VDIK: Wirkung des Klimaschutzplans 2026 von schneller Umsetzung abhängig

Der Hochlauf der Elektromobilität ist laut dem Verband der Internationalen Kraftfahrzeughersteller (VDIK) zentral für das Erreichen der Klimaziele. Das stehe nun auch im Klimaschutzprogramm 2026 der Bundesregierung. Allerdings bringe der Klimaschutzplan außer der Förderung von Ladeinfrastruktur in Mehrparteienhäusern keine neuen Maßnahmen, so der VDIK. Vielmehr fasse der Plan bereits Bekanntes zusammen, was die Bundesregierung umsetzt oder zusammen mit der EU-Kommission vorhat.

„Die internationalen Kraftfahrzeughersteller stehen hinter den Maßnahmen der Bundesregierung, wie der Förderung privater Elektroautos. Was jetzt dabei zählt, ist eine schnelle und unkomplizierte Umsetzung“, erklärt VDIK-Präsidentin Imelda Labbé. „Das nun veröffentlichte Förderprogramm für Ladeinfrastruktur in Mehrparteienhäusern ist ebenfalls ein wichtiger Schritt. Was allerdings weiterhin fehlt, ist eine umfassende Strategie wie sie der VDIK seit langem mit dem Masterplan fordert. Gerade für die Ladeinfrastruktur in Mehrparteienhäusern gilt mehr denn je, dass alle beteiligten industriepolitischen Akteure und Branchen wie Bau-, Energie-, und Automobilwirtschaft mit einbezogen werden müssen.“

Das Förderprogramm kann laut den Lobbyisten einen wichtigen Beitrag dazu leisten, dass zukünftig nicht nur Eigenheimbesitzer mit eigener Wallbox am Carport oder der Garage bequem zu Hause laden können. Gerade für urbane Räume könnte der Aufbau von Ladeinfrastruktur in den Wohnquartieren einen Schub für den Hochlauf der Elektromobilität in den Städten bringen.

Der „Masterplan Ladeinfrastruktur 2030“, das Gebäude-Elektromobilitätsinfrastruktur-Gesetz (GEIG) und die Vereinfachung der Pkw-Energieverbrauchskennzeichnung sind dem VDIk zufolge weitere Maßnahmen, die zur Alltagstauglichkeit der Elektromobilität beitragen könnten, wenn sie konsequent und zügig realisiert würden.

Die praktische Umsetzung der Programme entscheide über einen möglichen Markthochlauf der Elektromobilität, so der Verband. Auch die von der Bundesregierung erwarteten positiven sozialen Effekte, die Elektromobilität in neue Käuferschichten tragen sollen, hingen maßgeblich davon ab, dass die genannten Förderprogramme an Fahrt aufnehmen. Die bisher schleppende Umsetzung vieler angekündigter Maßnahmen könnte ansonsten die Akzeptanz der Programme bedrohen. Gleiches gelte für die erhofften industriepolitischen Effekte und die Stärkung der Industrie durch die E-Förderung.