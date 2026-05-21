VWs neuer Elektro-Golf soll erst nach 2028 kommen

Volkswagen will wieder einen rein elektrischen Golf anbieten. Seit dem Aus des e-Golf im Jahr 2020 gibt es von der Baureihe keine Vollstromer-Version mehr. Die Rolle des e-Golf hat der jüngst umfassend überarbeitete ID.3 übernommen, das soll aber nicht dauerhaft so sein. Der neue Elektro-Golf verzögert sich aber.

Die Wolfsburger werden den nächsten elektrischen Golf erst gegen Ende des Jahrzehnts auf den Markt bringen, wie Vorstandsvorsitzender Thomas Schäfer laut Autocar erklärte. Zuvor hatten Insider dem Portal berichtet, dass das Elektroauto mit dem voraussichtlichen Namen ID. Golf im Jahr 2028 auf den Markt kommen soll.

Schäfer sagte gemäß dem Bericht kürzlich bei einer Branchenveranstaltung: „Wir verfügen mittlerweile über eine fantastische Modellpalette, sodass wir 2028 keinen elektrischen Golf benötigen. Mit den Fahrzeugen in unserem Portfolio sind wir bestens aufgestellt.“ Das Angebot wird dieses Jahr ausgebaut um den ID.3 Neo, der die Baureihe deutlich aufwertet. Darunter positioniert kommen als Nächstes ganz neu der ID. Polo und sein SUV-Pendant ID. Cross zu den Händlern.

Konzernplattform SSP verspätet sich weiter

Der VW-Manager deutete an, dass die spätere Einführung mit einer weiteren Verzögerung der kommenden Konzernarchitektur SSP (Scalable Systems Platform) zusammenhängt. Die neue, zukünftig für einen großen Teil der Modelle der Autogruppe vorgesehene Basis soll mit ihrem 800-Volt-System und fortschrittlichen Batterien moderne Technologie zum Verbrenner-ähnlichen Preis bringen. Bei der Software soll eine Kooperation mit dem US-Elektroauto-Start-up Rivian für hohe Leistung sorgen.

Die SSP wurde von einigen schon ab diesem Jahr erwartet, wird dem Bericht zufolge aber wegen Schwierigkeiten bei der Entwicklung nicht vor 2028 Premiere feiern. Der Golf sollte eigentlich eines der ersten E-Autos auf der neuen Plattform werden, Schäfer zufolge werden aber Premiummarken des Konzerns den Anfang machen – erst nach Audi und dann Porsche solle VW folgen.

Auf die Frage, warum die Einführung der neuen Plattform so lange gedauert habe, antwortete Schäfer: „Es klingt, als würden wir uns viel Zeit lassen, aber für uns kommt es auf die Größe an, und in dieser Branche muss man eine gewisse Größe erreichen, sonst wird man niemals die gleiche Gewinnspanne erzielen.“ Zudem habe der verstärkte Wettbewerb, insbesondere durch neue chinesische Marken, ein Überdenken der Preisgestaltung für E-Autos erzwungen. Der Konzern habe deshalb die Kosten für die Plattform in Bezug auf Material und Investitionen neu berechnen müssen.

Der neue, rein elektrische Golf der neunten Generation soll in Wolfsburg hergestellt werden. Das bestehende Verbrennermodell soll zur Einführung des Elektroautos im Jahr aktualisiert werden und zukünftig in Mexiko vom Band laufen.