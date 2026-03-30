VW-Rivian-Allianz für den deutschen Konzern teurer als gedacht?

Volkswagens Partnerschaft mit dem kalifornischen Elektroauto-Hersteller Rivian wird offenbar teurer als ursprünglich erwartet. Laut Berechnungen des Spiegel dürfte der deutsche Autohersteller allein in diesem Jahr rund 2,3 Milliarden Euro in die Kooperation und das gemeinsame Unternehmen „Rivian and Volkswagen Group Technologies“ (RVT) investieren.
Das Joint Venture hat sich die Entwicklung einer modernen Elektronik- und Softwarearchitektur für Elektrofahrzeuge zum Ziel gesetzt. Öffentlich kommuniziert Volkswagen bislang nur die Gesamtsumme von 5,8 Milliarden Dollar, die in Rivian-Aktien fließen oder als zinsgünstige Kredite an den Partner gegeben werden.
Ein wesentlicher, bislang wenig beachteter Kostenfaktor ist dem Bericht zufolge, dass Volkswagen auch 75 Prozent der laufenden Kosten des gemeinsamen Entwicklungszentrums tragen muss. Dieses Zentrum beschäftige mehr als 1000 Mitarbeiter, viele davon hochbezahlte Softwareentwickler aus dem Silicon Valley. Für Rivian sei der Deal finanziell sehr vorteilhaft: In seiner Software- und Dienstleistungssparte blieben von jedem Dollar, den Volkswagen in die Partnerschaft zahlt, 37 Cent als Bruttorendite übrig. 2025 zahlte Volkswagen bereits rund 365 Millionen Euro für den Betrieb von RVT, eine Zahl, die 2026 auf annähernd 600 Millionen Euro steigen dürfte.
„Schnell und präzise“
Volkswagen betont, dass die Zusammenarbeit auch erfolgreiche Ergebnisse wie die Wintertests der Fahrzeuge der Konzernmarken VW, Audi und Scout hervorgebracht hat. Konzernchef Oliver Blume erklärte, RVT zeige „erneut, wie schnell und präzise dort gearbeitet wird“. Allerdings musste das Gemeinschaftsunternehmen nach Informationen des Spiegel in der Testphase auf Unterstützung von Volkswagens Softwareeinheit Cariad zurückgreifen. Bei den Tests von drei Versuchsfahrzeugen war es demnach nötig, dass Cariad Entwickler einarbeiteten, um die Software rechtzeitig fertigzustellen.
Trotz dieser Erfolge soll es weiterhin Konflikte zwischen den verschiedenen Entwicklungsabteilungen geben. So soll es Streitigkeiten zwischen den Entwicklern von RVT und Audi hinsichtlich der Crashsicherheit gegeben haben. Ein Entwurf für eine Elektronikarchitektur, die 2029 im Audi A4 für Elektroautos verbaut werden solle, sei von den Sicherheitsexperten bei Audi abgelehnt worden. Die Bedenken sollen die Positionierung der Rechner in der Nähe von Knautschzonen betroffen haben, wodurch zentrale Sicherheitsfunktionen bei einem Unfall gefährdet gewesen wären. Ein Audi-Sprecher sagte, dass die Probleme mittlerweile gelöst worden seien und ein „zielführender Ansatz“ gefunden wurde.
In einem Interview mit dem Handelsblatt ging Wassym Bensaid, RVTs Co-Chef und Rivians Technikvorstand, auf die Kritik der Entwickler aus den Volkswagen-Marken ein. „Wenn man einen tiefgreifenden Kultur- und Prozesswandel vorantreibt, macht man sich nicht nur Freunde.“ Besonders bei Mitarbeitern, deren Aufgaben sich grundlegend ändern, oder bei Hierarchieebenen, die in der neuen Struktur nicht mehr benötigt werden, sei Unmut verständlich.
Kommentare
Jörg2 meint
Ich vermute, dass das ganze Hin-und-Her mit Cariad, die JV mit XPeng und Rivian, das falsche Pflichtenheft für Rivian, das Scheitern des chinesischen „A U D I“, alles keine Planfälle sind, sondern der Versuch, mit Lücken bei den eigenen Fähigkeiten umzugehen und überschnell die versäumten Entwicklungen nachzuholen.
Mag sein, dass jede Einzelaktion im jeweilen Finanzrahmen stattfindet. Das Gesamtgemache kostet aber sicherlich richtig Geld (vs. langfristigem, planvollen Vorgehen).
Thorsten 0711 meint
Ich finde das einen guten Denkansatz von dir.
Meine Vermutung: Nach dem anfänglichen MEB-Software-Debakel und dem Versäumnis eine eigene Zentral- bzw Zonenarchitektur zu entwickeln setzt man nun alles daran gegenüber dem Wettbewerb aufzuholen. Vor allem in China gilt VW mittlerweile als technisch rückständig, altbacken, ein Auto für alte Menschen. Und genau dort, am größten PKW Markt der Welt, wird das Geld verdient.
Ich denke nicht, dass es Volkswagen gelingen kann im Bereich BEV in China einen großen Marktanteil zurückzugewinnen. Denn dort kommt noch immer mehr das Thema Nationalstolz hinzu. Man kauft chinesisch.
Spannend wird es hingegen im Rest der, vor allem westlichen Welt.
