Batteriegesundheit nach 100.000 Kilometern: Diese E-Autos führen

Wie gut bleibt die Batterie eines Elektroautos bei hoher Laufleistung erhalten? Eine Analyse des schwedischen Stromer-Verkaufsportals Carla untersucht dafür die durchschnittliche Batteriegesundheit einzelner Modelle nach mehr als 100.000 Kilometern. Grundlage sind 9954 Batterietests aus den Jahren 2022 bis 2026.
Den höchsten Wert erreicht der Kia e-Niro mit 64-kWh-Batterie und 97,25 Prozent. Dahinter folgen der Hyundai Kona Elektro mit 97,18 Prozent und der Kia EV6 mit 95,95 Prozent. Der Volvo XC40 Recharge kommt auf 94,70 Prozent, der Polestar 2 auf 94,35 Prozent.
Mehrere der bestplatzierten Modelle verfügen nach mehr als 100.000 Kilometern noch über etwa 95 bis 97 Prozent ihrer ursprünglichen Batteriekapazität. Der BMW i3 erreicht 93,77 Prozent, der Polestar 2 93,53 Prozent und das Tesla Model 3 93,34 Prozent. Auf Rang 20 steht der VW ID.3 mit 91,79 Prozent.
Die Ergebnisse unterscheiden sich nicht nur zwischen den Modellen, sondern teilweise auch zwischen verschiedenen Batterieversionen desselben Fahrzeugs. So erreicht beim Tesla Model 3 die Variante mit LFP-Pack (Lithium-Eisenphosphat) des chinesischen Akku-Riesens CATL 93,3 Prozent, die Ausführung mit LG-Chem-NMC-Batterie (Nickel-Mangan-Cobalt) 91,5 Prozent. Die Panasonic-NCA-Versionen (Lithium-Nickel-Cobalt-Aluminium) liegen bei 89,8 Prozent für 77,8 kWh und 88,2 Prozent für 52,4 kWh.
Für den Kauf eines gebrauchten Elektroautos können diese Unterschiede eine Rolle spielen. Ein Batterietest kann die Angaben zu Modelljahr, Laufleistung und Ausstattung ergänzen, wenn mehrere Fahrzeuge verglichen werden. Viele Modelle auf dem schwedischen Gebrauchtwagenmarkt weisen laut der Auswertung (schwedisch) auch nach mehr als 100.000 Kilometern weiterhin eine hohe Batteriegesundheit auf.
Die Batterietests wurden mit der Diagnostik der österreichischen Firma Aviloo durchgeführt. In die Auswertung flossen nur Modelle mit einer ausreichend großen Zahl an Tests ein. Die Traktionsbatterien von E-Autos verlieren im Laufe der Zeit an Leistung, da chemische Alterungsprozesse die Speicherkapazität verringern. Zusätzlich können häufige Schnellladungen und extreme Temperaturen die Batteriezellen stärker beanspruchen und den Verschleiß beschleunigen.
Eine geringere Batteriekapazität wirkt sich unmittelbar auf die Reichweite pro Ladung aus. Die vielfach geäußerte Sorge, dass E-Auto-Batterien schnell und stark an Leistungsfähigkeit verlieren, hat sich bislang jedoch nicht bestätigt. Das zeigen auch andere Auswertungen. Dennoch bleiben Vorbehalte bestehen, weil die Batterie zu den teuersten Bauteilen eines Elektroautos gehört. Um die Bedenken zu verringern, geben Fahrzeughersteller Garantien und Zusagen zur verbleibenden Batteriekapazität.
Kommentare
Jörg2 meint
„Das bedeutet also, die Tesla mit dem großen Akku sind schlechter in der Haltbarkeit als die MEB-Fahrzeuge mit großem Akku. Und den schlechtesten Wert im ganzen Feld hatte auch ein Tesla mit 88,2 %.“
Jeder kann sich die Testauswertung ansehen und den Inhalt dieses Zitats als faktenfern erkennen.
MK meint
Was ich sehr spannend fand und in dieser Studie leider nicht abgeprüft wurde: Die Autobild hat in Deutschland einen Autotest mit dem ID.3 gemacht (ich weiß leider nicht mehr, welche Akkuversion).
Ergebnis war auch da, dass der Akku nach 100.000 km auf rund 90% Restkapazität gefallen war. Ergebnis war aber auch, dass sich durch Softwareupdates die Reichweite nicht verändert hat und durch geringeren Verbrauch die Wirtschaftlichkeit sogar besser geworden ist. Ob das Kunststück in Zukunft bei jetzt schon zu Beginn deutlich effizienteren Antrieben noch mal funktionieren kann, ist natürlich mehr als fraglich und nichts, wovon man in seiner Planung ausgehen sollte…
David meint
Das bedeutet also, die Tesla mit dem großen Akku sind schlechter in der Haltbarkeit als die MEB-Fahrzeuge mit großem Akku. Und den schlechtesten Wert im ganzen Feld hatte auch ein Tesla mit 88,2 %. Das Problem ist nur, die Tests erfolgten mit Aviloo und dort sind die falschen Werte für die Neukapazität von Hyundai Fahrzeugen hinterlegt. Deren Werte würde ich also mit Vorbehalt betrachten. Trotzdem ist um 93 % nach 100.000 km, was so ungefähr in der Schnitt ist, durchaus akzeptabel. Man müsste mal wissen, was die Autos von Stellantis und Renault so bringen. Da könnte ich mir durchaus noch negative Überraschungen vorstellen…
Powerwall Thorsten meint
FUDDavid, wieder mit steilen Thesen bei seinem Trigger Tesla?
