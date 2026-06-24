Gericht: Zu geringe Elektroauto-Reichweite berechtigt Rücktritt vom Kaufvertrag

Das Landgericht Wuppertal hat entschieden, dass eine zu geringe Reichweite bei Elektroautos einen Rücktritt vom Kaufvertrag rechtfertigt. Wenn die reale Reichweite um mehr als zehn Prozent hinter den WLTP-Angaben zurückbleibt, liegt demnach ein erheblicher Sachmangel vor.

Der zugrunde liegende Fall betraf den Kauf eines Elektroautos für 39.000 Euro, dessen WLTP-Reichweite mit 332 bis 341 Kilometern angegeben war. Der Käufer erklärte, dass das Fahrzeug trotz einer primär innerstädtischen Nutzung mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 33 bis 37 km/h lediglich eine Reichweite von 160 Kilometern schaffte.

Nachdem ein Autohaus eine Nachbesserung nicht durchführen konnte, gab der Käufer den Rücktritt vom Vertrag bekannt. Ein gerichtlich bestellter Sachverständiger ermittelte auf einem Prüfstand eine durchschnittliche Reichweite von 281 Kilometern. Damit wurde die WLTP-Angabe um etwa 18 Prozent unterschritten. Zudem zeigte das Gutachten einen überdurchschnittlich fortgeschrittenen Verschleiß der Batterie auf.

Das Gericht wertete dies als „erheblichen Sachmangel“ und sprach dem Kläger den Anspruch auf Rückabwicklung des Kaufvertrags zu. In der Begründung verwies das Landgericht auf die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs, wonach bei Verbrennern ein Mehrverbrauch von über zehn Prozent ebenfalls zum Rücktritt berechtigt. Der Käufer erhält den Kaufpreis zurück, wobei 5250 Euro für die gefahrenen 40.000 Kilometer abgezogen werden.

„Das Urteil zeigt, dass Käufer starke Abweichungen bei der Reichweite ihres E-Autos nicht hinnehmen müssen. Sie können zunächst Nachbesserung verlangen. Kann der Mangel nicht beseitigt werden, können sie vom Kaufvertrag zurücktreten“, erläutert Rechtsanwalt Frederick M. Gisevius von Brüllmann Rechtsanwälte.