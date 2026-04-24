Neuer Bentley Bentayga 2028 als Plug-in-Hybrid, E-Auto-Version auf Eis

Bentley will den nächsten Bentayga 2028 vorstellen und das Modell als Aushängeschild einer neuen Generation von Plug-in-Hybriden positionieren. Damit rückt die Marke laut Autocar von früheren Elektroplänen für ihr SUV ab. Statt fünf neuen Elektroautos bis 2030 soll nun in eine neue PHEV-Modellfamilie investiert werden.

Ausgangspunkt der Neuausrichtung ist die Entscheidung der Volkswagen-Konzernschwester Porsche, eine neue E-Auto-Plattform später einzuführen. Deren Entwicklung war als Reaktion auf die langsamere Nachfrage nach Vollstromern im Premiumsegment verschoben worden. Dadurch schrieb Bentley seine Produktplanung grundlegend um.

Bentley-Chef Frank-Steffen Walliser sieht die Plug-in-Hybrid-Technik als Brücke bis zum Jahr 2035. Nach geltender Gesetzgebung müssen dann alle neu verkauften Autos in der Europäischen Union 90 Prozent ohne Auspuffemissionen fahren.

Unverändert bleibt der Start des ersten Elektroautos der Marke. Das als „Luxury Urban EV“ bezeichnete Modell soll in der zweiten Jahreshälfte enthüllt werden. Es handelt sich dem Vernehmen nach um ein luxuriös-sportliches SUV vor allem für den urbanen Raum. Ein weiteres Elektroauto von Bentley wird dem Bericht zufolge erst nach 2030 folgen.

Der aktuelle, schon länger als Plug-in-Hybrid erhältliche Bentayga ist das meistverkaufte Modell der britischen Marke und stand im vergangenen Jahr für rund die Hälfte aller Bentley-Verkäufe. Auf dem Markt ist das etwas über 5,1 Meter lange SUV seit 2015, ein Facelift folgte 2020.

PPC statt SSP als Basis

Ursprünglich sollte die zweite Bentayga-Generation nach Informationen von Autocar als Elektroauto auf Porsches weiterentwickelter Sport-Version der kommenden Scalable Systems Platform (SSP) des Mutterkonzerns Volkswagen entstehen. Nach der Verschiebung dieser Architektur stellt Bentley das Modell nun auf die PPC (Premium Platform Combustion) um, die auch beim nächsten Porsche Cayenne mit Verbrennungsmotor und beim neuen Audi Q9 eingesetzt wird.

Walliser sagte, die verzögerte Elektrifizierung bedeute, man müsse Menschen „nicht dazu zwingen, von einem Verbrenner oder Plug-in-Hybrid auf ein Elektroauto umzusteigen“, solange die Nachfrage dafür noch nicht da sei. Er verwies auf eine „sehr loyale Fangemeinde“, die beim Bentayga bleibe.

Die PPC-Architektur ist laut Autocar für Sechs- und Achtzylinder-Benziner sowie für ein Plug-in-Hybridsystem der nächsten Generation ausgelegt. Neue Batterien und Elektronik sollen eine größere rein elektrische Reichweite ermöglichen als die 40 WLTP-Kilometer des heutigen Bentayga mit Plug-in-Hybriantrieb. Zum Marktstart soll die neue Generation vor allem mit einem Plug-in-Hybrid auf Basis eines 3,0-Liter-V6 angeboten werden, mit einer Leistung auf dem Niveau der heutigen 330 kW (449 PS).

Auch noch reine Verbrenner geplant

Neben den neuen Plug-in-Hybriden will Bentley weiterhin reine Verbrenner anbieten. Diese Antriebsvariante soll jedoch auf „selektive“ Modelle beschränkt bleiben und von „Märkten und Gesetzgebung“ abhängen. Walliser verwies auf unterschiedliche Emissionsgesetze, insbesondere im wichtigen US-Markt.

Weitere Details zum neuen Bentayga sind noch offen. Das Design soll sich am 2024 gezeigten Konzept EXP 15 orientieren und eng mit dem kommenden vollelektrischen SUV verknüpft sein, das unterhalb des Bentayga positioniert wird. Die neue Architektur ermöglicht zudem Technik wie eine fortschrittliche Luftfederung mit aktiver Fahrwerksregelung und aktuelle Fahrerassistenzsysteme.

Nach dem Bentayga sollen auch Continental GT, GTC und Flying Spur die nächste Plug-in-Hybrid-Generation erhalten. Dafür müssten die Modelle von ihrer bisherigen MSB-Basis auf die PPC-Architektur wechseln. Da neue Generationen aller drei Baureihen erst 2024 eingeführt wurden, dürfte dieser Schritt dem Bericht zufolge gegen Ende des Jahrzehnts erfolgen.

Das erste Elektroauto von Bentley soll im letzten Quartal dieses Jahres erstmals offiziell präsentiert werden. Die Auslieferungen sind ab Anfang 2027 geplant. Die technische Basis stellt die PPE (Premium Plattform Electric) des neuen elektrischen Porsche Cayenne. Trotz ähnlicher Größe zum Bentayga soll der batteriebetriebene Bentley neue Kundschaft ansprechen.