Studie: Hohe Margen bremsen Elektro-Lkw in Europa

Die Preise für Elektro-Lkw in Europa liegen laut einer Analyse des Beratungsunternehmens ERM deutlich über dem Niveau, das sich allein durch höhere Produktionskosten erklären ließe. Zwar ist die Herstellung elektrischer Modelle mit rund 230.000 Euro mehr als doppelt so teuer wie bei Diesel-Lkw mit etwa 100.000 Euro – vor allem wegen der Batterie, die mit über 125.000 Euro zu Buche schlägt. Dennoch sieht die Studie den entscheidenden Kostentreiber an anderer Stelle.
Ausschlaggebend sind demnach zusätzliche Kostenbestandteile wie Gemeinkosten und Margen. Diese liegen bei Elektro-Lkw im Schnitt bei knapp 100.000 Euro und damit etwa doppelt so hoch wie bei konventionellen Fahrzeugen. Angesichts strukturell ähnlicher Fahrzeugtypen wertet die Analyse diese Aufschläge als zentralen Faktor für die hohen Verkaufspreise.
Diese Preisstrategie beeinflusst die Marktentwicklung deutlich. Der Absatz konzentriert sich aktuell auf eine kleine Gruppe finanzstarker Flottenbetreiber, die rund 24 Prozent der Neufahrzeugkäufe tätigen, aber nur ein Prozent aller Betreiber ausmachen. Gleichzeitig bleiben etwa 93 Prozent der Betreiber, die rund die Hälfte aller Lkw betreiben, aufgrund der hohen Kosten vom Umstieg ausgeschlossen.
„Der Schwerlastverkehr steht vor einem Umbruch“
„Der Schwerlastverkehr steht vor einem Umbruch“, wird Tobias Nissen vom Nordic Center for Sustainable Finance, vom Portal Transport Online zitiert. Gleichzeitig könnten neue Batterietechnologien dazu beitragen, Elektro-Lkw im Betrieb günstiger zu machen als Dieselmodelle.
Der Wettbewerbsdruck nimmt derweil zu. Neue Anbieter wie Tesla aus den USA oder die chinesischen Hersteller BYD und Windrose setzen stärker auf Skalierung und niedrigere Preise. So bietet Windrose sein erstes Modell für rund 250.000 Euro ab, während der durchschnittliche Marktpreis der Analyse zufolge bei 328.000 Euro liegt. Der Bericht warnt, dass etablierte Hersteller Marktanteile verlieren könnten, wenn sie ihre Preisstrategie nicht anpassen. Niedrige Stückzahlen erschweren zudem Skaleneffekte und verzögern mögliche Kostensenkungen.
Mit Blick auf die Klimaziele müssten bis 2030 zwischen 54.000 und 67.500 Elektro-Lkw in Europa zugelassen werden. Allerdings könnten regulatorische Erleichterungen den Absatz emissionsfreier Fahrzeuge bis dahin um mindestens 27 Prozent senken. Experten sehen darin ein Risiko für die Wettbewerbsfähigkeit der Branche und warnen vor kurzfristigem Margendenken.
Für Speditionen und Logistikunternehmen bleiben die hohen Anschaffungskosten das zentrale Hindernis. Eine breitere Marktdurchdringung sei erst zu erwarten, wenn Elektro-Lkw preislich mit Dieselmodellen konkurrieren können. „Die Investitionen in Entwicklung und Produktion sollten über Skalierung refinanziert werden, nicht über hohe Aufschläge für frühe Käufer“, erklärt Merlin Jonack vom Naturschutzbund Deutschland.
Kommentare
Thomas meint
„Zwar ist die Herstellung elektrischer Modelle mit rund 230.000 Euro mehr als doppelt so teuer wie bei Diesel-Lkw mit etwa 100.000 Euro – vor allem wegen der Batterie, die mit über 125.000 Euro zu Buche schlägt.“
LFP-Zellen gibt es für unter 50EUR/kWh ab China (=30.000 EUR beim eActros600). Selbst wenn die Kosten auf Pack-Ebene aktuell noch bei 100 EUR/kWh liegen, kostet der Akku nur 60 TEUR. Es ist rein ein Problem der Stückzahlen und der Marge. Der Marktpreis wird quasi zwingend auf das Niveau heutiger Diesel sinken, dafür sind keine weiteren Technischen Entwicklungen notwendig, man muss nur abwarten.
Es ist genau so wie bei den PKW: ich kann als Hersteller bei der Hochpreis-Strategie bleiben und dann Marktanteile an die Newcomer verlieren. Beim LKW-Markt ist diese Strategie allerdings noch viel gefährlicher, weil die Markentreue geringer ist und vor allem der Preis zählt.
Oder ich kalkuliere mit sehr geringen oder ohne Margen und sichere meinen Marktanteil.
Wenn die Hersteller letzteres nicht machen, sind sie selber schuld und dürfen nachher nicht rumheulen – siehe auch Autohersteller…
MK meint
Typisches Henne-Ei-Problem:
Die Hersteller erwarten niedrige Stückzahlen und legen daher die Entwicklungskosten auf wenige Fahrzeuge um. Das führt zu hohen Preisen und so tatsächlich geringen Stückzahlen.
