BYD-Manager: „China Speed“ gilt auch für den Netzausbau

BYD forciert den Ausbau seines Handels- und Servicenetzes in Deutschland massiv. Kai Schröder, Director Network, und Lutz Grütering, Head of Network Development, erläuterten gegenüber dem Portal Autohaus.de die aktuelle Expansionsstrategie des Unternehmens. Nach weniger als 30 Standorten vor einem Jahr war das Netz bis Ende 2025 schon auf rund 150 Standorte angewachsen. Für Mitte 2026 werden 200 und bis zum Jahresende 350 Standorte angestrebt.
„Ein solches Wachstum hat es im deutschen Automobilhandel noch nicht so oft gegeben“, unterstreicht Schröder. BYD setzt dabei auf eine Strategie, die sowohl batterieelektrische Fahrzeuge als auch Plug-in-Hybride umfasst. Laut Schröder bietet das Unternehmen dem Handel ein breites Angebot mit hoher Marktrelevanz sowie ein attraktives Margenmodell. Die Marke zieht Grütering zufolge zunehmend Kunden an, was sich in steigenden Frequenzen in den Showrooms zeige.
Bei der Auswahl neuer Partner sucht BYD Unternehmer mit hoher Eigeninitiative, die die Marke aktiv vorantreiben möchten. Man verzichtet bewusst auf ein Agenturmodell und setzt stattdessen auf unternehmerische Freiheit der Händler. Ziel sind langfristige Partnerschaften, bei denen die Marke nicht nur „Beiwerk“ zum bestehenden Sortiment ist.
Der Einstieg in das Netzwerk soll vergleichsweise schlank gestaltet sein, etwa durch eine temporäre Corporate Identity im ersten Jahr. Zur Risikominimierung bietet BYD unter bestimmten Voraussetzungen einen Investitionsschutz über zehn Jahre an. Zudem unterstützt das Unternehmen die Partner operativ durch ein Verkaufsteam sowie durch ein Retail-Marketing-Team, letzteres in der Startphase auch finanziell.
Die Expansion soll flächendeckend erfolgen, wobei neben Ballungszentren auch ländliche Regionen im Fokus stehen. Ein effizientes Onboarding und moderne Trainingskonzepte, unter anderem mithilfe künstlicher Intelligenz, ermöglichen laut Schröder in Einzelfällen einen Verkaufsstart innerhalb von weniger als drei Monaten nach Erstkontakt.
Für die Premiummarke Denza verfolgt der chinesische Konzern eine differenzierte Strategie. Bestehende BYD-Partner können sich Schröder zufolge gezielt im Premiumsegment engagieren, sofern sie über „die entsprechende Haltung und Professionalität“ sowie ein passendes Team verfügen.
Kommentare
Wasco meint
CATLs netto Gewinn liegt im ersten Quartal bei 3.06 Mrd Dollar.
Somit höher als von BYD, Chery, Geely, SAIC, GWM, Seres und Changan zusammen, die auf 2.59 Mrd Dollar netto Gewinn kommen.
Interessant.
M. meint
Aber nicht neu.
https://www.deraktionaer.de/artikel/aktien/byd-gewinneinbruch-20400018.html
David meint
Ja ja ja alles wird so großartig. Irgendwann. Alle in den Staub! Und natürlich ist man auch Premium. Solche Meldung kommen jetzt täglich. Scheint wohl nicht so zu laufen….
Future meint
Klassische PR-Taktik nennt man das. Häppchenweise werden die Meldungen rausgehauen, damit die Presse versorgt wird und die Marke regelmäßig im Gespräch bleibt. Ja, VW macht das natürlich genauso. Es scheint also nicht so zu »laufen« beim VW.