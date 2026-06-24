Gericht: Zu geringe Elektroauto-Reichweite berechtigt Rücktritt vom Kaufvertrag

Das Landgericht Wuppertal hat entschieden, dass eine zu geringe Reichweite bei Elektroautos einen Rücktritt vom Kaufvertrag rechtfertigt. Wenn die reale Reichweite um mehr als zehn Prozent hinter den WLTP-Angaben zurückbleibt, liegt demnach ein erheblicher Sachmangel vor.
Der zugrunde liegende Fall betraf den Kauf eines Elektroautos für 39.000 Euro, dessen WLTP-Reichweite mit 332 bis 341 Kilometern angegeben war. Der Käufer erklärte, dass das Fahrzeug trotz einer primär innerstädtischen Nutzung mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 33 bis 37 km/h lediglich eine Reichweite von 160 Kilometern schaffte.
Nachdem ein Autohaus eine Nachbesserung nicht durchführen konnte, gab der Käufer den Rücktritt vom Vertrag bekannt. Ein gerichtlich bestellter Sachverständiger ermittelte auf einem Prüfstand eine durchschnittliche Reichweite von 281 Kilometern. Damit wurde die WLTP-Angabe um etwa 18 Prozent unterschritten. Zudem zeigte das Gutachten einen überdurchschnittlich fortgeschrittenen Verschleiß der Batterie auf.
Das Gericht wertete dies als „erheblichen Sachmangel“ und sprach dem Kläger den Anspruch auf Rückabwicklung des Kaufvertrags zu. In der Begründung verwies das Landgericht auf die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs, wonach bei Verbrennern ein Mehrverbrauch von über zehn Prozent ebenfalls zum Rücktritt berechtigt. Der Käufer erhält den Kaufpreis zurück, wobei 5250 Euro für die gefahrenen 40.000 Kilometer abgezogen werden.
„Das Urteil zeigt, dass Käufer starke Abweichungen bei der Reichweite ihres E-Autos nicht hinnehmen müssen. Sie können zunächst Nachbesserung verlangen. Kann der Mangel nicht beseitigt werden, können sie vom Kaufvertrag zurücktreten“, erläutert Rechtsanwalt Frederick M. Gisevius von Brüllmann Rechtsanwälte.
Kommentare
wosis meint
So ein Quark! Juristen und Technik… Was ist den schon „Real“? Stadtverkehr beim -10 grad? 150 auf der Autobahn? Dazu gibt es ja WTLP: um eine Einheitliche Messung zu haben, die vergleichbar ist. Und warum 10% Abweichung? Warum nicht 11%? Warum nicht 9%?
BTW: Kein Verbrenner erreicht die WLTP Verbräuche.
M. meint
Je nach Profil kann auchbein Verbrenner den unterschreiten, aber das kommt seltener vor.
Zu Thema,
„Ein gerichtlich bestellter Sachverständiger ermittelte auf einem Prüfstand eine durchschnittliche Reichweite von 281 Kilometern. Damit wurde die WLTP-Angabe um etwa 18 Prozent unterschritten. Zudem zeigte das Gutachten einen überdurchschnittlich fortgeschrittenen Verschleiß der Batterie auf.“
Der ist da natürlich den WLTP abgefahren. Und die geringe Reichweite kommt da sicher nicht alleine aus dem hohen Verbrauch, sondern auch aus der hohen Degradation. Ich weiß jetzt nicht, was dort ermittelt wurde, aber bei der Laufleistung sollte man <5% liegen und praktisch keinen Reichweitenverlust bemerken.
eBikerin meint
„BTW: Kein Verbrenner erreicht die WLTP Verbräuche.“
BTW jeder Verbrenner erreicht die WLTP Verbräuche – es fährt nur niemand genau wie der WLTP Zyklus ist. Wenn du mit nem Verbrenner überwiegend in der Stadt fährst brauchst du viel mehr, wenn du nur Landstrasse fährst viel weniger und wenn du meinst Vollgas auf der Autobahn – naja du weisst es.
Ist bei eAuto genauso – nur dass man da eben in der Stadt viel weiter kommt.
Lanzu meint
Ein Gutachter hat doch nach dem WLTP-Zyklus getestet. Dieser wurde mit der offiziellen Angabe verglichen und war deutlich geringer.
Groggo meint
Hauptsache die großen Konzerne verteidigen. ;-)
MK meint
@wosis:
Bitte lesen Sie den Artikel noch mal genau. Dort steht ganz klar, dass ein Gutachter beauftragt wurde, mit genau diesem Fahrzeug exakt den WLTP-Test durchzuführen und die dabei ermittelte Reichweite ist Maßstab für das Urteil und keine persönliche Erfahrung des Besitzers.
