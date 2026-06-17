Volkswagen-Topmanager halten Konzern offenbar für existenzgefährdet

Die Situation innerhalb des Volkswagen-Konzerns wird von der Führungsebene offenbar als äußerst kritisch eingestuft. Das berichtet das Manager Magazin unter Berufung auf eine aktuelle interne Recherche.

Demnach verdeutlicht eine anonyme Umfrage unter Mitgliedern des Vorstands und des Aufsichtsrats die prekäre Lage von Europas größtem Automobilhersteller. Ziel der Erhebung war es, den internen Zusammenhalt zu analysieren. Die Ergebnisse der Befragung zeigen eine tiefe Besorgnis über die Zukunft des Unternehmens.

Von den neun befragten Vorstandsmitgliedern bewerteten laut dem Bericht sechs die Existenz des Konzerns als gefährdet, während drei weitere die Lage als angespannt bezeichneten. Eine unkritische Einschätzung wurde von keinem der Teilnehmer abgegeben.

Hinsichtlich der künftigen Ausrichtung herrscht unter den Führungskräften dem Bericht zufolge Einigkeit über die Notwendigkeit einer grundlegenden Neuausrichtung: Alle neun befragten Vorstände sprachen sich für einen radikalen Strategiewechsel aus. Dabei wurden auch die Strategien in den Märkten China und Nordamerika deutlich kritisiert.

Der Volkswagen-Konzern steht vor einem Bündel struktureller und konjunktureller Herausforderungen. Im Mega-Markt China verliert das Unternehmen durch schwache Nachfrage, aggressive lokale Wettbewerber und den schnellen Übergang zu softwaredefinierten Elektroautos an Wettbewerbsfähigkeit. Deshalb beschleunigt der Konzern seine „in China, for China“-Strategie mit neuen lokal entwickelten E-Modellen.

Parallel belasten hohe Fixkosten, komplexe Konzernstrukturen, Restrukturierungskosten, Software- und Batterieinvestitionen sowie sinkende Margen die Profitabilität. Hinzu kommen US-Zölle und geopolitische Risiken. Besonders kritisch ist zudem, dass Volkswagen gleichzeitig Kosten massiv senken, Werke und Personal sozialverträglich umbauen, die Wettbewerbsfähigkeit der Kernmarke stärken und bei E-Mobilität, Software, autonomem Fahren und erschwinglichen Modellen schneller werden muss.