Vielleicht solltest du dir einmal die Mühe machen und dir die komplette Rangliste von 1-20 ansehen. Was fällt mir auf da erreicht ein Model Y platz 18 mit 92,18 % und ein ID vier Platz 17 mit 92,27 %.
In deiner Tesla Bashing Welt sind 0,9 % offenbar ein riesiger Unterschied.
In der realen Welt sollte man sich einmal fragen welches Baujahr die getesteten Autos hatten, oder man könnte das Ladeverhalten berücksichtigen, und so weiter und so weiter.
Meines Wissens nach wird das aber alles nicht genannt -und wie eigentlich die Messungenauigkeit ist, wenn man zweimal den gleichen Test fährt?
Aber so passt es natürlich besser in dein verqueres Narrativ.
Ich denke ob jetzt 91 % oder 93 % – Da kommt es nach 100.000 km auf die Nachkommastellen nicht wirklich an, oder?
Was da die community wohl so denkt?
David meint
Wisch dir erstmal den Schaum vom Mund ab. Und dann lies meinen Beitrag noch mal. Dann wirst du feststellen, ich habe das differenziert und relativiert.
Powerwall Thorsten meint
Beim Thema Tesla hat ja eigentlich immer nur einer „Schaum vor dem Mund“ und das bin nicht ich.
Laut Test liegt meine Batterie nach etwa 97588 km bei 92 %. Ich bin also völlig entspannt
Gernot meint
Ich bin bekanntlich kein Tesla-Fan, aber die „Studie“ dürfte einmal mehr einfach Datenmüll sein und keine fundierten Aussagen pro/contra VW/Tesla etc. zulassen.
Folgender Hintergrund: Von gängigen Batterietestanbietern wie Aviloo gibt es 2 Tests. Einen Schnelltest (Flash), der nur paar verfügbare OBD-Daten ausliest, mit historischen Daten vergleicht und ein bisschen was hochrechnet und einen echten Batterietest (Premium), bei dem die Batterie einmal aufgeladen und dann entladen und somit gemessen wird.
Der Schnelltest hat eine relativ hohe Fehlertoleranz. Nur der Premiumtest liefert ein genaues Bild. Der Premiumtest bedeutet aber, dass man je nach Batteriegröße 40-100 kWh Strom wegwirft und dass jemand die Karre leer fahren muss. Nun werden die allermeisten Batterietests von Händlern veranlasst. Die betreiben nicht den Aufwand für den Premiumtest und wollen die Kosten nicht tragen. Die machen nur einen Schnelltest. Entsprechend dürfte die schwedische Plattform primär Schnelltests aggregieren, die wenig Aussagekraft haben.
Htr35 meint
Also 200000km in wenigen Jahren ist für den Akku kein Problem.
Aber 15-20 Jahre schaft er leider nicht. Das stört aktuell aber nicht da die Neuwagenkäufer sowieso ihre Autos nach 3-5 Jahren abgeben.
M. meint
Du hast dein Auto also gebraucht gekauft.
THeRacer meint
Diese Aussagen aus einer hohlen Glaskugel haben etwa folgendes Niveau:
„Also 20000 Liter stinkende Diesel- oder Benzinplörre in 15-20 Jahren sind für den Tank kein Problem.
Aber 200000km schafft er leider nicht, denn nach spätestens 1000 km ist er leer.
Das stört aber viele Verbrenner-Neuwagenkäufer aktuell nicht, die in 3-5 Jahren ihre Altwagen nicht mehr loswerden.“ …
Htr35 meint
Das sind die Erfahrungen von den Teslas ab 2012. Daran wirst du nichts ändern können.
David meint
Gut, aber Tesla kauft ja auch keiner mehr. Sondern der Trend geht zur seriösen BEV.
Paule meint
So so, kauft keiner mehr..
Klar, das Internet ist frei und jeder kann irgendwas schreiben, ob es nun stimmt oder nicht. Habe das Gefühl, kommt dir sehr gelegen.
Der Absatz von Elektroautos (BEV) des Volkswagen-Konzerns entwickelte sich im ersten Halbjahr 2026 uneinheitlich. Weltweit sanken die Auslieferungen um knapp 6 Prozent auf rund 438.500 Einheiten.
Tesla hat sich 2026 stark erholt und weltweit spürbar zugelegt. Allein im zweiten Quartal 2026 lieferte das Unternehmen 480.126 Fahrzeuge aus – ein Plus von 25 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Insbesondere in Europa und Ländern wie Frankreich oder Deutschland verzeichnete Tesla im Frühjahr 2026 massive Absatzzuwächse.
