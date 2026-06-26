Zeekr baut Deutschland-Präsenz mit Standorten bei Köln, Hannover und Leipzig aus

Zeekr ergänzt sein Angebot in Deutschland um drei zusätzliche Standorte in den Großräumen Köln, Hannover und Leipzig. Die Marke für Premium-Elektroautos des chinesischen Geely-Konzerns will damit den direkten Produktzugang vereinfachen. Die neuen Service- und Verkaufspunkte bieten Testfahrten und Fahrzeugauslieferungen an. Bereits vertreten ist man hierzulande in Berlin, Dorsten, Frankfurt, Hamburg, Hannover, München, Solingen und Stuttgart.

„Mit dem Aufbau unseres Händlernetzwerks ab dem vierten Quartal 2026 gehen wir den nächsten konsequenten Schritt beim Ausbau unserer Präsenz in Deutschland. Bis dahin schaffen wir mit den neuen reinen Probefahrt-Standorten zusätzliche Möglichkeiten, Zeekr in Deutschland direkt zu erleben. Unsere Fahrzeuge überzeugen besonders dann, wenn man sie selbst fährt: durch ihr Design, ihre Technologie und ein Fahrerlebnis, das im Alltag unmittelbar spürbar wird“, so Lukas Dohle, Managing Director bei Zeekr.

Es stehen stets die Modelle 001 (Shooting Brake), X (Kompakt-SUV) und 7X (großes SUV) für Testfahrten zur Verfügung. Ab dem 1. Juli 2026 soll deutschlandweit auch der neue sportliche Shooting Brake 7GT an allen zehn Standorten in Deutschland verfügbar sein. Ergänzend erweitert Zeekr sein Marktangebot um Finanzierungsoptionen für die gesamte Modellpalette. Neben einem klassischen Ratenkredit steht ein Ballonkredit zur Verfügung, beide mit einem Zinssatz von 0,99 Prozent.

Servicepartner für Deutschland ist die GAS Global Automotive Service GmbH mit rund 1700 angeschlossenen Betrieben, darunter über 500 Karosserie- und Lackierzentren. „Damit sind die Grundlagen für hohe Ersatzteilverfügbarkeit, gute Serviceerreichbarkeit und verlässliche Qualität gegeben“, versichert Zeekr.

Mit dem Ausbau der lokalen Präsenz, neuen Finanzierungsangeboten und dem geplanten Aufbau eines Händlernetzwerks schaffe man die Voraussetzungen für die nächste Phase seiner Entwicklung im deutschen Markt. Deutschland sei dabei ein zentraler Baustein der europäischen Wachstumsstrategie.