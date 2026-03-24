Tesla meldet über 700.000 Model Y aus deutscher Produktion

Tesla hat vor vier Jahren die Produktion seiner deutschen Fabrik in Brandenburg mit Auslieferungen an Kunden offiziell begonnen. Nun meldete der Leiter des bislang einzigen europäischen Werks des US-Elektroautobauers einen neuen Meilenstein.
Andre Thierig teilte über das Online-Karrierenetzwerk LinkedIn mit, dass inzwischen über 700.000 Exemplare des Mittelklasse-SUV Model Y in der Gemeinde Grünheide nahe Berlin hergestellt wurden. Diese seien in 36 der 54 bedienten Märkte ausgeliefert worden. Der Standort habe dabei bisher fast 11.000 Jobs geschaffen sowie „hunderte“ Lehrlinge und Studenten ausgebildet. Man installiere zudem 8 Gigawattstunden (GWh) Kapazität zur Produktion von Batteriezellen.
Aktuell baut Tesla in Deutschland exklusiv das Model Y. Vor fast genau einem Jahr hatte der Elektroautopionier 500.000 produzierte Einheiten gemeldet. Die Kapazität der Fabrik liegt derzeit Unternehmensangaben zufolge bei „>375,000“. Die angekündigte Erweiterung für eine Million E-Autos pro Jahr liegt wegen der gedämpften Nachfrage nach Stromern auf Eis. Dafür treibt Tesla die Fertigung von Batteriezellen in Brandenburg voran.
Zuletzt war der Standort „Giga Berlin“ wegen Unstimmigkeiten zwischen Tesla und der IG Metall in den Nachrichten. Der Streit eskalierte im Februar, als das Unternehmen dem Gewerkschaftssekretär vorwarf, eine Betriebsratssitzung mitgeschnitten zu haben, und Anzeige erstattete. Die IG Metall zeigte ihrerseits Werksleiter Andre Thierig wegen übler Nachrede an. Später legten beide Seiten ihren Streit mit einem gerichtlichen Vergleich bei.
Bei der jüngsten Betriebsratswahl in Brandenburg hat die Gewerkschaft die Mehrheit verfehlt. Die IG Metall-Liste „Tesla Workers GFBB“ wurde zweitstärkste Kraft bei der Abstimmung im März. IG-Metall-Chefin Christiane Benner sprach von einem respektablen Ergebnis nach einem „harten und von Arbeitgeberseite schmutzig geführten Wahlkampf“.
Kommentare
R2D2 meint
Was haben Tesla und Dacia gemeinsam? unter der hand sind beide geächtet, jedoch fahren zig Mio. Leute damit rum.
Powerwall Thorsten meint
Applaus Applaus – so sind 700.000 Verbrenner weniger auf dem Planeten unterwegs.
Ist Tesla weltweit eigentlich schon bei 9 000 000?
Ich bin gespannt welche Dynamik sich in Europa entwickelt, sollte FSD Supervised Mitte April in Holland die Zulassung / Genehmigung erhalten.
Da wird es sicher nicht nur viele Neukunden geben, sondern wahrscheinlich auch jede Menge Hardware 3 Fahrer, die nicht abwarten wollen, ob oder wie Elon seine Zusagen für die Kompensation der „early FSD adopter“ umsetzt.
Da hofft wahrscheinlich eine ganze Industrie und deren Schreiberlinge auf Unfälle / Fehler – wie perfide eigentlich sich der Zukunft so in den Weg stellen zu wollen – nützen wird es natürlich nichts.
Wer nicht mit der Zeit geht, der geht eben mit der Zeit.
Time will tell
EVrules meint
„[…] so sind 700.000 Verbrenner weniger auf dem Planeten unterwegs.“
Woher ist diese Aussage belegbar, außer durch eigene Mutmaßung?
In DE steigt der Fahrzeugbestand, es ist nicht belegt, dass es hier zu einer nennenswerten Reduktion oder Stagnation kommt.
Couch Kartoffel meint
Entfernt, da themenfern. Die Redaktion.
David meint
Gut, da die meisten hier 700.000 durch vier teilen können, können sie auch ermessen, wie weit weg man von 500.000 pro Jahr ist. Indessen wäre die zweitbeste Strategie, wenn die beste die Schließung wäre, auch das Model 3 lokal herzustellen. Geht aber nicht. Beide Autos haben nicht nur völlig unterschiedliche Karosserien, sondern auch ein grundverschiedenes Chassis. Da hätte der Bachelor mal bei VW Plattform-Systematik studieren sollen.
Powerwall Thorsten meint
FUD David, warum erzählst du der Community nicht die Wahrheit – Tesla wird in Grünheide Cybercabs, Semis, Zellen (funktionierende) und später Bots bauen, das reicht dann wohl vorerst, um die Althersteller am Nasenring durch die Republik zu führen – du schreibst dir derweil die Finger blutig, alles für die Katz
;-)
Screenshot nicht vergessen
Aztasu meint
Die eigentlich geplante Jahresproduktion von 2 Jahren hat man nun in 5 Jahren gebaut. Was sagt man da? Glückwunsch?
David meint
Das würde ich bejahen. Es sind ja der Elektromobilität kein Kunde verloren gegangen. Wer ein Elektroauto wollte, hat es bekommen. Hier bildet sich nur ab, was man vorher in den Zulassungsstatistiken gesehen hat. VW dominiert den europäischen und den deutschen Markt. Tesla schafft sich dagegen ab. Der Kunde hat gesprochen.
