LichtBlick: QuickCharge-Schnellladentz erreicht zehn Standorte

Die LichtBlick eMobility GmbH hat den zehnten Standort ihres Schnellladenetzes QuickCharge in Betrieb genommen. Der Ladepark befindet sich am Markant-Markt in Hagenow (Mecklenburg-Vorpommern) und umfasst sechs öffentlich zugängliche Schnellladepunkte mit einer Leistung von bis zu 300 kW.
E-Auto-Fahrer haben über die Cariqa-App Zugang zu zeitvariablen Ladetarifen, diese beginnen ab 35 Cent pro Kilowattstunde (kWh). Dienstwagenfahrer können im Rahmen des Durchleitungsmodells zudem ihren Unternehmensstromtarif nutzen.
Mit dem neuen Standort wächst das QuickCharge-Netz von LichtBlick auf insgesamt 46 Gleichstrom-Ladepunkte (DC). Die Ladeinfrastruktur ist an verschiedenen Famila-, Markant- und Edeka-Märkten in Norddeutschland angesiedelt und soll schnelles Laden im Alltag ermöglichen, etwa beim Einkauf.
„Aufgrund der Witterungsbedingungen in den vergangenen Monaten kam es an einzelnen Standorten zu leichten Bauverzögerungen“, erklärt Simon Schröder, Leiter Projektmanagement bei der LichtBlick eMobility. „Wir rechnen damit, dass unser Schnellladenetz innerhalb der nächsten drei Monate auf insgesamt 30 Ladeparks anwächst. Parallel dazu arbeiten wir intensiv daran, weitere Standorte zügig umzusetzen und E‑Mobilist*innen in Norddeutschland flächendeckend hochwertige Schnelllademöglichkeiten anzubieten.“
Kommentare
MichaelEV meint
Wie hoch ist denn jetzt das Infrastrukturentgelt für die Durchleitung? Und warum ist nur die Rede von Dienstwagenfahrern, wo ist das Angebot für Privatkunden?
eBikerin meint
Leider fehlt hier wie eigentlich immer die wichtigste Information:
Wie viel verlangt den nun Lichtblick wenn das Durchleitungsmodel genutzt wird?
Jörg2 meint
eBikerin
Vielleicht nochmal zur Klarstellung:
Beim Durchleitungsmodell ist der Ladesäulenbesitzer nicht der Rechnungssteller an den Lader. Der Rechnungssteller an den Lader ist dessen Stromversorger. Von diesen Vertragsinhalten wird der Ladesäulenbesitzer nichts wissen und auch wir werden das eher nicht erfahren.
Vom Vertragsverhältnis „Ladesäulenbesitzer – Stromversorger des Laders“ (also z.B. das s.g. Infrastrukturentgelt) werden wir wohl auch keine Kenntnis erlangen.
Insofern kann Dir hier eher keiner Deine Frage beantworten.
eBikerin meint
Tja aber das ist doch die große Frage. Es wird ja gerne behauptet, dass mit einem Durchleitungsmodel die Preise wegen der Konkurrenz fallen werden. Nur wenn man nicht weiss wie viel der Betreiber dann an Gebühren verlangt, dann werden wir es nie erfahren. Ach ja du brauchst nichts klarstellen, ich weiss wie es funktioniert – es geht mir immer nur um die Behauptung, dass dann die Preise fallen werden.
Und das ist einzig von der Gebühr des Betreibers abhängig.