Auch, wo die 10% herkommen, wird erklärt: Diese basieren auf einem Urteil eines Bundesgerichts zu Verbrennern, wo diese 10% als maximal zulässige Abweichung festgelegt worden sind.
David meint
Tatsächlich ist das Urteil wesentlich differenzierter ausgefallen und es ging darum, ob er diese WLTP-Reichweite -10 % unter WLTP Bedingungen erreicht. Da war also keinesfalls die anekdotisch berichtete Fahrleistung im Alltag im Urteil berücksichtigt worden. Vermutlich war das individuelle Auto fehlerhaft. Denn nichts für Stellantis, aber Ihre WLTP Reichweite ist sicherlich nicht übertrieben. Da fallen mir andere Hersteller ein, zumindest einer.
RudiFaehrtTesla meint
Du meinst VW mit ihren MEBs? Richtig? 😊
Fred Feuerstein meint
Hier geht es im konkreten Fall wohl um einen Peugeot e-2008 GT.
eBikerin meint
Merkwürdig. Das Urteil ist vom 18.12.2025 und jetzt wird plötzlich überall darüber berichtet. Ist schon Sommerloch?
MK meint
Schon interessant, wenn der Kunde sagt, bei seiner Fahrweise im langsamen Stadtverkehr nur 160 km zu schaffen, während der Prüfer mit genau diesem Fahrzeug dem Zyklus nach (also inkl. 130 km/h-Abschnitten) gut 280 km geschafft hat. Vielleicht ist also auch an der Fahrweise des Fahrers etwas, was den tatsächlich vorhandenen überdurchschnittlichen Verschleiß erklärt?
Was aber noch interessanter ist, ist, dass das Gericht eine Unterschreitung der WLTP-Reichweite um 10% schon als ausreichenden Mangel anerkennt, sieht das EU-Recht doch vor, dass erst ab einer Akkukapazität von 70% oder weniger (also einer zu erwartenden Abweichung bei der Reichweite von mindestens 30%) der Garantiefall eintritt…wir reden hier ja nicht von einem Neuwagen direkt bei Abholung, sondern nach zehntausenden Kilometern. Auch einen Abzug von 13% des Neuwertes nach der Kilometerleistung ist doch sehr großzügig vom Gericht dem Kunden gegenüber.
Ich bin also mal gespannt, ob der Hersteller das als Einzelfall abtut und einfach bezahlt, um das Thema aus den Medien zu halten oder ob das durch die Instanzen geht…ich könnte mir eher letzteres vorstellen.
eBikerin meint
Natürlich stimmt da auch was mit dem Fahrer nicht, oder er hat schlicht extrem übertrieben um sein Geld wieder zu bekommen.
CJuser meint
„Demnach darf der Käufer vom Kaufvertrag zurücktreten, wenn die Reichweite um mehr als 10 Prozent verfehlt wird.“
Das würde ja eigentlich bedeuten, dass jedes, aber auch wirklich jedes Fahrzeug zurückgegeben werden könnte. Ob statt 430 weniger als 387 km oder statt 4,9 tatsächlich über 5,4 l/100km.
Ich frage mich bei den Umständen allerdings erstmal, ob es ein Neu- oder Gebrauchtwagen war, wie der aktuelle oder Vorbesitzer mit dem Fahrzeug umgegangen sein muss.
Peter meint
Ja, bei Verbrennern gab esja auch schon Urteile, wenn das Neue Auto deutlich mehr als im Verkaufsprospekt Verbraucht, kann man den auch zurückgeben.
Ist halt einfach ein Mangel an einem Neu Produkt, und damit ganz normal und wenig verwunderlich das dies auch für EAutos gilt.
eBikerin meint
„Das würde ja eigentlich bedeuten, dass jedes, aber auch wirklich jedes Fahrzeug zurückgegeben werden könnte.“
Nein natürlich nicht. Es kommt nämlich nicht auf deine Fahrweise an, sondern auf das Ergebnis des WLTP Tests. Und den Test machst dann nicht zu, sondern eben ein Gutachter.
MK meint
@CJuser:
Da gebe ich eBikerin recht: Der WLTP Zyklus wird nun Mal nicht bei Frost und mit maximal 130 km/h sowie recht hohem Stadtanteil und höchstens auf niedriger Stufe laufender Klimaanlage gefahren. Real lag mein Elroq im Winter fast 30% überm Normverbrauch. In anderen Wochen, in denen meine Fahrten deutlich eher dem Zyklus entsprechen dürften, fahre ich den aber vollkommen problemlos auf Normverbrauch und sogar schon Mal darunter.
Paule meint
Medienberichten zufolge soll es sich wohl um einen Peugeot e-2008 GT handeln.
Tja, Augen auf beim Autokauf. Ich hätte da eine Empfehlung.
brainDotExe meint
Kläre uns auf, welches Modell hatte der betroffene nehmen sollen, wenn er auf einen Peugeot besteht?