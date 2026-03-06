VW gibt ersten Ausblick auf neuen (E-)Golf der neunten Generation

VW hat ein erstes Teaserbild der neunten Generation des Golf veröffentlicht. Es wurde laut Medien den Volkswagen-Mitarbeitern kürzlich während einer Versammlung gezeigt, bei der der Automobilhersteller sein Engagement für das unter anderem den Golf fertigende Werk in Wolfsburg bekräftigte.

Nach Informationen von Autocar soll der neue Golf im Jahr 2028 starten und sowohl mit Verbrennungsmotoren als auch als Elektroauto angeboten werden. Das Teaserbild lässt Änderungen gegenüber dem Design des aktuellen Golf Mk8.5 erahnen, darunter einen markanteren Dachspoiler und ein kantigeres Heck. Mit Blick auf die recht weit auseinander stehenden Räder gibt die Silhouette wahrscheinlich einen Ausblick auf die rein elektrische Variante.

Die technische Basis für den batteriebetriebenen nächsten Golf stellt die neue Architektur SSP (Scalable Systems Platform) von VW, die neben fortschrittlicher E-Auto-Leistung insbesondere auch mehr Innenraum bieten sollte. Andreas Mindt, Designchef der Volkswagen-Gruppe, hat gegenüber Autocar angedeutet, dass das endgültige Design Anleihen bei der kommenden Reihe erschwinglicher Elektroautos der Marke – dem ID. Polo, dem ID. Cross und der Serienversion des Konzepts ID. Every1 – sowie bei früheren Golf-Modellen nehmen wird.

Neben dem neuen Elektroantrieb wird laut Autocar der Golf weiter mit Verbrennertechnik angeboten. Allerdings soll es sich dabei um stark überarbeitete Versionen des aktuellen Modells handeln. Das Design werde stärker an das des E-Autos angepasst, und es sollen eine Reihe von Hybridantrieben zum Einsatz kommen. Der reine Stromer soll den Namen ID. Golf tragen.

Den Golf gab es schon einmal als Elektroauto, eine entsprechende Version wurde neben den Verbrennervarianten von 2014 bis 2020 gebaut. Der e-Golf wurde vom von Grund auf als Elektroauto konzipierten ID.3 abgelöst, der auf dem Konzernbaukasten MEB eine neue Designsprache bei der Kernmarke einführte. Künftig will man aber bei E-Autos wieder stärker auf die Historie der Marke zurückgreifen, unter anderem bei der neuen E-Generation des Golf.

Die Produktion des aktuellen Verbrenner-Modells soll ab der zweiten Jahreshälfte 2027 nach Mexiko umziehen, um in Wolfsburg Platz für den Umbau für E-Modelle zu machen. Ende des Jahrzehnts soll im Stammwerk dann der vollelektrische Golf-Nachfolger anlaufen. Sorgen, dass VW die Pläne noch einmal ändere, müsse sich niemand machen, sagte kürzlich Betriebsratschefin Daniela Cavallo Cavallo. Der E-Golf aus Wolfsburg sei „jetzt schon verbindlich beschlossen – ohne Wenn und Aber“.