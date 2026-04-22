CATL präsentiert neue E-Auto-, Hybrid- und Tausch-Batterien mit hoher Ladeleistung

CATL hat bei seinem „Tech Day 2026“ eine Reihe neuer Batterieprodukte vorgestellt. Das chinesische Unternehmen deckte dabei Anwendungen für Pkw, Hybride, Motorsport und Batteriewechsel ab, berichtet unter anderem das Portal CN EV Post. CATL bezeichnet sich als größten Hersteller von Antriebsbatterien und will seine Führungsposition in einem wettbewerbsintensiveren Markt festigen.

Im Mittelpunkt stand denn Berichten zufolge die dritte Generation der Qilin-Batterie. CATL erhöhte die Ladeleistung auf ein Äquivalent von 10C, mit einer Spitze von 15C. Die Nickel-Kobalt-Mangan-Batterie (NMC) erreicht eine volumetrische Energiedichte von 600 Wh/L und eine gravimetrische Energiedichte von 280 Wh/kg. Ein 125-kWh-Batteriepaket soll eine Reichweite von mehr als 1000 Kilometern ermöglichen. Bei diesem Energieinhalt wiegt das Paket 625 Kilogramm und damit 255 Kilogramm weniger als eine vergleichbare Lithium-Eisenphosphat-Batterie (LFP).

Für Elektroautos mit dieser Batterie nannte CATL mehrere Fahreigenschaften. Die Beschleunigung von 0 auf 100 km/h verkürzt sich demnach um 0,6 Sekunden, der Bremsweg aus 100 km/h um 1,44 Meter. In Ausweichtests sollen Fahrzeuge 8 Prozent höhere Geschwindigkeiten halten, die Wankbewegung der Karosserie sinkt um 6,5 Prozent, die Fähigkeit zur Vermeidung extremer Gefahrensituationen verbessert sich um 15 bis 25 Prozent. Der Energieverbrauch pro 100 Kilometer sinkt CATL zufolge um mehr als 6 Prozent, was einer Einsparung von rund 0,78 kWh je 100 Kilometer entspreche.

Neue Qilin- und Shenxing-Batterien

Zusätzlich nannte das Unternehmen Effekte auf Bauraum und Haltbarkeit. Das Batterievolumen wurde um 112 Liter reduziert, was CATL mit dem Platz von drei Standardkoffern im 20-Zoll-Format vergleicht. Im Innenraum entstehen dadurch 18 Millimeter zusätzliche Kopffreiheit. Zugleich soll sich die Lebensdauer zentraler Fahrwerksteile um 40 Prozent verlängern, die Reifenlebensdauer um mehr als 30 Prozent. Die Austauschintervalle steigen dabei um mindestens 10.000 Kilometer. Eine bei derselben Veranstaltung vorgestellte Track-Version der Qilin-Batterie unterstützt ebenfalls 10C-Laden und erreicht eine Spitzen-Entladeleistung von bis zu 3000 kW.

Ebenfalls neu ist die Qilin Condensed Battery. CATL bezifferte deren gravimetrische Energiedichte mit 350 Wh/kg und die volumetrische Energiedichte mit 760 Wh/L. Das Batteriepaket wiegt weniger als 650 Kilogramm. Limousinen der Oberklasse sollen damit eine Reichweite von 1500 Kilometern erreichen, große SUV 1000 Kilometer.

Mit der dritten Generation der Shenxing-Schnellladebatterie stellte CATL ein weiteres Produkt mit 10C-Laden und einer Spitze von 15C vor. Der Ladezustand steigt demnach in einer Minute von 10 auf 35 Prozent, in 3 Minuten und 44 Sekunden von 10 auf 80 Prozent und in 6 Minuten und 27 Sekunden von 10 auf 98 Prozent. Bei minus 30 Grad dauert das Laden von 20 auf 98 Prozent rund neun Minuten. Nach 1000 vollständigen Ladezyklen soll die Restkapazität laut CATL weiterhin über 90 Prozent liegen. Erwähnt wurde auch die schon im März vorgestellte zweite Generation der Blade Battery von BYD samt Flash-Charging-Technologie mit Ladezeiten von 10 auf 70 Prozent in fünf Minuten und von 10 auf 97 Prozent in neun Minuten.

Freevoy-Batterie für Hybride und Range-Extender-Stromer

Für Fahrzeuge mit Range-Extender-Elektrosystem und Plug-in-Hybridantrieb präsentierte CATL die zweite Generation der Freevoy Super Hybrid Battery. Die LFP-Version bietet 500 Kilometer elektrische Reichweite und unterstützt 10C-Laden. CATL sprach dabei von einem „einmal pro Woche laden“-Erlebnis. Auf Basis der LFP-Chemie erreicht die Batterie eine Energiedichte von 230 Wh/kg, 20 Prozent mehr als herkömmliche LFP-Batterien, bei einem Reichweitenzuwachs von 15 Prozent.

Zusätzlich stellte das Unternehmen eine NCM-Version der Freevoy-Batterie mit ebenfalls 10C-Laden vor. Sie bietet 600 Kilometer elektrische Reichweite und eine Gesamtreichweite von bis zu 2000 Kilometern. Für robuste Geländefahrzeuge nannte CATL eine „Megawatt-Leistungsklasse“ mit 1500 kW bei voller Ladung und 1200 kW bei 20 Prozent Ladezustand.

Batterietausch-Netz soll deutlich wachsen

Auch beim Batterietausch stellte CATL ein neues Produkt vor: Die Choco-Swap-Batterie #26 basiert auf einer 800-Volt-Hochvoltarchitektur. Zunächst kommt eine Version mit 75 kWh auf den Markt, größere Kapazitäten sollen folgen. Zusammen mit den bisherigen Versionen #20 und #22 deckt die Serie damit Fahrzeuge vom A0- bis zum C-Segment ab. Das Programm arbeitet laut CATL bislang mit elf Autoherstellern und 18 Pkw-Marken zusammen und umfasst 25 Modelle.

Beim Ausbau der Infrastruktur kündigte CATL an, dass Choco-Swap-Stationen für Pkw und Qiji-Wechselstationen für schwere Lkw standardmäßig mit Shenxing-Schnellladesäulen ausgerüstet werden. Bis Ende 2026 plant das Unternehmen 4000 kombinierte Lade- und Wechselstationen in fast 190 chinesischen Städten sowie entlang eines landesweiten Autobahnnetzes mit 12 vertikalen und 11 horizontalen Korridoren. Derzeit umfasst das Choco-Swap-Netz 1470 Stationen in 99 Städten. Bis Ende 2028 will CATL mehr als 100.000 gemeinsam genutzte Energie-Nachfüllanlagen errichten. Nach Daten von SNE Research lag der globale Marktanteil des Unternehmens 2025 bei 39,2 Prozent.