Future meint
Andere Hersteller träumen dagegen noch von einer nenenswerten Elektroautoherstellung in Deutschland und bauen sich sowieso weiterhin zu 80 bis 90 Prozent Verbrenner, weil doch nur damit genügend Marge ins Haus flattert. Tesla ist da schon mal viel weiter und viel sauberer.
Future meint
Trommelwirbel. 700.000 Elektroautos aus Deutschland. Tesla zeigt uns, dass eine profitabele Elektroautoproduktion auch in Deutschland funktioniert. Andere wie BMW und Volkswagen verlagern ihre Elektroautoproduktion dagegen ins billigere Ausland, um Kosten zu sparen. Tesla dagegen sorgt zusammen mit den vielen deutschen Zulieferer. für Wertschöpfung in Deutschland und exportiert aus Deutschland in über 30 Weltmärkte.
F. K. Fast meint
Baut Tesla mittlerweile auch in Deutschland den 25k-Tesla, wo VW den ID.Polo und Derivate im Ausland bauen muss (wegen der Kosten)? Oder welche mit einem TMY vergleichbar teures Modell wird bei VW nicht mehr in Deutschland hergestellt, aber im Ausland, weil es dort billiger sei?
Future meint
Ich kann nicht sagen, was teuer und billig ist oder was ein gutes Preis-Leistungsverhältnis bedeutet. Das diskutieren hier andere.
Aber ich kenne die aktuellen Empfehlung der Experten von EY, die dem Vorstand vom Volkswagen Konzern empfohlen haben, alle Werke in Deutschland aus Kostengründen perspektivisch zu schließen – nur Wolfsburg und Ingolstadt sollten demnach noch erhaltem bleiben. Das ist natürlich ein politisches Szenario, aber es zeigt die Tendenz. Die Berichte dazu sind überall auf den großen Portalen.
M3P_2024 meint
Cupra Tavascan? Kein VW? Ach komm, siehst doch sonst auch nicht so eng
eBikerin meint
Ach was er auch übersieht – VW hat deutlich mehr eAutos in Deutschland produziert – aber das war wahrscheinlich nur ein Versehen von ihm.
M. meint
„Trommelwirbel. 700.000 Elektroautos aus Deutschland.“
Das sind schon noch „ein paar“ mehr.
„Andere wie BMW und Volkswagen verlagern ihre Elektroautoproduktion dagegen ins billigere Ausland, um Kosten zu sparen.“
Sowohl BMW als auch VW bauen Elektroautos in Deutschland, und in anderen Ländern. Und das tut Tesla auch. Du verbreitest Lügen.
Tinto meint
Future schreibt doch schon in seinem Eingangssatz dass er im Grunde nichts weiß. Ich glaube dass alles weitere von ihm keine Provokation, sondern einfach grundlegende Unkenntnis ist.
Krönender Abschluss die Erwähnung von EY, die zb. den Wirecard Skandal erst ermöglicht haben. Seriös ist anders.
eBikerin meint
„andere wie BMW…verlagern ihre Elektroautoproduktion dagegen ins billigere Ausland,“
BMW hat die Produktion des iX3 von China nach Ungarn verlegt. Also vom billigen Ausland in die EU. Der i3 wird am Stammwerk in München produziert, genau wie der i4. i5und i7 werden in Dingolfing hergestellt und der ix1 in Regensburg.
Claus meint
@Future
Dann bring die Tesla Gehälter mal auf das Niveau von Audi, BMW & VW. Mal sehen, ob Tesla dann immer noch so viele Autos freiwillig in Deutschland baut.
Die deutschen Hersteller bauen noch genug Modelle in Deutschland zusammen, auch Elektroautos.
Powerwall Thorsten meint
Schauen wir mal, welche Mitarbeiter nach 5, 10, oder 20+ Jahren auf die bessere Altersvorsorge gesetzt haben.
Time will tell
EVrules meint
Uh, das Thema mit der Profitabilität ist heikel, da glänzt Tesla nicht wirklich.
Auch stimmt die Aussage bzgl. Zulieferern anderer Hersteller überhaupt nicht.
Uli meint
Einfach mal informieren bevor man schreibt.
VW – baut in D BEV – Emden, Zwickau, Bremen, Hannover, Wolfsburg
BMW – baut in D BEV – Regensburg, München, Dingolfing
Mercedes – baut in D BEV – Bremen, Rastatt, Sindelfingen
Porsche, Opel, …….
Es gibt auch ein Leben neben der Teslablase
eBikerin meint
Solche Fakten interessieren aber den lieben Future nicht so sehr.
Powerwall Thorsten meint
Das hast du schön zusammengestellt – in wie vielen Werken baut man mit wie vielen Mitarbeitern dann in Summe wie viele BEVs für Deutschland – für Europa – für den Rest der Welt?
Und warum werden noch gleich wie viele Industriearbeitsplätze in der Autoindustrie in Deutschland abgebaut – also außer den 50.000 bis 2030 bei VW alleine.
Erzählt doch mal – ihr dürft auch gerne die KI eurer Wahl benutzen, oder Google, oder Wikipedia, oder den großen Brockhaus oder die Bildzeitung
Shino2 meint
Das ist doch für alle eine gute Nachricht.
So werden nach und nach die Verbrenner ersetzt.
EVrules meint
Das lässt sich gemäß der KBA-Zulassungszahlen leider nicht belegen, der PKW-Bestand wächst, d.h. die BEV kommen überwiegend on-top dazu.