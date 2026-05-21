VWs neuer Elektro-Golf soll erst nach 2028 kommen

Volkswagen will wieder einen rein elektrischen Golf anbieten. Seit dem Aus des e-Golf im Jahr 2020 gibt es von der Baureihe keine Vollstromer-Version mehr. Die Rolle des e-Golf hat der jüngst umfassend überarbeitete ID.3 übernommen, das soll aber nicht dauerhaft so sein. Der neue Elektro-Golf verzögert sich aber.
Die Wolfsburger werden den nächsten elektrischen Golf erst gegen Ende des Jahrzehnts auf den Markt bringen, wie Vorstandsvorsitzender Thomas Schäfer laut Autocar erklärte. Zuvor hatten Insider dem Portal berichtet, dass das Elektroauto mit dem voraussichtlichen Namen ID. Golf im Jahr 2028 auf den Markt kommen soll.
Schäfer sagte gemäß dem Bericht kürzlich bei einer Branchenveranstaltung: „Wir verfügen mittlerweile über eine fantastische Modellpalette, sodass wir 2028 keinen elektrischen Golf benötigen. Mit den Fahrzeugen in unserem Portfolio sind wir bestens aufgestellt.“ Das Angebot wird dieses Jahr ausgebaut um den ID.3 Neo, der die Baureihe deutlich aufwertet. Darunter positioniert kommen als Nächstes ganz neu der ID. Polo und sein SUV-Pendant ID. Cross zu den Händlern.
Konzernplattform SSP verspätet sich weiter
Der VW-Manager deutete an, dass die spätere Einführung mit einer weiteren Verzögerung der kommenden Konzernarchitektur SSP (Scalable Systems Platform) zusammenhängt. Die neue, zukünftig für einen großen Teil der Modelle der Autogruppe vorgesehene Basis soll mit ihrem 800-Volt-System und fortschrittlichen Batterien moderne Technologie zum Verbrenner-ähnlichen Preis bringen. Bei der Software soll eine Kooperation mit dem US-Elektroauto-Start-up Rivian für hohe Leistung sorgen.
Die SSP wurde von einigen schon ab diesem Jahr erwartet, wird dem Bericht zufolge aber wegen Schwierigkeiten bei der Entwicklung nicht vor 2028 Premiere feiern. Der Golf sollte eigentlich eines der ersten E-Autos auf der neuen Plattform werden, Schäfer zufolge werden aber Premiummarken des Konzerns den Anfang machen – erst nach Audi und dann Porsche solle VW folgen.
Auf die Frage, warum die Einführung der neuen Plattform so lange gedauert habe, antwortete Schäfer: „Es klingt, als würden wir uns viel Zeit lassen, aber für uns kommt es auf die Größe an, und in dieser Branche muss man eine gewisse Größe erreichen, sonst wird man niemals die gleiche Gewinnspanne erzielen.“ Zudem habe der verstärkte Wettbewerb, insbesondere durch neue chinesische Marken, ein Überdenken der Preisgestaltung für E-Autos erzwungen. Der Konzern habe deshalb die Kosten für die Plattform in Bezug auf Material und Investitionen neu berechnen müssen.
Der neue, rein elektrische Golf der neunten Generation soll in Wolfsburg hergestellt werden. Das bestehende Verbrennermodell soll zur Einführung des Elektroautos im Jahr aktualisiert werden und zukünftig in Mexiko vom Band laufen.
Kommentare
Thomas meint
Die „Geschwindigkeit“ der etablierten Hersteller ist erschreckend. BYD hat in einer Akku-Generation die Ladezeiten von 25min auf 5min reduziert. Und diese sind 2026 lieferbar. SSP wird das in 2028 vermutlich noch nicht erreichen.
Es ist erschreckend, mit welcher Innovationsgeschwindigkeit die chinesischen Hersteller alle anderen hinter sich gelassen haben.
Besser-BEV-Wisser meint
Ich dachte der ID.1 wird der erste Vertreter des SSP sein? Und 2027 kommen.
Oder ist der nur das erste VW-SDT mit RVT Software aber die Plattform ist noch MEB+?
Wie ist das zu verstehen, weiß jemand mehr?
Dongfend meint
Es bleibt also wie seit Jahren bei 2030 für die ersten E-Volumenmodelle.
Erst 2030 läuft der Golf in wirlich großer Stückzahl als echts Volumenmodell vom Band. Und natürlich wird dieser günster und besser als der heutige MEB.
EdgarW meint
Der VW Golf ist ein Volumenmodell und eher weiter oben, was die Verkaufszahlen angeht, er wurde 2025 in der EU 165.000 mal erstzugelassen. Der ID.3 halb so häufig, 71.000 Erstzulassungen.
