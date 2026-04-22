Smart Concept #2 gibt Ausblick auf ForTwo-Nachfolger #2

Smart hat mit dem Concept #2 ein physisches Designmodell des kommenden vollelektrischen #2 vorgestellt. Damit gibt die Marke eigenen Angaben nach einen konkreten Ausblick auf das künftige Serienfahrzeug. Gestaltet wurde der Concept #2 vom Mercedes-Benz Global Design Team, das Kundenfahrzeug wird in China entwickelt und produziert. Die Formensprache folgt der Designphilosophie „Love, Pure, Unexpected“ und setzt auf eine klare, kompakte Silhouette.

„Das Smart Concept #2 denkt die DNA des legendären Smart ForTwo konsequent weiter und definiert den urbanen Zweisitzer neu“, so Florian Nemitz, CEO Smart Deutschland. Wolfgang Ufer, CEO Smart Europe, spricht von einem „ersten konkreten Ausblick“ auf die Neuinterpretation des ikonischen Zweisitzers. Der Concept #2 vermittle eine klare Vision der künftigen Qualitäten des #2.

Das Konzept tritt mit „großzügigen“ Proportionen, einer Zweifarblackierung in mattem Weiß und warmem Gold sowie feinen Lederdetails auf. Hinzu kommen verborgene Elemente, die unter transluzenten Oberflächen hervortreten. Das künftige Serienmodell #2 basiert auf der Electric Compact Architecture, kurz ECA. Diese stammt maßgeblich vom chinesischen Geely-Konzern, dem Mercedes-Benz vor einigen Jahren die Hälfte von Smart verkauft hat.

„Wir sind überzeugt, dass ein Stadtauto mehr als ein Problemlöser sein sollte – es sollte Freude auslösen“, sagt Kai Sieber, Head of Design Smart bei Mercedes-Benz Design. Der Concept #2 übertrage die Persönlichkeit des in seinen letzten Jahren bereits als E-Auto angebotenen ForTwo in eine neue Ära.

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Das Designkonzept greift die für Smart typischen kurzen Überhänge auf. Damit soll der Innenraum bei einer Gesamtlänge von 2792 Millimetern maximiert werden. Zudem nennt die Marke für den Concept #2 einen Wendekreis von 6,95 Metern und hebt damit die Agilität des Fahrzeugs für das Manövrieren im urbanen Raum hervor.

Das Konzeptfahrzeug ist den Angaben zufolge für den Einsatz der neu entwickelten ECA-Plattform ausgelegt, die neue Maßstäbe für „moderne elektrische Performance“ setzen soll. Für den Concept #2 stellt Smart eine elektrische Reichweite von bis zu knapp 300 Kilometern in Aussicht. Genannt wird außerdem eine Gleichstrom-Schnellladefähigkeit (DC), mit der sich der Ladezustand in weniger als 20 Minuten von 10 auf 80 Prozent erhöhen lassen soll. Es gibt zudem Vehicle-To-Load-Funktionen, die auch unterwegs Energie bereitstellen sollen.

Das Serienmodell des Smart #2 als Nachfolger des ForTwo soll im Oktober 2026 auf dem Pariser Autosalon seine Weltpremiere feiern. Der Zeitplan für die Markteinführung und konkrete technische Details werden noch nicht genannt.