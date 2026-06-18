Mercedes-Vans-Chefentwickler über VLE: „Das Fahrzeug ist eine echte Grand Limousine“

Mercedes-Benz Vans bringt den elektrischen Van VLE, der mit innovativen Technologien und einem hochwertigen Interieur aufwartet. Er verfügt über 800-Volt-Technik, die dank mehr als 300 kW Leistung ein Nachladen von bis zu 350 Kilometern in 15 Minuten ermöglicht. Zudem bietet er eine Hinterachslenkung und ein Interieur auf Limousinen-Niveau mit bis zu acht Sitzplätzen. Die WLTP-Reichweite beträgt über 700 Kilometer bei einem Verbrauch von 18,4 kWh auf 100 Kilometern.

Der verantwortliche Entwickler, Benjamin Kaehler, betont in einem ausführlichen Interview mit dem Portal Electrive die Bedeutung der neuen Elektro-Plattform VAN.EA, die als Basis für zukünftige Vans von Mercedes-Benz dient. Diese Architektur ermöglicht es, sowohl Pkw-Modelle wie den VLE als auch große gewerbliche Fahrzeuge zu entwickeln. Kaehler hebt hervor, dass die Differenzierung nicht mehr im Antriebsstrang liege, sondern in der Gestaltung und den Funktionen des Fahrzeugs.

Ein besonderes Highlight des VLE sei das ausgefeilte Klimasystem, das dank des elektrischen Antriebs innerhalb kürzester Zeit die gewünschte Temperatur erreiche. Zudem biete der VLE eine flache Aufbauform mit einem ebenen Ladeboden und verstellbaren Sitzen. Die größte Herausforderung bei der Entwicklung sei die Spreizung der Plattform gewesen, um sowohl kleine als auch große Fahrzeuge mit unterschiedlichen Anforderungen abzudecken.

Die technische Basis mit 800-Volt-Elektrosystem und ähnlichen Merkmalen ist laut Kaehler mittlerweile üblich. Die Differenzierung erfolge vielmehr durch, das Interieur, NVH (Noise, Vibration, Harshness), Komfort und innovative Funktionen wie ein vollintegriertes großes Display im Dachhimmel oder Sitze mit Massagefunktion. Dabei fühle man sich in der zweiten Sitzreihe „nicht mehr wie in der zweiten Klasse“. Hinzu komme Sicherheit auf einem neuen Niveau. Auch das Exterieurdesign werde viele „begeistern“. Und die Hinterachslenkung ermögliche einen Wendekreis von 10,9 Metern, was dem VLE besonders wendig mache.

„Ich glaube, dass die aktuellen Elektrofahrzeuge auf dem Markt bei den elektrischen Eigenschaften inzwischen einen guten Stand haben. Jetzt wird wieder der klassische Automobilbau wichtig“, so Kaehler. „Das Fahrzeug ist eine echte Grand Limousine – mit Blick auf Haptik, Interieur und Komfort. Genau das werden unsere Kunden mögen.“ Nach dem VLE plant Mercedes-Benz den VLS als noch luxuriöseres Fahrzeug, gefolgt von gewerblichen Modellen.