Dazu ist nach allem was ich aktuell mitbekomme, die Lieferzeit nach Bestellung für einen eActros600 z.B. aktuell deutlich höher als für sein Diesel-Pendant. Auch da also wieder die Frage: Kann/will man überhaupt mehr produzieren? Einerseits sollte man froh sein über jeden Elektro-LKW, bringt der doch garantiert deutlich mehr Umsatz und scheinbar auch mehr Deckungsbeitrag. Auf der anderen Seite sind bei den meisten Herstellern Akkus bisher Zukaufteile, während die Linien für die Produktion von Diesel-Motoren, dazugehörigen Getrieben und Abgassystemen auch bei Stillstand hohe Kosten verursachen. Auch bei Komponenten, die man nciht Inhouse fertigt, hat man Zulieferern wahrscheinlich bestimmte Abnahmemengen auf Jahre hinaus garantiert (so ist es zumindest üblich) und müsste jetzt hohe Kompensationszahlungen leisten, wenn man den Speditionen plötzlich mehr Elektro- und weniger Dieselfahrzeuge liefert…und man müsste sich eingestehen, dass man die Entwicklungskosten beim Diesel wiederum auf deutlich weniger Stück umlegen kann und die Verkaufspreise exponentiell steigen müssten. In einem Umfeld, wo immer noch viele Diesel-LKW als den „Rückgrat der Wirtschaft“ sehen, ist aber der Shitstorm mit samt Boykott-Aufrufen absehbar, würde man das tun.
South meint
Ne, kein Henne – Ei Problem. Kein Bock Problem…. der Markt funktioniert schlicht bei E LKWs nicht. Die alten Hersteller haben überhaupt keinen Anreiz, E LKW zu verkaufen und neue reine E Hersteller sind noch keine Gefahr. Deshalb ist Harzen angesagt….
Die alten Hersteller, egal ob Auto oder LKW haben ein großes Interesse, die neue Technik soweit wie möglich zu verzögern und wenn es in ihrer Macht steht, also der Markt nicht funktioniert, dann werden die Angebote so unattraktiv gemacht, dass der Kunde ganz sicher nicht zur E Lösung greift.
Das sieht man ganz deutlich an VW und Co., sobald der Druck der Quote nur ein wenig nachlässt, dann kommen Modelle zu spät, werden sogar lieber Fabriken dicht gemacht und dem Kunden wird das Angebot mit Maden versüsst… garniert mit möglichst schlechter Presse über E Autos… nur, in dem Fall sollten wir uns wirklich ernsthaft fragen, ob wir die Märkte abschotten und gesellschaftsschädliche Zombies züchten wollen oder ob es nicht besser wäre den Markt zu öffnen… und einigen veränderungsunwilligen Firmen nicht hinterherzutrauern…
David meint
Bisher ist die Strategie der Chinesen deutlich nicht der koreanischen Strategie zum Markteintritt folgend. Das liegt zum Teil daran, dass man im Heimatmarkt keinesfalls in satten Gewinnen badet. Vor allem aber ist man stolz auf die eigenen Produkte und will sie nicht verschenken. Tesla wird auf dem europäischen Markt nicht mit einem LKW erscheinen. Dort hörte man aus Amerika ja auch schon von einer Preisverdopplung.
Also wird man hier das zahlen müssen, was man zahlen muss. Es ist ja auch nicht die Frage, was die Ware wert ist, sondern ob man damit ein Geschäft machen kann. Wer ein Kilo weißes Pulver für 10.000 € kauft, überlegt ja auch nicht, was die Herstellungskosten waren. Sondern, was er dafür in Kleinmengen in den Clubs bekommt.
Future meint
Die Althersteller wollen sich also mit den E-Lkws die Taschen vollmachen. So klappt das nicht mit der Energiewende in der Logistik. Es braucht mehr Konkurrenz, damit es billiger wird. Sehr gut, dass Tesla, BYD und Windrose den Markt aufmischen. Anders als beim PKW zählt bei den Logistikern doch vermutlich vielmehr der Preis.
M. meint
„Die Althersteller wollen sich also mit den E-Lkws die Taschen vollmachen.“
Glückwunsch, du hast den Kapitalismus (fast) verstanden.
Wenn du jetzt noch merkst, dass sich Unternehmen in diesem Bestreben gar nicht unterscheiden, wachst du in einer anderen Welt auf.
„Sehr gut, dass Tesla, BYD und Windrose den Markt aufmischen.“
Was Windros, BYD und andere da auf die Beine stellen, da darf man gespannt sein.
Tesla mischt allerdings auch 7 Jahre nach Produktvorstellung mal noch gar nichts auf.
EQ-Fahrer meint
Jaja… vor allem Tesla mischt mit seinem Semi so waaaaahnsinnig den Markt auf. Ganze 200 Semi soll Tesla bisher ausgeliefert haben. In Europa wird der (zum Glück) auch nicht kommen, da viel zu groß.
M. meint
Nach allem, was man hier so liest, sollte eine Batterie nicht mehr als 60.000 Euro kosten dürfen, aber das vernachlässigt einige Kostenfaktoren.
Trotzdem wird auch immer wieder darauf hingewiesen, dass die Kosten nicht so hoch sein können, wie die Preise es vermuten lassen – vermutlich werden die Entwicklungskosten auf geringe Stückzahlen umgelegt.
Aber das gibt ja auch Hoffnung – „der Markt erledigt das“. Mehr Marktteilnehmer, mehr Wettbewerb, niedrigere Preise.
Wettbewerb natürlich trotzdem fair, und nicht von Subventionen verzerrt.
hghildeb meint
Natürlich ist die Entwicklung eingepreist genauso wie Werkzeugkosten, Homologation, etc… Die Hersteller würfeln die Marge ja nicht aus. Wenn Stückzahlen steigen, normalisieren sich die Preise irgendwann.
Preisparität wie bei Pkw wird zwar angesichts des höheren Materialeinsatzes wahrscheinlich nicht ganz so schnell erreicht. Allerdings ist im gewerblichen Einsatz TCO wichtiger als Kaufpreis und diesbezüglich ist der BEV ja heute schon nahe am Dieselbruder.