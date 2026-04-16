Mercedes gibt Ausblick auf Interieur der Elektro-C-Klasse

Mercedes-Benz stellt in wenigen Tagen die erste elektrische C-Klasse vor. Die batteriebetriebene Version der Mittelklasse-Reihe soll das Segment neu definieren und wurde nach Angaben der Stuttgarter auf Basis von umfassendem Kundenfeedback entwickelt. Im Mittelpunkt stehen Performance und Fahrdynamik, intuitive Intelligenz und Personalisierung sowie Qualität und Komfort. Kurz vor der Premiere gibt der Hersteller eine Vorschau auf das Interieur.

Der Innenraum ist laut den Designern als Rückzugsort konzipiert und bietet mehr Platz als zuvor. Mercedes-Benz will dort Hochwertigkeit mit digitalen Erlebnissen verbinden und beschreibt eine geschützte, immersive Atmosphäre, die den Fokus auf das Fahrerlebnis legen soll. „Mit der neuen elektrischen C-Klasse haben wir alles, was unsere Kundinnen und Kunden an diesem Modell schätzen, auf das nächste Level gebracht“, sagt CEO Ola Källenius.

Die rein elektrische Antriebsarchitektur und ein besonders großes Panorama-Glasdach ermöglichen ein neues Maßkonzept. Dadurch entsteht nach Unternehmensangaben mehr Raum als jemals zuvor. Formen, Materialien, Farben, digitale Technologien, Licht und Sound greifen dabei ineinander und prägen ein multisensorisches Komforterlebnis.

Beim Interieur setzt Mercedes-Benz auf eine breite Auswahl an Materialien und aufwendig ausgearbeitete Details. Schon in der Basisausstattung kommt die neue Ledernarbung „Softtorino“ zum Einsatz. Hinzu kommen Sportsitze in Leder Nappa mit „Twisted Diamond“-Design, kontrastierenden Nähten sowie bei der „AMG Line“ Mokassin-Nähte an den Seitenwangen. Das Farbkonzept umfasst Schwarz, Beechbraun und Ivorybeige.

Auch metallische Elemente sind prägend für den Innenraum. Luftausströmer, Lautsprechergitter, Türgriffe und Schalter für die elektrische Sitzverstellung verbinden technische Präzision mit einer ausgearbeiteten Gestaltung. Für die Lautsprechergitter nennt Mercedes-Benz erstmals eine horizontale Liniengrafik mit 3D-Relief und Bicolor-Ausführung, beim Burmester-3D-Soundsystem bestehen sie aus Edelstahl. Ergänzt wird das Angebot durch Zierelemente von Naturfaser Wabendesign weiß offenporig bis zu Holz Fineline Birke und AMG Karbonfaser.

Die elektrische C-Klasse sei nach dem neuen GLC das zweite Fahrzeug der Welt mit vegan zertifiziertem Interieur, unterstreicht Mercedes. Das Vegan-Paket umfasse sämtliche Soft-Touch-Oberflächenmaterialien vom Sitzpolster über Dachhimmel, Säulen- und Türverkleidungen bis zum Teppich.

Für Fahrer und Frontpassagiere werden neue „Highend-Sitze“ beworben. Die elektrisch verstellbaren Sitze mit Memory-Funktion lassen sich den Angaben zufolge präzise anpassen, eine elektropneumatische Vier-Wege-Lordosenstütze unterstützt die natürliche Krümmung der Wirbelsäule. Hinzu kommen eine Massagefunktion über die gesamte Fläche der Rückenlehne, Sitzbelüftung und 4D-Sound.

Analoge und digitale Gestaltungselemente werden über ein großes Zierteil zwischen Mittelkonsole und Instrumententafel zusammengeführt. Dort bildet sich die Bühne für den neuen „MBUX Hyperscreen“ oder den „MBUX Superscreen“. Der Hyperscreen reicht fugenlos über die gesamte Breite des Innenraums. Die Matrix-Backlight-Technologie mit rund 10 Millionen Pixeln und individuell einstellbaren Helligkeitszonen liefert Informationen für die fahrende Person und Entertainment für den Frontpassagier.

