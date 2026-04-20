Smart teasert Concept #2 als Ausblick auf neuen Elektro-Zweisitzer

Smart stellt die ersten offiziellen Designskizzen und Detailbilder des Concept #2 vor. Das Designmodell eröffnet den Ausblick auf die Neugestaltung eines neuen Stadtautos der Marke. Der Concept #2 soll demnächst bei der Auto China 2026 seine Premiere feiern.

Der Concept #2 bewahre die Essenz des von 1998 bis 2024 gebauten urbanen Smart-Zweisitzers ForTwo und werde für die Gegenwart „mutig neu interpretiert“, so das Unternehmen. „Als erstes konkreteres Abbild des vollelektrischen Smart #2 greift das Konzeptmodell die prägenden Merkmale des legendären Smart ForTwo auf und präsentiert eine neue Vision des Stadtautos“, heißt es. Mehr verrät man vor der Auto China 2026 noch nicht.

Mercedes hat vor einigen Jahren die Hälfte von Smart an den chinesischen Fahrzeugkonzern Geely verkauft. Seitdem werden für den internationalen Markt neue Modelle in China entwickelt und gebaut. In Deutschland wird nur noch das Design verantwortet. Nach dem Auslaufen des Kleinstwagens ForTwo und des Kleinwagens ForFor mit zwei Sitzplätzen mehr verfolgt man bei Smart eine Premium-Strategie. Dafür wurden bisher drei neue Elektroautos eingeführt: das Kompakt-SUV #1, das etwas größere SUV-Coupé #3 und das Mittelklasse-SUV #5.

Aus China kamen zudem 2025 Bilder der neuen großen Limousine #6, die in Asien – wie inzwischen auch der #5 – zusätzlich als Plug-in-Hybrid angeboten wird. Dementiert wurde, dass neben dem ForTwo auch der ForFour als reiner Stromer neu aufgelegt werden soll.

Der kommende #2 fährt laut dem Hersteller auf der Electric Compact Architecture (ECA). Es handele sich um eine ganz neue, eigens entwickelte Architektur und Technologieplattform. Diese dürfte wie die Technik für die anderen neuen Smarts in China bei Geely entstehen. Smart hat erklärt, dass man den ultrakompakten Abmessungen des Originals ForTwo treu bleibe. Auch die Auslegung mit zwei Türen und zwei Sitzen sowie Heckantrieb sei gesetzt. Eine erste Vorschau auf die Silhouette der neuen Generation gab es im letzten Jahr.