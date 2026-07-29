Elektro-Transporter wachsen in der EU im ersten Halbjahr 2026 um 41,6 Prozent

Der EU-Markt für Nutzfahrzeuge verzeichnete im ersten Halbjahr 2026 Zuwächse in allen drei Segmenten, berichtet der Autoverband ACEA. Die Neuzulassungen von Transportern stiegen danach um 1,9 Prozent auf 742.759 Einheiten, bei Lkw betrug das Plus 9,8 Prozent auf 171.933 Fahrzeuge. Die Buszulassungen erhöhten sich um 22,7 Prozent auf 22.590 Einheiten. Elektrisch aufladbare Fahrzeuge gewannen in allen Segmenten Marktanteile.

Bei den Transportern entwickelten sich die vier größten Märkte unterschiedlich. Spanien steigerte die Neuzulassungen um 7,9 Prozent, während Deutschland einen Rückgang um 4,6 Prozent verzeichnete. In Italien sanken die Zulassungen um 4,7 Prozent und in Frankreich um 2,1 Prozent. Diesel blieb mit 587.272 Neuzulassungen und einem Marktanteil von 79,1 Prozent die am häufigsten gewählte Antriebsart.

Elektrisch aufladbare Transporter legten um 41,6 Prozent zu und erreichten einen Marktanteil von 13,2 Prozent nach 9,5 Prozent im ersten Halbjahr 2025. Die Zulassungen von Benzinmodellen gingen um 21,2 Prozent zurück, ihr Marktanteil sank von 4,9 auf 3,8 Prozent. Transporter mit Hybridantrieb verzeichneten ein Wachstum von 31,7 Prozent und kamen auf einen Marktanteil von 3,3 Prozent.

Das Wachstum bei Lkw wurde von schweren Lastwagen getragen, deren Zulassungen um 11,1 Prozent stiegen. Bei mittelschweren Lastwagen betrug das Plus 2,8 Prozent. Polen erzielte unter den großen Märkten einen Zuwachs von 25,9 Prozent, Spanien von 13,2 Prozent und Deutschland von 7,1 Prozent. Der französische Markt blieb im Vergleich zum ersten Halbjahr 2025 weitgehend stabil.

Dieselfahrzeuge stellten 92,1 Prozent der neuen Lkw-Zulassungen in der EU und legten um 9,3 Prozent zu. Elektrisch aufladbare Lastwagen wuchsen um 47,7 Prozent und erhöhten ihren Marktanteil von 3,6 auf 4,8 Prozent. Deutschland, die Niederlande und Frankreich verzeichneten Zuwächse von 88,5, 44,5 beziehungsweise 43,7 Prozent. Zusammen entfielen auf diese drei Länder 74 Prozent aller elektrisch aufladbaren Lkw-Neuzulassungen in der EU.

Bei den Bussen erzielte Italien unter den größten Märkten mit 51,6 Prozent den stärksten Zuwachs, gefolgt von Deutschland und Frankreich mit jeweils 21,6 Prozent. Spanien war mit einem Minus von 8,5 Prozent der einzige große Markt mit rückläufigen Zulassungen. Polen legte um 78,0 Prozent zu und wurde zum viertgrößten Busmarkt der EU. Italien war zugleich der größte Busmarkt der EU.

Die Zulassungen elektrisch aufladbarer Busse stiegen um 56,8 Prozent, ihr Marktanteil erhöhte sich von 21,6 auf 27,7 Prozent. In Italien haben sich die Zulassungen elektrisch aufladbarer Busse mehr als vervierfacht. Dieselbusse legten um 11 Prozent zu und erreichten einen Marktanteil von 58,2 Prozent. Hybrid-elektrische Busse verzeichneten ein Wachstum von 10,7 Prozent und kamen auf 6,1 Prozent des Marktes.