellte sich gegen den Antrag und verteidigte die eigene Position. Es gebe „keinen Anlass, an der Neutralität und Kompetenz des ADAC zu zweifeln“. Zugleich räumte man ein, dass die Kommunikation künftig klarer werden solle und griff damit indirekt Kritikpunkte auf.
Der ADAC betont weiterhin seinen Anspruch, neutral zu informieren und keine ideologischen Vorgaben zu machen. Die Wahl des Antriebs sei eine individuelle Entscheidung, erklärte der Vorsitzende. Gleichzeitig wies der Vorstand Vorwürfe zurück, politisch einseitig zu agieren, und unterstrich die Rolle des Clubs als unabhängiger Berater ohne eigene finanzielle Interessen.
Kommentare
Steffen meint
Wieso Ideologie? Fakt ist, man muss klimaneutral werden. Und Fakt ist ebenfalls, dass synthetische oder Biokraftstoffe allenfalls Nischenlösungen sein werden. Der ADAC kann also komplett positiv über E-Mobilität schreiben – es ist ideologiefrei und neutral betrachtet einfach die einzige Lösung für die Zukunft.
Elvenpath meint
Nein, ich werde Technologien, die unser Klima belasten nicht „wertfrei“ betrachten. Dieser Motosport Club hat doch wohl schwer einen an der Waffel.
Ich bin auch gegen echte-wir-schei…en-auf-das-Klima Technologieoffenheit. Technologieoffenheit nur für möglichst CO2-freie Lösungen!
Julian meint
Glauben die Mitglieder oder der Vorstand des ADAC wirklich, die Spritpreise gehen wieder runter?
Egon_meier meint
Entfernt. Bitte bleiben Sie sachlich. Danke, die Redaktion.
Ossisailor meint
Ich bin schon vor über 50 Jahren aus dem ADAC ausgetreten.
Ich mochte die politischen Positionen des Klubs nicht. Die haben sich stets – wie die Hersteller – gegen alle vernünftigen Entscheidungen und Vorschriften gestellt mit teils haarsträubenden Argumenten, immer im vermeintlichen Interesse der Autofahrer.
Ein wenig scheint sich das gewandelt zu haben, wie der Protest-Antrag des Ortsklubs MÜnchen zeigt.
M. meint
Holla die Waldfee, interessante Einblicke sind das. Vor 50 Jahren wusste ich noch nicht mal, dass es den ADAC gibt.
Und welche Politik der damals vertreten hat, weiß ich heute noch nicht (ist mir aber auch egal). Aber 2 Dinge weiß ich:
1) was vor 50 Jahren war, muss heute keinen Bestand mehr haben
2) um Elektroautos ging es damals nicht.
M. meint
Eigentlich sehe ich das komplett positiv.
Zum einen entkräftet es den Mythos, der ADAC sei pro Verbrenner, um den Werbekunden zu gefallen.
Und dann zeigt sich auch, dass auch Bestrebungen, den Verbrenner wieder positiver darzustellen, von der Mehrheit (61%) abgelehnt werden.
Und der ADAC vertritt zu >90% Verbrennerfahrer (weil das eben der Bestand ist). Trotzdem geht sowas nicht durch.
Andi EE meint
Der ADAC vertritt das was die Deutsche Autoindustrie möchte, das war damals so, als sie jahrzehntelang die Ranglisten beschissen haben und es ist naheliegend, dass es jetzt nicht viel anders ist. Elektro oder Verbrenner spielt doch keine Rolle, die vertreten das was verkauft werden muss. Das kommt doch auch immer wieder in den lustigen Tests zum Vorschein. 🥳 Dieser Laden ist und war schon immer völlig unglaubwürdig.
M. meint
Du redest wirres Zeug, das sich nicht einmal im Ansatz mit dem deckt, was aus diesem Artikel hervorgeht.
Tinto meint
Was sagt denn die KI:
„Nach dem Skandal 2014 hat der ADAC die Methoden der Datenerhebung umgestellt und externe Prüfer beauftragt. Die Pannenstatistik wird heute anders erhoben, um Manipulationen auszuschließen. Der Preis „Gelber Engel“ wurde abgeschafft. “
Ist bei Andy noch nicht angekommen.
Couch Kartoffel meint
Was denn wertfrei? Der Verbrenner steht auf dem Weg zum Abstellgleis oder will noch jemand stinkende Dampfloks im täglichen Bahnhetrieb?
F. K. Fast meint
Natürlich gibt es Freunde von Dampfloks, die daran in ihrer Freizeit rumschrauben. So wird es wohl auch dem Verbrenner ergehen, früher oder später. Aber vermutlich nicht am „hocheffizienten“ (= hochkomplexen) Verbrenner, sondern am einfachen ohne Turbo und Elektronik.
Quallest meint
Einfach die externen Kosten die der Verbrenner verursacht auf den Spritpreis umlegen. Dann hat sich die Diskussion schnell erledigt…..
E.Korsar meint
Wenn im Gegenzug (Hihi, -zug.) die 628er-Dieseltriebwagen endgültig verschrottet würden, würde ich ein paar Dampfloks akzeptieren.
Steffen meint
Letztens einen Bericht gesehen, dass selbst die Harzer Brockenbahn mittelfristig umrüstet und Kohle passé sein soll.
KI:
Die Harzer Schmalspurbahnen (HSB) planen, ihre Dampflokomotiven zur Reduzierung von Emissionen und Waldbrandgefahr von Steinkohle auf pflanzliches Leichtöl umzurüsten. Ein erster Umbau einer Lokomotive ist bereits erfolgt. Die Maßnahme soll den Ausstoß um ca. 40 % senken, während Optik und Sound erhalten bleiben. Die Umrüstung ist Teil einer umfassenderen Strategie zur klimaneutralen Zukunft der Brockenbahn.