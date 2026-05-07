Neue LFP-Batteriematerial-Anlage von IBU-tec in Bitterfeld-Wolfen soll 2028 starten

IBU-tec treibt den Aufbau seiner neuen Produktionsanlage für LFP-Batteriematerial (Lithium-Eisenphosphat) in Bitterfeld-Wolfen voran und hat kürzlich das Richtfest für einen neuen Sprühturm gefeiert. Der Turm ist ein zentraler Bestandteil der Anlage, mit der das Unternehmen die großvolumige Produktion des Materials starten will. Vorgesehen ist eine Kapazität von 15.000 Tonnen, die Anlage soll ab 2028 in Betrieb gehen. Bislang stellt IBU-tec LFP-Material nur in deutlich geringerem Umfang her.

Die Bauarbeiten an der Anlage laufen seit Herbst 2025. Das Vorhaben ist eng mit Volkswagens Batterietochter PowerCo verbunden. Grundlage sind ein im Herbst abgeschlossenes „Joint Development Agreement“ und ein darauf aufbauender Liefervertrag. PowerCo hat sich nach Unternehmensangaben die komplette Produktionsmenge für zehn Jahre gesichert.

Für die Übergangsphase ist laut dem Portal Electrive vorgesehen, dass LFP-Kathodenmaterial ab diesem Jahr bis 2028 auf bestehenden Anlagen am Hauptsitz in Weimar hergestellt wird. Parallel dazu wird in Bitterfeld-Wolfen die neue Produktion aufgebaut. Ab Mitte des Jahres sollen dort weitere Infrastrukturmaßnahmen folgen, darunter der Bau einer Logistikhalle. Die Inbetriebnahme des Sprühturms ist für das vierte Quartal 2026 geplant.

IBU-tec hebt hervor, dass der eigenentwickelte Produktionsprozess ohne chinesische Technologie auskommt und auf den europäischen Markt ausgerichtet ist. Das Unternehmen erklärt zudem, das produzierte Batteriematerial zeichne sich durch einen verbesserten CO2-Fußabdruck aus, da die Technologie im Vergleich zu konventionellen Verfahren aus China nur rund halb so viel Energie verbrauche.

Vorstandschef Jörg Leinenbach bezeichnete das Richtfest als wichtigen Schritt für die Ausbaupläne des Unternehmens. „Mit der neuen Produktionsanlage schaffen wir die Grundlage, um LFP-Kathodenmaterial erstmals in industriellem Maßstab in Europa herzustellen“, sagte er. Leinenbach verband das Vorhaben mit der europäischen Batteriewertschöpfungskette und der Versorgung von Kunden mit leistungsfähigen und nachhaltigeren Materialien.

Auch Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Sven Schulze äußerte sich bei dem Richtfest-Termin. Er verwies auf die Bedeutung industrieller Souveränität und technologischer Zukunftsfähigkeit in Europa. Batteriematerialien seien ein Schlüssel für Energiewende und Transformation der Automobilindustrie. Schulze sagte, es sei erfreulich, mit IBU-tec ein starkes Unternehmen in Sachsen-Anhalt zu haben, das „eine unabhängige, europäische Wertschöpfungskette für Batteriematerial hier in Bitterfeld etabliert“.

Die IBU-tec-Gruppe entwickelt und produziert Materialien für verschiedene Industrien und beschäftigt nach aktuellen Angaben rund 230 Mitarbeiter. Der Standort Bitterfeld-Wolfen hat für die Gruppe eine zentrale Bedeutung. Dort produziert das Unternehmen seit 2018, ab 2028 sollen am Standort verstärkt auch LFP-Materialien hergestellt werden.