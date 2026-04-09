BMW stellt neuen Wasserstofftank des iX5 Hydrogen vor

Die BMW Group setzt beim iX5 Hydrogen auf eine neue Wasserstoff-Tanktechnologie. Die neue Anordnung und Größe der Tanks ermöglicht laut dem Unternehmen eine höhere Reichweite von bis zu 750 Kilometer.

Ein weiterer Vorteil des Hydrogen-Flachspeichers: Der entsprechende Bauraum im Fahrzeug werde besonders effizient genutzt und sei kompatibel mit der Hochvoltbatterie der sechsten Generation (Gen6), wodurch im Innenraum des Fahrzeuges kein Platz verloren gehe. Modelle mit Brennstoffzellentechnologie könnten so auf derselben Produktionslinie wie andere Antriebsarten gefertigt werden. Darüber hinaus profitierten die 700-bar-Wasserstoffdruckbehälter auch von dem mechanischen Schutz durch die Fahrzeugstruktur – ein zusätzlicher Sicherheitsvorteil.

„Mit unserem neuen Speicherkonzept können wir den Wasserstoffantrieb passgenau und platzsparend in die neue X5-Baureihe einfügen“, so Joachim Post, Entwicklungsvorstand der BMW AG. „Man kann sich das wie Bauraum-Tetris vorstellen: Jeder Kunde bekommt den Antrieb, der zu seinen Bedürfnissen passt und einen echten BMW X5 ohne Kompromisse. Technologieoffenheit und Ingenieurskunst, wie wir Entwickler sie lieben!“

„Cleverer Speicher, mehr Reichweite.“

Das neue flache Tanksystem besteht aus sieben miteinander verbundenen und parallel geschalteten Hochdrucktanks aus kohlenstofffaserverstärktem Verbundmaterial, die in einem robusten Metallrahmen integriert sind. Das Besondere daran: Statt einzelner Tankbehälter bilden mehrere Kammern in Verbundbauweise eine geschlossene Einheit. Diese wird über ein zentrales Hauptventil gesteuert. Das optimierte Speicherkonzept ermöglicht so die höhere Reichweite des iX5 Hydrogen.

Allein auf diese Entwicklung entfielen mehrere Patentanmeldungen des Konzerns, erklärt BMW. Insgesamt könnten mindestens sieben Kilogramm Wasserstoff gespeichert und in weniger als fünf Minuten vollgetankt werden. Der Tankvorgang sei dabei sicher, sauber und schnell.

„BMW typische Fahrfreude erleben, schneller tanken, weiter fahren.“

Die Hydrogen-Flachspeicher-Technologie ist Teil des Antriebsstrangs. „Zusammen mit dem Brennstoffzellensystem und einer innovativen Hochvoltbatterie sorgt diese Kombination für die BMW typische Fahrfreude“, heißt es. Dabei profitiere der neue iX5 Hydrogen auch von der neuen Antriebs- und Fahrwerks-Steuerungssoftware, dem „Heart of Joy“, sowie BMWs Dynamic Performance Control. Außerdem sei er mit der neuesten Generation der Brennstoffzellentechnologie (Gen3) ausgestattet, die effizienter und leistungsfähiger als alle vorherigen Generationen ist.

„Flexibel fertigen, Kundenwünsche erfüllen.“

Mit der flexiblen Architektur des neuen X5 können laut BMW innerhalb derselben Modellreihe je nach Kundenwunsch fünf unterschiedliche Antriebsvarianten gebaut werden: von batterieelektrischen Systemen über Plug-in-Hybride, „hocheffiziente“ konventionelle Antriebe bis hin zu Wasserstoff-Brennstoffzellentechnologie. Synergien in der Produktion würden optimal genutzt.

„Einheitliche geometrische Vorgaben für Energiespeicher und Antriebskomponenten reduzieren die technische Komplexität und senken die Produktionskosten“, erläutern die Bayern. „Gleichzeitig erhöht die flexible Plattform die Robustheit der Fertigung, erleichtert die Integration neuer Technologien und lässt sich maximal skalieren. Sie macht den Weg frei für eine breite Einführung des BMW iX5 Hydrogen im Jahr 2028 ins Produktionsnetzwerk der BMW Group.“

Mit der Integration der Brennstoffzellentechnologie in die neue X5-Baureihe erweitert BMW sein Serienangebot. Wasserstoff stehe für elektrisches Fahren mit großer Reichweite und schneller Betankung, diversifiziere Energiequellen und verringere die Abhängigkeit von einer einzigen Infrastruktur oder Rohstoffkette, so das Unternehmen.

Über das Projekt „HyPowerDrive“ wird im Rahmen des IPCEI Hy2Move durch das Bundesministerium für Verkehr (BMV) die Entwicklung des Antriebsstrangs sowie des Tanksystems des BMW iX5 Hydrogen gefördert. Der Bund stellt Mittel in Höhe von 191 Millionen Euro zur Verfügung. Zudem wird das Projekt durch das Bundesland Bayern mit insgesamt 82 Millionen Euro kofinanziert.