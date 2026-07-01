Jaguar Land Rover setzt entgegen dem Trend auf höhere Preise für Elektroautos

Jaguar Land Rover (JLR) verfolgt eine gezielte Preisstrategie für seine kommenden Stromer. Das Unternehmen setzt laut Automotive News darauf, dass Käufer von Luxus-Elektromobilität bereit sind, einen Aufpreis gegenüber Modellen mit Verbrennungsmotor zu zahlen. Hersteller wie Volvo, BMW und Mercedes-Benz streben hingegen an, die Preise für Elektroautos an das Niveau ihrer Verbrenner anzupassen.

In den nächsten 18 Monaten plant JLR die Einführung von fünf neuen Elektromodellen. Dazu gehören zwei große Range Rover, ein kleinerer Range Rover als Nachfolger des Velar, ein kleines SUV der Marke Defender sowie die Limousine Jaguar Type 01.

Laut Leonard Hoornik, Chief Commercial Officer bei Jaguar Land Rover, versucht das Unternehmen bewusst, dem aktuellen Markttrend entgegenzuwirken. Der vollelektrische Range Rover und der Range Rover Sport sollen im Vergleich zu den Verbrenner-Versionen Vorteile wie mehr Leistung und eine höhere Geräuschreduzierung bieten.

„Der beste Range Rover verfügt über einen E-Antrieb“

„Unsere Aufgabe ist es, zu erklären, dass der beste Range Rover aller Zeiten tatsächlich über einen elektrischen Antriebsstrang verfügt“, so Hoornik während eines Investorentages im Juni. Der elektrische Range Rover wird Automotive News zufolge mit einem 118-kWh-Batteriepaket ausgestattet sein, das eine Reichweite von 600 Kilometern ermöglicht. Mit um die 405 kW/550 PS bietet der Antrieb eine Leistung, die etwa der Plug-in-Hybrid-Version entspricht und über dem 4,4-Liter-V8-Motor mit 395 kW/537 PS liegt.

Preise für den elektrischen Range Rover oder den Range Rover Sport auf der antriebsflexiblen Plattform MLA (Modular Longitudinal Architecture) wurden bisher nicht veröffentlicht. Der Verbrenner-Range-Rover beginnt in Deutschland bei 146.100 Euro, während der Range Rover Sport ab 93.500 Euro erhältlich ist. Auch die Preise für neue Elektroautos auf der EMA (Electrified Modular Architecture) sollen über denen vergleichbarer Verbrenner liegen. Um den Wiederverkaufswert seiner Stromer zu sichern, plant Jaguar Land Rover eine erweiterte Leasingstrategie. Durch längere Finanzierungspläne und eine stärkere Beteiligung am Zweitmarkt möchte man den Lebenszyklus der E-Autos verlängern.

Ein besonderer Fokus liegt Teilen auf des eigentlich derzeit schwächelnden US-Markts, wo die Nachfrage nach Elektromodellen in Bundesstaaten wie Kalifornien nach Einschätzung von JLR hoch ist. CEO PB Balaji sieht hier ein erhebliches Potenzial. Während Range Rover noch länger auf einen Antriebsmix setzt, plant die Schwestermarke Jaguar vollständig auf reinen Elektroantrieb umzustellen. Der Preis des neuen Type 01 wird Insider zufolge bei deutlich über 100.000 Euro liegen.