Paul L meint
Soweit ersichtlich, behandelt der Spiegel hier Themen, die Rivian im Rahmen des IR 2024 bereits transparent erläutert hat. Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, worin genau der neue Informationsgehalt des Beitrags liegt. Dass VW ein funktionierendes System tendenziell schneller und günstiger umsetzen kann, dürfte jedenfalls keine neue Erkenntnis sein.
David meint
Diese Störfeuer kommen alle paar Wochen. Und Wassym von Rivian hat sehr gut erklärt, woher das kommt und warum. Verlierer sind führende Leute der eigenen IT und ihre Promoter bis zur Bereichsleiterebene. Extra zu erwähnen dabei die Gewerkschaften. Und natürlich, das Heer der Software-Dienstleister, die bisher ein fröhliches Leben hatten.
Rechnen können sie allerdings im VW Konzern. Und wenn sie Verträge aushandeln, wissen sie auch, was drin steht. Ebenso ist ja die finanzielle Beteiligung erfolgsabhängig. Das ist nicht wie bei Habeck. Ich bin ganz sicher, dass die Chancen im Vergleich zu den Kosten riesig sind. Denn dieser Rivian-Goldstandard war ja erst später zur Verfügung als der ursprünglich von Cariad gewählte Weg. Man wurde also durch die Umstände zur besten Lösung gezwungen.
Zu allem Überfluss hat die Rivian-Aktie gegenüber dem Stand von vor einem Jahr 25 % gewonnen. Das hat sich auch nach letzten politischen Kursänderungen nicht wesentlich geändert. Da hat man also schon fast 1 Milliarde „gewonnen“. Der Markt sieht die Stütze durch den zweiten sehr starken Partner und sehr gute Produkte.
Jörg2 meint
„Ebenso ist ja die finanzielle Beteiligung erfolgsabhängig.“
Diese Komponente mag da auch drin sein.
Wenn aber 75% des laufenden Betriebes bezahlt wird, dann erfolgt dies, bevor Ergebnisse/Erfolge in der Realität sind.
Besser-BEV-Wisser meint
Wenn die Autos die auf der Software basieren bald kommen, die Software gut ist und die Autos bei den Kunden ankommen ist das Geld gut angelegt.
Wenn nicht, dann wird die Frage kommen warum man nicht mit CARIAD weitergemacht hat.
Die aktuelle VW-Software ist ja inzwischen recht gut und auch umfangreich.
Und wenn die Modelle sich nochmal etwas Verzögerern hast mit RVT auch keine Beschleunigung der SDT Einführung gehabt… 2030 hätte CARIAD vermutlich auch alleine locker geschafft…
MK meint
@Besser-BEV-Wisser:
Ich finde auch die aktuelle Cariad-Software mehr als ausreichend und die nächste komplett neue Version mit deutlich mehr Funktionen kommt ja auch in wenigen Wochen.
Die Frage ist ja: Wie viel hat Cariad da z.B. schon von RVT gelernt? Was kernen generell andere Konzernbereiche anders zu machen durch die Zusammenarbeit mit diesem Entwicklerteam? Auch das kann ja Vorteile bringen.
David meint
Es geht ja gar nicht um Software. Ein SDV mit Zonenarchitektur Ist ein radikal neuer Ansatz in der elektrischen/elektronischen Fahrzeugarchitektur. Man beachte das Wort radikal.
Jörg2 meint
Für Rivian gilt das ab der nächsten Fahrzeuggeneration.
Für andere gilt das bereits einige Jahre und ist geübte Praxis.
Thorsten 0711 meint
Wenn ich das alles richtig verstanden habe ist das neue, zonale System der Unterbau, der im Hintergrund alles steuert und regelt.
Das, was der User auf seinen Displays sieht hat damit gar nicht viel zu tun.
Kann man eigentlich irgendwo nachlesen bzw -schauen, was jetzt technisch gesehen der große Wurf vom Wechsel von Linux auf Android beim Betriebssystem ist und wie dieses mit den Zonen interagiert? Kann man das vergleichen mit dem Zusammenspiel von UEFI, Firmware und OS?
42 meint
alles was von Herbert Diess kommt, kann man nicht einfach weiterführen, sonst müsste man noch eingestehen, dass er nicht in allem unrecht hatte
42 meint
Langfristig ist ja klar, dass bei VW dadurch mindestens hunderte, wenn nicht gar tausende Jobs überflüssig sind …
und das ergebnis wird sein, dass mit der Technik von Rivian die Autos um ein vielfaches besser werden
in den deutschen Autofirmen sind einfach zu wenig der wichtigen Kompetenzen vorhanden
die Leute müssen sich langsam wieder dran gewöhnen unliebsame Jobs zu machen, z.B. auf dem Bau oder als Erntehelfer
David meint
In der Tat hast du in Deutschland im Management der IT einen Haufen Leute in Designerbrille und Jeans zum Karohemd sitzen, die wichtigtuerisch von Videokonferenz zu Meeting und Jour fixe eilen, um anstatt zu arbeiten dort ihre Worthülsen setzen: „Wir müssen die Legacy Dependencies refaktorieren, damit wir unsere Agilität auf Enterprise-Level heben“. Die können hoffentlich in zwei Jahren zum Arbeitsamt gehen. Da wird man etwas synergistisch-skalierbares für sie haben. An der Lidl Kasse.
hu.ms meint
Ich gehe davon aus, dass man bei VW lesen und rechnen kann.
War hat also „gedacht“, dass es nicht so teuer wird ?
Gerry meint
…naja anfangs hat VW auch gedacht dass sie Software selber können 😉.
Aber denken ist bekanntlich oft Glückssache.