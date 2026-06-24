Bis zu 49 % günstiger laden: Allego senkt zum Sommer Preise in der App

Allego senkt zur Hauptreisezeit im Sommer die In-App-Preise für besonders schnelles Laden (High Power Charging, HPC) in Deutschland deutlich. Nutzer profitieren mit Allego Smart und im Allego-Plus-Abonnement von der Preissenkung. Besonders attraktiv ist das Laden mit dem Allego-Plus-Abonnement: Mit dem neuen Preis von 0,39 €/kWh kann man im Vergleich zum Laden ohne App 49 Prozent der Ladekosten sparen. Die Preissenkung ist nicht befristet.

Zusätzlich macht das niederländische Unternehmen den Einstieg in Allego Plus in der Ferienzeit einfacher: Neukunden erhalten das Abonnement zwei Monate kostenlos, wenn sie es bis einschließlich 31. August 2026 starten. Damit sparen sie 19,98 Euro (9,99 € pro Monat) und profitieren gleichzeitig von den reduzierten In-App-Preisen.

„Gerade pünktlich zur Hauptreisezeit in den Sommerferien machen wir das Laden unterwegs noch attraktiver: Mit der Allego-App laden Fahrerinnen und Fahrer nicht nur einfach und planbar, sondern profitieren jetzt auch von deutlich niedrigeren In-App-Preisen. Transparente Preise vor dem Laden und ein verlässliches Nutzererlebnis stehen dabei weiterhin im Mittelpunkt“, sagt Christian Zeh, Chief Operating Officer bei Allego. „Gerade für Familien, die mit dem Elektroauto in die Sommerferien starten, wird das Angebot noch attraktiver: Viele Allego-Standorte entlang der wichtigsten Verkehrsachsen bieten kinderfreundliche Möglichkeiten für eine entspannte Ladepause.”

Durch die Anpassung reduzieren sich die Preise in der Allego-App zur Sommerzeit wie folgt:

In-App Allego Smart Germany (HPC & DC): von 0,69 €/kWh (inkl. MwSt.) auf 0,59 €/kWh

In-App Allego Plus Germany (HPC & DC): von 0,49 €/kWh (inkl. MwSt.) auf 0,39 €/kWh

Mit der Allego-App biete man in einer Anwendung Zugang zu nahezu allen relevanten Ladenetzwerken und damit zu rund einer Million Ladepunkten in Europa, so das Unternehmen. Reisende könnten Ladestopps auch auf Langstrecken effizient planen. Der Smart-Route-Planner helfe dabei, Ladepunkte netzwerkunabhängig entlang der gewünschten Route zu finden.

Außerdem starten und bezahlen Nutzer der Allego-App Ladevorgänge direkt in der App ohne zusätzliche Gebühren oder Provisionen für die Nutzung von Drittanbieter-Ladepunkten. Der in der App angezeigte Preis entspreche dem vom jeweiligen Betreiber festgelegten Preis. Das sorge für maximale Transparenz und vermeide unerwartete Zusatzkosten bei der Urlaubsreise.

Das Laden ohne App direkt über den Browser mit dem Tarif Allego Direct kostet weiter 0,76 €/kWh.