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VW präsentiert mobilen Laderoboter-Prototyp in Dresden

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VW-Laderoboter-Dresden-2026

Bild: Jan Rieger / MOBILITIES for EU

Im Rahmen des europaweiten Projekts „Mobilities for EU“ hat Volkswagen in Dresden einen Prototypen eines mobilen Elektroauto-Laderoboters präsentiert. Das Projekt ist Teil der 2024 gestarteten Smart-Cities-Initiative. Der sechsrädrige Prototyp verfügt über einen integrierten Roboterarm, der ein Ladekabel sowie einen Ladestecker umfasst. Während der Fahrt ist dieser Mechanismus unter einer Klappe verborgen.

Die Volkswagen Group Innovation plant, insgesamt zwei dieser autonomen Laderoboter zu entwickeln, zu bauen und zu testen. Die Geräte besitzen eine Batteriekapaktität von 55 kWh. Ein wesentliches Merkmal ist die Flexibilität beim Ladevorgang: Der Stecker kann sowohl manuell als auch autonom eingesetzt werden. Diese Technologie soll dort zum Einsatz kommen, wo die Installation fest installierter Ladestationen baulich oder wirtschaftlich nicht realisierbar ist.

In Zusammenarbeit mit dem Mobility Data Space des Dresdner Fraunhofer IVI soll ein Ökosystem für Elektromobilität und eine nutzerfreundliche Ladeinfrastruktur entstehen. Ziel ist es, die derzeit begrenzte Anzahl an Ladepunkten im Dresdner Sportpark Ostra zu ergänzen.

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Über den Autor

Thomas Langenbucher ist Experte für Elektromobilität mit beruflichen Stationen in der Automobilindustrie und Finanzbranche. Seit 2011 berichtet er auf ecomento.de über Elektroautos, nachhaltige Technologien und Mobilitätslösungen. Mehr erfahren.

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