Das sind beides richtige, echte Volumenmodelle. Es gibt zu Hauf echte Volumenmodelle, die weit weniger Absatz finden, der Golf lag EU-weit auf Platz 5.
Zumal die Zahlen sich 2026 nochmal deutlich zu Gunsten des ID.3 verschieben werden, es sei denn, der Übergang zum ID.3 Neo kommt mit einer Delle daher. Dann ist es spätestens 2026 so weit.
EdgarW meint
Ich hab noch eine längere Antwort geschrieben, dabei aber einen Fehler gemacht: Der ID.3 hat sich 2025 mit 43% der ID.3-Stückzahlen (Erstzulassungen) verkauft, das ist natürlich weniger als die Hälfte (50%).
South meint
Quatsch. Alter. Wir haben eine BEV – Anteil von 32,7% ! Wie soll denn sowas ohne „Volumenmodelle“ gehen? Und ehrlich, das ist die alte Mi ke Schallplatte… ;-)
EdgarW meint
Das alles hatte VW (es könnten auch Leaks gewesen sein), mindestens ähnlich formuliert, schon spätestens letztes Jahr, wenn nicht sogar noch davor, verlauten lassen. Es hieß damals, entweder wir schieben jetzt noch den MEB+ ein – und damit eine komplett überarbeitete Modellpalette (auch die überarbeiteten Modelle oberhalb der Fronttriebler, also die Hecktriebler und Allradler, nutzen MEB+, eben in der größeren Variante), oder wir zögern alles so weit hinaus, bis SSP fertig ist und überspringen MEB+ für die größeren Palette. Dass nun MEB+ dazwischen geschoben wurde, bedeutet für alle Modelle Kosten, die über ein paar Jahre wieder reingeholt werden müssen, weshalb MEB+ zumindest im Golf nicht bereits 2028 kommt. „Ende des Jahrzehnts“ klingt für mich nach Vorstellung in 2029 und beim Kunden frühestens gegen Ende des Jahres.
Ursprünglich war SSP, damals noch nicht unter diesem Namen, mit dem Projekt „Trinity“ ja bereits für 2026 angekündigt worden.
Bei Audi wartet man für den elektrischen A4, der damit lange Jahre nach i3 Neue Klasse und elektrischer C-Klasse wirklich sehr spät kommt, wohl schon ungeduldig auf SSP. Und sicher auch für den A8, der nun ja ausgelaufen ist und im gemeinschaftlichen Projekt mit Porsche wegen deren Rückzügen im E-Segment nicht auf der ursprünglich geplanten Basis erscheinen kann.
Und dann wäre da ja noch der Skoda Vison O, also der elektrische Octavia, der letztes Jahr als Studie gezeigt worden war. Und nein, das ist kein Superb-Nachfolger, da kleiner als der Superb und das „O“ spricht eine klare Sprache.
Ich hoffe, VW kommt mit dieser Strategie nicht in’s Hintertreffen, wenn die Chinesen in der Kompakt- und unteren Mittelklasse anfangen, Autos mit deutlich unter 20 Minuten 10-80%-Ladezeit in Europa Nachladezeit einzuführen. Das dürfte nicht mehr lange hin sein. Natürlich kann man auch auf 400V-Basis noch einiges an Ladegeschwindigkeit nachlegen, wenn man zB sieht, dass der ID. Polo seine 52 kWh mit maximal (real) 117 kW nachlädt, wie eine Nextmove-Meldung zeigte. Sofern sie da stärker in Richtung der möglichen über 200 kW (mit 460V und 600A sind 276 auf einer „400“V-Plattform möglich – die reicht ja bis 500V Spitzenspannung) gehen – und ihre Technik das ermöglicht, können sie da noch heftig nachlegen. Bei den größeren Akkus (bekanntlich bis 86 kWh netto), die jetzt schon mit bis zu 200 kW laden, ist der Spielraum natürlich kleiner.
EdgarW meint
Korrektur: „weshalb *SSP*, zumindest im Golf, nicht bereits 2028 kommt“
CaptainPicard meint
Ist ja auch irgendwie logisch, man macht ja nicht das große Facelift für den ID.3 Neo mit neuem Innenraum, neuen Außenelementen, neuer Technologie, neuen Motor, neuen Batteriezellen nur um den dann nur zwei Jahre zu verkaufen. Der muss sicher bis 2030 laufen damit sich die ganze Investition auszahlt.
