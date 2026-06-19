Renault Group bietet „Mobilize Charge Pass“ für alle Elektroautos an

Mit dem „Mobilize Charge Pass“ der Renault Group soll die Nutzung öffentlicher Ladepunkte vereinfacht werden. Fahrer von Elektrofahrzeugen aller Marken der Franzosen (Renault, Dacia, Alpine) erhalten damit europaweit Zugang zu einem breiten Netzwerk an Ladestationen. Dazu gehören auch die Ionity-Schnellladepunkte entlang wichtiger Verkehrsachsen.

Der Mobilize Charge Pass steht für alle E-Autos der Renault Group zur Verfügung und kann über die Apps My Renault, My Dacia und My Alpine bestellt werden. Bei der Auslieferung neuer Fahrzeuge wird der Pass direkt bereitgestellt und gemeinsam mit den Kunden aktiviert. Nach der Buchung lassen sich über die Smartphone-Anwendungen Ladestationen finden, Preise einsehen und Ladevorgänge starten.

Das Angebot umfasst sowohl Wechselstrom-Ladepunkte (AC) als auch Gleichstrom-Schnellladestationen (DC). Unterstützt wird bei kompatiblen Fahrzeugen die Plug-&-Charge-Funktion. Dabei wird der Ladevorgang nach erfolgreicher Verbindung zwischen Elektroauto und Ladesäule automatisch gestartet und abgerechnet.

Für die Nutzung stehen verschiedene Tarifoptionen bereit. Neben dem „Basic“-Paket ohne monatliche Grundgebühr gibt es das „Intense“-Paket, das mit einer Monatsfrist kündbar ist. Die monatliche Grundgebühr beträgt 4,99 Euro.

Nach Angaben des Angebots lohnt sich das Intense-Paket bereits ab einer monatlichen Fahrleistung von 150 Kilometern mit dem eigenen Elektroauto und einer damit verbundenen Aufladung an DC-Schnellladern. Neu ist zudem ein Angebotspreis von 44 Cent pro Kilowattstunde (kWh) für das Laden an allen AC-Stationen in Deutschland. Für neue Elektroauto-Kunden von Renault und Alpine ist das Intense-Abonnement in den ersten sechs Monaten kostenlos.