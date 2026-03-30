VW-Rivian-Allianz für den deutschen Konzern teurer als gedacht?

Volkswagens Partnerschaft mit dem kalifornischen Elektroauto-Hersteller Rivian wird offenbar teurer als ursprünglich erwartet. Laut Berechnungen des Spiegel dürfte der deutsche Autohersteller allein in diesem Jahr rund 2,3 Milliarden Euro in die Kooperation und das gemeinsame Unternehmen „Rivian and Volkswagen Group Technologies“ (RVT) investieren.

Das Joint Venture hat sich die Entwicklung einer modernen Elektronik- und Softwarearchitektur für Elektrofahrzeuge zum Ziel gesetzt. Öffentlich kommuniziert Volkswagen bislang nur die Gesamtsumme von 5,8 Milliarden Dollar, die in Rivian-Aktien fließen oder als zinsgünstige Kredite an den Partner gegeben werden.

Ein wesentlicher, bislang wenig beachteter Kostenfaktor ist dem Bericht zufolge, dass Volkswagen auch 75 Prozent der laufenden Kosten des gemeinsamen Entwicklungszentrums tragen muss. Dieses Zentrum beschäftige mehr als 1000 Mitarbeiter, viele davon hochbezahlte Softwareentwickler aus dem Silicon Valley. Für Rivian sei der Deal finanziell sehr vorteilhaft: In seiner Software- und Dienstleistungssparte blieben von jedem Dollar, den Volkswagen in die Partnerschaft zahlt, 37 Cent als Bruttorendite übrig. 2025 zahlte Volkswagen bereits rund 365 Millionen Euro für den Betrieb von RVT, eine Zahl, die 2026 auf annähernd 600 Millionen Euro steigen dürfte.

„Schnell und präzise“

Volkswagen betont, dass die Zusammenarbeit auch erfolgreiche Ergebnisse wie die Wintertests der Fahrzeuge der Konzernmarken VW, Audi und Scout hervorgebracht hat. Konzernchef Oliver Blume erklärte, RVT zeige „erneut, wie schnell und präzise dort gearbeitet wird“. Allerdings musste das Gemeinschaftsunternehmen nach Informationen des Spiegel in der Testphase auf Unterstützung von Volkswagens Softwareeinheit Cariad zurückgreifen. Bei den Tests von drei Versuchsfahrzeugen war es demnach nötig, dass Cariad Entwickler einarbeiteten, um die Software rechtzeitig fertigzustellen.

Trotz dieser Erfolge soll es weiterhin Konflikte zwischen den verschiedenen Entwicklungsabteilungen geben. So soll es Streitigkeiten zwischen den Entwicklern von RVT und Audi hinsichtlich der Crashsicherheit gegeben haben. Ein Entwurf für eine Elektronikarchitektur, die 2029 im Audi A4 für Elektroautos verbaut werden solle, sei von den Sicherheitsexperten bei Audi abgelehnt worden. Die Bedenken sollen die Positionierung der Rechner in der Nähe von Knautschzonen betroffen haben, wodurch zentrale Sicherheitsfunktionen bei einem Unfall gefährdet gewesen wären. Ein Audi-Sprecher sagte, dass die Probleme mittlerweile gelöst worden seien und ein „zielführender Ansatz“ gefunden wurde.

In einem Interview mit dem Handelsblatt ging Wassym Bensaid, RVTs Co-Chef und Rivians Technikvorstand, auf die Kritik der Entwickler aus den Volkswagen-Marken ein. „Wenn man einen tiefgreifenden Kultur- und Prozesswandel vorantreibt, macht man sich nicht nur Freunde.“ Besonders bei Mitarbeitern, deren Aufgaben sich grundlegend ändern, oder bei Hierarchieebenen, die in der neuen Struktur nicht mehr benötigt werden, sei Unmut verständlich.