Fastned: Osteraktion mit kostenlosem Schnellladen an ausgewählten Stationen

Zu den Osterferien startet der niederländische Schnellladeanbieter Fastned eine zeitlich begrenzte Aktion für Reisende mit Elektroauto. Vom 4. bis 6. April 2026 haben Fahrer an ausgewählten Stationen in Deutschland die Chance, ihre Elektroautos kostenlos zu laden. Die Initiative ist als kurzfristiges Angebot rund um das Osterwochenende angelegt.

Insgesamt wird die Aktion an fünf Fastned-Standorten in Deutschland umgesetzt. Vor Ort sind teilnehmende Stationen durch einen speziellen Oster-Aufsteller gekennzeichnet. Dieser weist darauf hin, dass während des Aktionszeitraums einzelne Ladevorgänge gratis durchgeführt werden können.

Günstigerer Ad-hoc-Ladepreis ab April

Zudem senkt das Unternehmen zum 1. April 2026 seinen Ad-hoc-Ladepreis in Deutschland von 0,73 auf 0,69 Euro je Kilowattstunde (kWh). Der wesentliche Grund für diese Maßnahme sind laut den Niederländern die durch einen Bundeszuschuss im Jahr 2026 gesunkenen Netzentgelte. Diesen Preisvorteil möchte man an die Kunden weitergeben.

Zusätzlich erhalten Kunden beim Laden über die Fastned-App in Deutschland einen Rabatt von 10 Prozent auf den Ad-hoc-Ladepreis, wenn sie eine Bank- beziehungsweise Kreditkarte als primäre Zahlungsmethode hinterlegen, und das ohne Abo-Bindung. Außerdem können Elektroautofahrer, die regelmäßig bei Fastned laden, von der „Gold“-Mitgliedschaft profitieren. Diese ermöglicht einen Tarif von 0,48 Euro/kWh bei einer monatlichen Gebühr von 11,99 Euro.

Das Unternehmen betreibt seit 2012 ein wachsendes Netz an Schnellladestationen. An den meist mit markanten gelben Dächern auffallenden Standorten ist es möglich, je nach Fahrzeugtyp in 15 Minuten Strom für bis zu 300 Kilometer Reichweite zu laden. Im Januar hieß es, dass das Netzwerk über 400 Schnellladestationen biete. Insgesamt seien mehr als 400 Standorte in neun europäischen Ländern geöffnet.