Jörg2 meint
Ich vermute, die Entscheidungsfindung war andersherum:
Man kann/will den E-Golf erst viel später bringen und muss daher, als Lückenfüller, im Bestand ein wenig aufhubschen.
South meint
Yoa, Das mag ja durchaus sein, dass sich der ID.3 Neo erst rechnet, wenn er viele Jahre gut verkauft werden würde, aber genau da darf man doch gesunden Zweifel haben, denn der Kunde ist ja nicht wie hier immer dargestellt kein dumpfer uninformierter Kaufroboter. Das hätte zwar die Branche gern, ist aber realitätsfremd, mit Internet mittlerweile sogar eher eine fast kindliche Naivität.
Die Optionen sind wirklich vielfach. Die einfachste, ein anderer Hersteller und/oder das muss auch nicht immer sklavisch die gleiche Klasse sein. Wenn’s denn unbedingt der Konzern sein muss (ja, die Kundengruppe gibts auch, wenn hier auch oft überschätzt), Warten. Oder, hab ich auch schon gemacht. Wenn das neue Modell keinen nennenswerten Vorteil bietet, lieber zu nem Gebrauchten greifen. Oder und das ist auch häufig, über den Preis. Schlecht nachgefragte Modelle werden häufig regelrecht verscherbelt.
Ich habe schon mehrere Autokonzerne mit verschiedenen Modellen gehabt und war jedesmal froh, offen in die Auswahl gegangen zu sein…. nun muss man nicht immer gleich wechseln…. wenn man zufrieden war, ja, warum den nicht bleiben? … aber wenn’s was besseres gibt… man ist ja nicht mit seinem Hersteller verheiratet… es bringt keine Vorteile die Fehler eines Herstellers persönlich auszubaden…
MK meint
@South:
Dass VW sich oftmals für besser hält als man ist und die Konkurrenz unterschätzt, haben sie ja im Bereich Elektromobilität schon oft bewiesen ;)
Selbst innerhalb des Konzerns sollten in Wolfsburg alle Alarmglocken schrillen, wenn ein Cupra Born z.B. in Deutschland so nah an den ID.3 heran kommt, während es der Seat/Cupra Leon nie auch nur ein Drittel der Verkaufszahlen des Golf erreicht haben dürften…und das trotz des bei Cupra sehr viel eingeschränkteren Händler- und Werkstättennetzes.
Aber schauen wir mal…man hat mit z.B. der Einführung des APP550 oder jetzt der Einführung von LFP-Akkus und dem neuen Android-basierten Betriebssystem auch gezeigt, dass man durchaus auch auf der Bestandsplattform nachträglich einiges anpassen kann und auch gewillt ist, das zu tun.
David meint
Du bist so süß, dass du immer noch an diese Marken als selbstständige Unternehmen glaubst. Kein Mensch in der Konzernzentrale, die alle Marken, monitoren und steuern macht sich Sorgen, wenn eine der zweistelligen Varianten der MEB mehr Verkäufe macht. Denn das ist alles gesteuert. Wenn zu viele Leute zugreifen, verknappt man die Angebote. Wenn zu wenige zugreifen, erhöht man sie. Markenübergreifend. Das noch auszubauen, war ja eine der Konsequenzen aus dem letzten großen Managementmeeting. Weil ID.3 und Cupra an einem Band laufen, dürfte es gerade da besonders entspannt sein.
CJuser meint
Bei Audi wird es nach letzten Meldungen der A4 e-tron sein, bei Porsche dann wohl voraussichtlich der Panamera Electric (neben der Verbrenner-Version auf PPC-Basis). Und bei VW wird somit der ID. Touareg dem ID. Golf vorgezogen.
Auch wenn ich den Schritt, aufgrund des Aufwands beim MEB+ und speziell ID.3 Neo, verstehen kann, hätte ich gerne als nächstes auf den ID. Golf GTI gewechselt. Schade. Aber mal schauen, ob man sich wirklich ebenfalls fünf Jahre Zeit bis zur Einführung des Golf 8.75 bzw. 9 lässt. Hier soll ja angeblich ein GTI eHybrid mit 2l-Verbrenner kommen.
Steffen meint
Zumal Skoda ja glaube ich (sofern ich mich richtig erinnere) angekündigt hat, den ersten Elektro-Kombi (Größe zwischen Octavia und Superb) auch erst auf der neuen Plattform einzuführen. Schade, auf dieses Auto hatte ich als nächstes Auto gehofft, das wird dann aber nicht mehr reichen.
