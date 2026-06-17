EnBW startet Treueprogramm fürs Elektroauto-Laden

Die EnBW führt mit „EnBW collect“ ein neues, kostenloses Treueprogramm für das Laden von Elektroautos ein. Es gehört laut dem Energiekonzern zu den ersten Treueprogrammen seiner Art für E-Mobilität am Markt. Private E-Mobilitäts-Kunden sammeln automatisch Punkte bei jedem Ladevorgang an EnBW-Ladestationen und können diese in Ladeguthaben umwandeln.

Das Programm ermögliche es, durch das Sammeln von Punkten die Ladekosten zu reduzieren, wirbt die EnBW. Lars Jacobs, Chief Commercial Officer E-Mobility: „Treueprogramme sind in vielen Branchen etabliert. Mit EnBW collect übertragen wir dieses Prinzip auf die E-Mobilität und ergänzen unser Angebot um einen weiteren Baustein. Damit verzahnen wir Ladeinfrastruktur, Tarife und digitale Services noch stärker miteinander und entwickeln unser Angebot systematisch weiter.“

Funktionsweise des Treueprogramms

Mit EnBW collect profitierten Privatkunden direkt von ihrem Ladeverhalten und könnten dies einfach in ihren Alltag integrieren, erklärt das Unternehmen. Demnach werden bei jedem Ladevorgang an EnBW-Ladepunkten zwei Punkte pro geladene Kilowattstunde (kWh) gesammelt. Für eine Batteriefüllung von 60 kWh werden also 120 Treuepunkte auf das Punktekonto gutgeschrieben. Ab 500 Punkten ist die Umwandlung in Ladeguthaben direkt in der App des Angebots EnBW mobility+ möglich. Das entspricht fünf Euro, die für den nächsten Ladevorgang genutzt werden können.

Die Teilnahme steht allen EnBW-Kunden mit gebuchtem EnBW-mobility+-Ladetarif offen. Dabei erfolgt die Registrierung einmalig mit dem Login, der bereits für die EnBW-mobility+-App verwendet wird. Das Sammeln der Punkte läuft automatisch, der Punktestand ist über ein Online-Portal einsehbar und wird regelmäßig per E-Mail kommuniziert. In der Startphase können die Punkte ausschließlich in Ladeguthaben umgewandelt werden.

Künftig sind auch zeitlich begrenzte Aktionen für Teilnehmer geplant, zum Beispiel mehr Punkte zu bestimmten Uhrzeiten oder an ausgewählten Standorten. Jacobs: „EnBW collect hat bereits eine Testphase mit rund 5.000 Nutzer*innen durchlaufen. In dieser Zeit haben wir Feedback gesammelt, das Programm optimiert und besser auf die Anforderungen der Nutzer*innen zugeschnitten. Jetzt freuen wir uns, dass wir EnBW collect und damit das automatische Punktesammeln für alle E-Mobilitätskund*innen ausrollen können.“

Die EnBW betreibt mit ihrem „HyperNetz“ eigenen Angaben nach das größte Schnellladenetz Deutschlands mit mehr als 8000 Schnellladepunkten. Im Schnitt stehe damit alle 50 Kilometer ein Schnellladepunkt der EnBW zur Verfügung. Alle Ladepunkte werden den Angaben zufolge mit 100 Prozent Ökostrom betrieben. „Mit dem neuen Treueprogramm unterstreicht die EnBW ihren Anspruch, als verlässliche Partnerin die Bedürfnisse ihrer Kund\*innen in den Mittelpunkt zu stellen und alltagstaugliche, qualitativ hochwertige Lösungen für die Elektromobilität zu bieten“, heißt es.