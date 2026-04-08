Entwicklungschef: „Unsere Kunden wollen in erster Linie einen echten BMW“

Joachim Post verantwortet seit Juni 2025 die Konzernentwicklung bei BMW. Zuvor war er als Vorstand für Einkauf und Lieferantennetzwerk tätig und mit der Entwicklung der Elektroauto-Plattform „Neuen Klasse“ vertraut. Im Interview mit der Automobilwoche beschreibt er seinen Einstieg in die neue Führungsposition als besonders intensiv und betont seine frühere Einbindung in das Projekt. Für ihn sei es eine außergewöhnliche Aufgabe gewesen, das Automobil grundlegend neu zu denken und zentrale technologische Weichenstellungen vorzunehmen.

Post widerspricht der Annahme eines „lockeren“ Einstiegs nach der bereits erfolgten Fertigentwicklung der Neuen Klasse und erklärt: „Mein Start hätte aufregender nicht sein können.“ Die Arbeit an der Elektroauto-Architektur sowie den mit ihr antriebsübergreifend entwickelten Technologien sei für ihn ein geschlossener Kreis und zugleich der spannendste Einstieg seiner Laufbahn gewesen. Dabei hebt er die grundlegende Neuausrichtung in der Fahrzeugentwicklung hervor.

Diese Veränderung zeigt sich laut Post vor allem in der Gewichtung der Entwicklungsthemen. Während früher Plattformen und Architekturen stärker durch Karosserieformen und Motoranordnung geprägt waren, stehen heute digitale Funktionen, Elektronik und Software im Mittelpunkt. Auch künstliche Intelligenz sei aus Fahrzeugfunktionen sowie aus Entwicklungsprozessen nicht mehr wegzudenken. Die Gewichtung habe sich „radikal verändert“, entscheidend bleibe jedoch ein erfolgreicher Produktionsanlauf.

Die Umsetzung eines softwaredefinierten Fahrzeugs beschreibt Post als komplexe Aufgabe. Es reiche nicht aus, neue Funktionen einfach per Over-the-Air-Update bereitzustellen. Vielmehr sei es eine Herausforderung, die gesamte Fahrzeugsoftware stabil in die Serienproduktion zu bringen. BMW verfüge jedoch über die notwendige Kompetenz, dies zu leisten.

Als zentralen Faktor nennt Post die Integrationskompetenz des Unternehmens. BMW entwickle Software und Architektur zu großen Teilen selbst und lehne die Integration unverstandener Drittanbieterlösungen ab. Die Entwicklungsarbeit erfolge mit mehr als 10.000 Softwareentwicklern weltweit, die mit KI-gestützten Tools in einer eigenen Cloud-basierten Umgebung arbeiten. Diese Plattform ermögliche eine hohe Anzahl täglicher Software-Builds und verarbeite umfangreiche Codebasen.

3er „Kern der Marke“

Mit Blick auf das zweite Modell der Neuen Klasse, den kommenden i3 (Artikelbild), betont Post die besondere Rolle der Mittelklasse-Baureihe für BMW. Der 3er stehe im Zentrum der Marke und müsse sowohl Alltagstauglichkeit als auch hohe Fahrdynamik erfüllen. Die Entwicklung sei insbesondere aufgrund der Anforderungen an Proportionen und Bauraum anspruchsvoll, vor allem bei der Limousine im Vergleich zu anderen Fahrzeugtypen.

Technologische Entwicklungen der Neuen Klasse sollen dem gesamten Markenportfolio zugutekommen. Unterschiede zwischen Marken wie MINI und Rolls-Royce blieben bestehen, dennoch würden gemeinsame Plattformen und Technologien genutzt, erklärt Post. Dies zeige sich etwa bei Infotainmentsystemen, die technisch ähnlich, aber markenspezifisch gestaltet seien.

Auch bei den Antrieben verfolgt BMW weiterhin Technologieoffenheit. Innovationen sollen unabhängig vom Art des Antriebsstrangs allen Modellen zugutekommen. Verbrennungsmotoren würden weiterhin entwickelt und seien so ausgelegt, dass sie aktuelle Emissionsanforderungen erfüllen.

Als zusätzliche Herausforderung nennt Post geopolitische Entwicklungen. Ein global einheitlicher Technologie-Stack werde zunehmend schwieriger umzusetzen. Besonders in China seien bereits große Teile der Software lokal angepasst. BMW reagiere darauf mit regionaler Entwicklung und Kooperationen, etwa bei Fahrerassistenzsystemen.

Kritisch äußert sich der Manager zur EU-Initiative „Made in Europe“, er sieht die bisher geplanten „Local-Content“-Anforderungen als problematisch. „Man darf nicht davon ausgehen, dass Batteriefabriken in Europa plötzlich wie Pilze aus dem Boden wachsen. Das wird von heute auf morgen nicht passieren“, so Post. „Wenn eine Local Content Wunschliste formuliert wird, ohne zu berücksichtigen, was wir in Europa produzieren und exportieren, besteht das Risiko, dass man der Wirtschaft nicht hilft, sondern sie belastet.“ Das sei ein bisschen „wie Planwirtschaft ohne Plan“. Da bestehe ganz klar Bedarf für Nachbesserung.