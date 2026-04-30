Tesla verbessert Prognosen für Supercharger-Warteschlangen

Tesla arbeitet nach eigenen Angaben daran, die Ladeerfahrung an den unternehmenseigenen „Supercharger“-Säulen zu verbessern. Ziel ist demnach ein Netzwerk, in dem Fahrer eines Elektroautos fast nie auf einen Ladevorgang warten müssen. Für die seltenen Fälle, in denen es doch zu Wartezeiten kommt, sollen möglichst genaue Schätzungen bereitgestellt werden, damit Reisen verlässlicher geplant werden können.
Der „Trip Planner“ wählt Supercharger-Standorte laut Tesla so aus, dass die gesamte Reisezeit minimiert wird. Grundlage ist ein Modell, das Echtzeitverkehr in einer Geofence-Zone – also innerhalb eines virtuellen Zauns – rund um Supercharger überwacht und vorhersagt, wie viele Elektroautos laden wollen. Diese Prognosen zu Auslastung und Warteschlangen fließen in die Routenoptimierung ein und sollen die Erwartungen für die Fahrt präzisieren.
Supercharger-Standorte liegen häufig zusammen mit anderen Angeboten an einem Ort. Dadurch gibt es dort auch Verkehr, der nicht mit dem Laden zusammenhängt. Diese gemischte Nutzung erschwert Vorhersagen zu Warteschlangen. Tesla führt nun ein aktualisiertes Machine-Learning-Modell ein, um mithilfe künstlicher Intelligenz Fahrzeuge mit Ladeabsicht besser zu erkennen.
„Das Modell wurde anhand von 9 Millionen Meilen aggregierter und anonymisierter Fahrzeugbewegungsdaten innerhalb der Geofence-Bereiche von Superchargern weltweit trainiert“, so die Entwickler. „Dadurch wird der Fehler bei der Schätzung der Warteschlangenlänge auf 20 Prozent reduziert. Das bedeutet, dass wir in dem sehr seltenen Fall, dass mehr als zehn Fahrzeuge warten, die voraussichtliche Warteschlangenlänge nun mit einer Abweichung von nur 1 bis 2 Fahrzeugen vorhersagen können.“
Tesla verweist dabei auf die eigene vertikale Integration und sieht sich dadurch in der Lage, dieses Niveau an Ladeintelligenz bereitzustellen. Zugleich heißt es, es sei noch mehr Arbeit erforderlich, um die Prognosen weiter zu verbessern. An der nächsten Version werde bereits gearbeitet.
Kommentare
David meint
Das kann man sich nach den Aussagen teslaaffiner Kommentatoren hier gar nicht vorstellen, dass je bei Tesla irgendetwas schlecht war, so dass man es verbessern musste. Dafür ist der Gedanke umso präsenter bei allen anderen im Umfeld. Sollte Tesla allerdings dieses Jahr tatsächlich in der Laune sein, sich auf Wettbewerbsniveau zu verbessern, dann wäre wohl der bessere erste Schritt, die gesamte Technik rauszureißen und 1000 V Equipment zu installieren, wie es jeder andere hat.
Powerwall Thorsten meint
Lieber David, vielleicht solltest du dich einfach einmal besser informieren, bevor du wieder irgendwelchen BS erzählst.
Informiere dich einmal über das Tesla V4 Cabinett. Während unserer Schottland Fahrt 4200 km haben wir ausschließlich an diesen Laden können.
Ich mach mal den Erklär Bär für dich:
Als Tesla 2012 angefangen hat, das Supercharger Netzwerk in den belieferten Märkten weltweit aufzubauen, wussten die von dir genannten Hersteller noch gar nicht, wie Elektromobilität geschrieben wird.
Heute sind wir halt 14 Jahre weiter und Tesla ist mit V4 auf der Höhe der Zeit.
Du solltest also nicht wie immer Äpfel mit Birnen vergleichen, nur weil dein Porsche da leider nicht laden kann – das liegt aber wie du natürlich weißt nicht ein Tesla, sondern an deinem Porsche.