EdgarW meint
Die Studie heißt „Vision O“ und ist zwar länger, als der Octavia, was aber üblich ist. 4,85m, der heutige (Octavia IV) ist 4,71m lang, der Octavia II maß maximal 4,58m. Ein Teil des Längenwachstums begründet sich durch den immer weiter verbesserten Fußgängerschutz. Das „O“ weist darauf hin, dass es sich um einen elektrischen Octavia handeln wird.
Und ja, er wurde im September 2025, ebenfalls mit SSP als Basis, für wohl so gegen Ende 2029 angekündigt – derlei Daten sin in einem so frühen Stadium allerdings immer recht ungefähr. Auch davor gab’s schon entsprechende Leaks, natürlich auch da mit früheren Jahreszahlen.
P.S.: Es kann natürlich durchaus sein, dass Skoda den Superb im E-Zeitalter auslaufen lässt und der „O“ auch deshalb ein bisschen dazwischen liegen wird.
CJuser meint
Jep. Ursprünglich wäre es ein elektrischer Octavia Combi auf Basis des MEB+ mit einer Länge von 4,7m geworden. Jetzt soll es ein elektrischer Combi für Kunden des Octavia und Superb gleichermaßen auf Basis des SSP, mit einer Fahrzeuglänge von (wenn man sich am Vision O orientiert) 4,85m. Ergo, ungefähr so lang wie der alte Superb. Darf meines Erachtens in Serie aber gerne die 4,8m leicht unterbieten. Und mal schauen, ob die VAG-Geschwister (Leon ST, Golf/Passat Variant) hier den ähnlichen Ansatz verfolgen werden.
MK meint
Das dürfte jetzt ja niemanden wirklich überraschen:
– Die Änderungen im innern und in der Technik des ID.3neo sind viel zu umfangreich, um das Modell nur noch 1 oder 2 Jahre laufen zu lassen.
– Die Absatzzahlen des Verbrenner-Golfs sind aktuell noch viel zu hoch, um nach Mexiko verlagert werden zu können
– Ein Umbau des Werks Wolfsburg für Elektrofahrzeuge braucht Zeit…bei laufendem Betrieb sicher mehrere Jahre. Meines Wissens nach wurde bisher nicht mit dem Umbau begonnen.
Damit zeigt sich aber auch noch etwas anderes: Die regelmäßig gegenüber Politik aufgebaute Drohkulisse von einer Werkschließung in Zwickau ist eben nur das: eine Drohung, kein realisierbarer Plan, will man doch sicher nicht auf den Verkauf von ID.3 und Cupra Born in Europa verzichten, so lange man keinen ID.Golf anbieten kann. Und die zuletzt kursierenden Berichte über emden erledigen sich sowieso von selbst: Das Land Niedersachsen hat als Ankeraktionär ein Vetorecht gegen solche Entscheidungen und würde dieses ganz sicher nutzen.
Stefan meint
Natürlich wird man auf den Verkauf von ID.3 in Europa nicht verzichten.
Es gibt aber genug VW-Werke in Europa, die Autos auf MEB-Plattform bauen können.
Der tatsächliche Umbau im Emden hat nicht mehrere Jahre gedauert. Nur die Vorbereitung auf den Umbau dauert mehrere Jahre: Planung, Bestellung von Maschinen usw.
Die Werke Emden, Wolfsburg und Zwickau kannibalisieren sich gegenseitig.
MK meint
@Stefan:
Ihr Irrglaube beginnt ja schon damit, dass es möglich wäre, alle MEB-Fahrzeuge in einem Werk zu bauen. Nur wie soll man so viele verschiedene Karosserien in einem Karosseriebau parallel bauen? Wie soll man die ganzen Teile am band bereitstellen? Wie soll man für eine gute Austaktung der Mitarbeiter beim Bau eines 4,3 m langen Kompaktwagens sorgen, wenn auf dem Band auch ein 5 m-Kombi gebaut wird?
Und Wolfsburg z.B. kann eben bisher keine Elektrofahrzeuge bauen: Die haben zwar Leitungsnetze, um die Erstbefüllung von Fahrzeugen mit Öl und Benzin/Diesel sicherzustellen, aber z.B. keine Sprinkleranlage, die dafür ausgelegt ist, dass sich auch mal 1.000 große Lithium-Ionen-Akkus gleichzeitig in einer Halle befinden.
Ansonsten: Was sind denn „genug Werke“ aus Ihrer Sicht für MEB-Fahrzeuge? Neben Zwickau und Emden gibt es in ganz Europa nur noch Mlada Boleslav von Skoda und die Elektrolinie dort läuft längst an 6 Tagen die Woche dreischichtig auf Maximalkapazität.
hu.ms meint
… und eins ist nicht auf dem gebiet eines VW-grossaktionärs….