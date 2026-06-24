Verzögerungen bei CATL-Akkufabrik in Ungarn

Der Bau der Batteriefabrik von CATL in Debrecen verzeichnet Verzögerungen gegenüber dem ursprünglichen Zeitplan. Während die Produktion von Batteriemodulen auf dem eigenen Werksgelände in Ungarn bereits gestartet ist, steht der Beginn der Zellproduktion noch aus.
Grund hierfür sind unter anderem fehlende behördliche Genehmigungen sowie strengere Umweltauflagen infolge eines Regierungswechsels in Ungarn, berichtet die Automobilwoche. Zudem leiteten Umweltbehörden nach dem Austritt einer grünen Flüssigkeit Anfang Mai Untersuchungen ein. Das Unternehmen erklärte dazu, dass es sich lediglich um ein Farbmittel für Dichtigkeitsprüfungen handelte.
Die Modulfertigung in Debrecen läuft bereits mit einer Jahreskapazität von 5 GWh, wobei die benötigten Batteriezellen derzeit aus anderen CATL-Werken bezogen werden. Die Akkufabrik ist zwar fertiggestellt, wartet jedoch auf Genehmigungen für die Testproduktion. Langfristig ist ein Ausbau der Kapazität auf bis zu 100 GWh geplant, ausgehend von einer zunächst vorgesehenen Jahreskapazität von 40 GWh. Die Produktion von Modulen wurde bereits im Herbst 2024 in einer angemieteten Halle mit zwei Linien aufgenommen.
Die Verzögerungen wirkten sich direkt auf die Lieferkette aus, schreibt Electrive. Mercedes-Benz bezieht demnach die Batterien für den neuen Elektrotransporter VLE vorerst aus China, da die Zellproduktion in Debrecen noch nicht läuft. Die dadurch entstehenden Mehrkosten übernimmt CATL. Die Produktion des VLE ist in Vitoria, Spanien, angelaufen. BMW ist von den aktuellen Verzögerungen bislang nicht betroffen, da die Versorgung seines neuen Auto-Werks in Debrecen mit ungarischen Batteriezellen erst für 2027 vorgesehen ist. Derzeit erfolgt die Belieferung wie geplant aus China, wobei BMW die Montage der Hochvoltbatterien traditionell selbstständig durchführt.
Das Investitionsvolumen für das CATL-Projekt in Ungarn beläuft sich Berichten zufolge auf 7,34 Milliarden Euro. Die Chinesen hatten den Start der Serienproduktion ursprünglich für März oder April 2026 in Aussicht gestellt. Neben Mercedes-Benz gilt BMW als Kunde des europäischen Standorts.
Kommentare
Futureman meint
Immerhin baut CATL in Europa Fabriken, europäische oder gar deutsche Hersteller tun sich ja immer schwer mit Zukunftstechnik.
David meint
Au jeh, Ungarn wird rechtsstaatlich. Dann ist das für die Chinesen nichts mehr. Geht ja gleich schon gut los. In die Hand hat’s der Orban ihnen versprochen, dass die Säuren einfach in die Donau geleitet werden. Auch wenn die 250 km entfernt liegt. Aber wenn man ne Lösung bekommt, fragt man doch keine Details nach…
Paule meint
„Grund hierfür sind unter anderem fehlende behördliche Genehmigungen sowie strengere Umweltauflagen infolge eines Regierungswechsels in Ungarn“
Nun, eben noch wurde gefeiert, welch Rückenwind dank Orbán bei Investitionen herrscht. Nahezu jeder deutsche Hersteller sehnte sich nach einer eisernen, monetär steuerbaren, alles durchwinkenden Hand und dachte dabei – an Ungarn.
Nun scheint auch in Ungarn wieder Rechtsstaatlichkeit einzuziehen.
M. meint
Ich weiß nicht, wer in dem Zusammenhang Orban feierte. Den nahm man als notwendiges, aber vergängliches Übel halt in Kauf.
Aber der Rechtspopulist ist weg, das ist gut.
Längere Genehmigungsverfahren sind da sicher ein kleiner Preis.
Ich hoffe, das macht Schule, auch dort, wo Milliardäre Rechtspopulisten unter die Arme greifen.
Namen muss ich bestimmt nicht nennen.
SB meint
Abseits der großen Autohersteller hat Orban einige deutsche Unternehmen schikaniert und so zum Verkauf an seine Freunde gezwungen:
https://www.sueddeutsche.de/politik/ungarn-viktor-orban-eu-binnenmarktrecht-unfairer-wettbewerb-lux.Wcgh6GtUwuyx2astWxe5rA