Zur Personalisierung stehen zehn hochauflösende Ambient-Styles für Hyperscreen und Superscreen bereit. Die Farbgebung von Kombiinstrument, Bedienelementen und Ambientebeleuchtung ist darauf abgestimmt. Die optionale Ambientebeleuchtung reicht von der Instrumententafel über Mittelkonsole und Türen bis zum optionalen „Sky Control“-Panoramadach – dort erzeugen 162 illuminierte Sterne einen personalisierten Sternenhimmel.

Ergänzt wird das Angebot durch „Energizing Comfort“ mit Klängen, Massage, Licht und verfeinerten Animationen auf dem MBUX Hyperscreen sowie 3D- und 4D-Sound. Die Klimaautomatik soll den Innenraum im Winter ohne Vorklimatisierung bereits kurz nach dem Einsteigen auf Wohlfühltemperatur bringen. Bei einer 20-minütigen Fahrt bei -7 Grad Celsius heizt er laut Mercedes doppelt so schnell auf wie in Modellen mit Verbrennungsmotor. Für Ruhe im Innenraum sorgen unter anderem Schallisolation vom Vorderbau bis zum Heckwagen, Elastomerlager zwischen Fahrwerk und Karosserie, eine spezielle Auslegung der Elektromotoren und geräuschdämmendes Verbundsicherheitsglas in den vorderen Fensterscheiben.

MB.EA (Mercedes-Benz Electric Architecture)

Die technische Basis für die erste C-Klasse mit reinen Batterieantrieb stellt wie bei der schon verfügbaren neuen Elektro-Generation des SUV GLC die reine Stromer-Plattform MB.EA (Mercedes-Benz Electric Architecture). Vom Außendesign gibt es bisher nur einen Teaser, der vor allem die mit dem elektrischen GLC eingeführte markante neue Mercedes-Front zeigt.

Die vollelektrische C-Klasse wird als zweites MB.EA-Modell nach dem GLC mit EQ Technologie über eine 800-Volt-Architektur verfügen. Die Batterie-Limousine wird Berichten zufolge länger als die sich 4751 Millimeter streckende Verbrenner-C-Klasse sein. Auch deren Breite von 1820 Millimetern soll übertroffen werden. Ein längerer Radstand und breitere Spurweiten sollen zu einem geräumigeren Innenraum beitragen. Eine Kombiversion der elektrischen C-Klasse soll nicht geplant sein. Mercedes-Kunden mit Interesse an einem E-Kombi sollen zur Shooting-Brake-Ausführung des neuen CLA mit EQ Technologie greifen.

Der Antrieb der C-Klasse mit EQ Technologie soll weitgehend mit dem des neuen elektrischen GLC übereinstimmen. Den SUV-Kunden steht zum Marktstart das leistungsstärkste Modell zur Verfügung: Der 360 kW/490 PS starke GLC 400 4Matic mit EQ Technologie, der nach WLTP-Norm bis zu 713 Kilometer Reichweite bietet. Von 0 auf 100 km/h soll es in 4,3 Sekunden gehen, bei Tempo 210 ist Schluss. Der Verbrauch wird angegeben mit 14,9 – 18,8 kWh/100 km. Vier weitere Modelle sollen auf den GLC 400 4Matic mit EQ Technologie folgen.

Die schlankere und aerodynamisch effizientere C-Klasse dürfte schneller und sportlicher als das Elektro-SUV fahren, jedoch etwas sparsamer sein und je nach Variante bis zu 800 Kilometer pro Ladung schaffen. „Wir wollten ein Auto, das sich leichtfüßig anfühlt, aber dennoch den gewohnten Komfort der aktuellen C-Klasse bietet“, hat Ingenieur Ewald Dirks erklärt. „Das Ziel war, dass der Fahrer das durch den Umstieg auf Elektroantrieb bedingte Mehrgewicht kaum spürt. Im Vergleich zur C-Klasse mit Verbrennungsmotor ist das eine ganz andere Liga. Außerdem ist die Bandbreite zwischen der sportlichsten und der komfortabelsten Einstellung deutlich größer.“