LichtBlick: QuickCharge-Schnellladentz erreicht zehn Standorte

Die LichtBlick eMobility GmbH hat den zehnten Standort ihres Schnellladenetzes QuickCharge in Betrieb genommen. Der Ladepark befindet sich am Markant-Markt in Hagenow (Mecklenburg-Vorpommern) und umfasst sechs öffentlich zugängliche Schnellladepunkte mit einer Leistung von bis zu 300 kW.

E-Auto-Fahrer haben über die Cariqa-App Zugang zu zeitvariablen Ladetarifen, diese beginnen ab 35 Cent pro Kilowattstunde (kWh). Dienstwagenfahrer können im Rahmen des Durchleitungsmodells zudem ihren Unternehmensstromtarif nutzen.

Mit dem neuen Standort wächst das QuickCharge-Netz von LichtBlick auf insgesamt 46 Gleichstrom-Ladepunkte (DC). Die Ladeinfrastruktur ist an verschiedenen Famila-, Markant- und Edeka-Märkten in Norddeutschland angesiedelt und soll schnelles Laden im Alltag ermöglichen, etwa beim Einkauf.

„Aufgrund der Witterungsbedingungen in den vergangenen Monaten kam es an einzelnen Standorten zu leichten Bauverzögerungen“, erklärt Simon Schröder, Leiter Projektmanagement bei der LichtBlick eMobility. „Wir rechnen damit, dass unser Schnellladenetz innerhalb der nächsten drei Monate auf insgesamt 30 Ladeparks anwächst. Parallel dazu arbeiten wir intensiv daran, weitere Standorte zügig umzusetzen und E‑Mobilist*innen in Norddeutschland flächendeckend hochwertige Schnelllademöglichkeiten anzubieten.“