Halber Akku meint
Komisch nur, dass es Leute gibt, die mit ihrem inzwischen 13 Jahre alten BMW i3 ohne Range Extender im Erstbesitz immer noch hochzufrieden durch die Gegend fahren…
brainDotExe meint
15-20 Jahre wird der „schaffen“, aber trotzdem ist das ein valider Punkt.
Durch die zyklischen Alterung werden die wenigsten Elektroautos Probleme haben, schließlich fahren dei wenigstens Autos in ihrem Leben über 300.000 km.
Die kalendarische Alterung ist der ausschlaggebende Punkt. Wird der Akku 30+ oder gar 50+ Jahre halten?
M. meint
Vielleicht ist das einfach das falsche Institut für Details, aber mir fehlen die hier die Vollzyklen.
Es ist ja schön, dass ein i3 (welcher genau? Es gibt 3 verschiedene Batterien) nach 100.000 km noch 93% hat – aber wie viele Menschen fahren mit diesem Auto denn die gleichen Strecken wie andere mit einem Polestar 2 oder Kia EV6? Das ist doch eher die Ausnahme. Aber wenn, hat das Auto deutlich mehr Ladezyklen hinter sich. Was den Wert eigentlich noch besser macht, aber auf lange Sicht (200.000 km und mehr) nicht der Anspruch an das Auto ist.
eBikerin meint
„Es ist ja schön, dass ein i3 (welcher genau? Es gibt 3 verschiedene Batterien)“
Die 120 AH Version. Gern geschehen.
MK meint
@M.
Es gibt da einen Trick: Hier handelt es sich um eine kurze, oberflächliche Zusammenfassung (copy/paste von anderen Quellen wäre dem Betreiber hier ja auch gar nicht erlaubt). Direkt unter dem Artikel gibt es immer eine Zeile „Via:“. Dort ist in den meisten Fällen, unter anderem diesem hier, die verwendete Quelle mit den kompletten, ausführlichen Infos verlinkt.
GuteFrage meint
Eine hohe Laufleistung nach 10.000 km? Wie sieht es denn nach 100.000 km oder 200.000 km da kann man wohl eher von hoher Laufleistung reden. Dann ist ja auch die Frage wie alt die Fahrzeuge waren.
Jürgen W. meint
Gemeint ist wohl nach 100.000 km. Zumindest liegt mein Tesla dann bei 92 Prozent!
hu.ms meint
„Auf Rang 20 steht der VW ID.3 mit 91,79 Prozent.“
Wirklich – mein Pro hatte nach 30.000 km 96%, nach 50.000 km noch 94 % !
Fred Feuerstein meint
Persönliche Evidenz, bringt keinen Erkenntnisgewinn.
eBikerin meint
Erkenntnisgewinn für dich: wegen dem Übersetzungsfehler hat er sich auf 10.000 km bezogen – bei 100.000 km scheint er ziemlich genau das zu zeigen was auch in dem Artikel steht.
Fred Feuerstein meint
„bei 100.000 km scheint er ziemlich genau das zu zeigen was auch in dem Artikel steht.“ Wow, du kannst hellsehen? Toll…
eBikerin meint
So viel Hellsehen muss man da nicht – er hat den pro also mit der 77kWh Batterie – da liegen alle die die haben bei 100.000 km etwas über 92% – daher zeigt seine Batterie keine besonderen Auffälligkeiten, oder etwa nicht?
Fred Feuerstein meint
Nö, er hat den mit der 58 kWh Batterie, zumindest seiner Aussage nach. Wie sich die Zellchemie in den nächsten 50.000 km entwickeln wird, ist reine Spekulation deinerseits.
eBikerin meint
Also seine Batterien sollen sich also ganz anders entwickeln wie die getesteten? Ja also dass ist nun mal wirklich Spekulation – deinerseits.
Aber lass mich raten – geht eigentlich nur drum weil er nen VW fährt, richtig?
Fred Feuerstein meint
Nö, weil es viele Parameter gibt, die die Akkugesundheit (Ladeverhalten, Streckenprofil, Lastprofil etc.) beeinflussen. Natürlich nicht in deiner Welt, da ist offenbar schon vorherbestimmt, wie ein spezifischer Akku der gerade 50.000 km gelaufen hat, mit 100.000 km aussehen wird.
Anonym meint
Kommt doch hin.
Jürgen W. meint
Nach 10.000 km oder nach 100.000 km ???
Redaktion meint
Danke für den Hinweis – 10.000 schwedische Meilen sind 100.000 Kilometer. Korrigiert!
VG | ecomento.de
Tobias Kamer meint
da gibt was wohl einen Übersetzungsfehler. das schwedische mil meint 10 km. Also hier wurden Autos mit mehr als 100’000km Fahrleistung getestet. Macht auch mehr Sinn so…
Redaktion meint
Korrigiert!
VG | ecomento.de