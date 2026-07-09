Porsche liefert über 20.000 Elektroautos im ersten Halbjahr 2026 aus

Die Porsche AG hat im ersten Halbjahr in Summe 122.306 Fahrzeuge (Vorjahr 146.391) in Kundenhand übergeben. Das entspricht einem Rückgang von 16 Prozent. Wesentliche Gründe sind laut dem Unternehmen das Produktionsende des 718 mit Verbrennungsmotor, „starke Nachfrage“ nach dem neuen vollelektrischen Macan im Vorjahreszeitraum sowie entfallene Steuervergünstigungen für Elektro- und Hybridfahrzeuge in den USA. Gleichzeitig ist die Modellreihe 911 bei den Kunden weiter begehrt: Im ersten Halbjahr liegt sie mit einem Plus von 19 Prozent über dem Vorjahr.

„Mit rund 122.000 Kundenauslieferungen liegen wir im ersten Halbjahr unter dem Vorjahreszeitraum, aber im Bereich unserer Erwartungen“, sagt Matthias Becker, Vorstand für Vertrieb und Marketing der Porsche AG. „Seit Ende Juni liefern wir den Cayenne Electric an unsere Kundinnen und Kunden aus und freuen uns über die positive Resonanz aus dem Handel. Auch die jüngst präsentierten Produktneuheiten, etwa der 911 GT3 S/C oder das E-Shift-System mit virtuellen Gangwechseln im Taycan, werden Porsche-Fans weltweit begeistern. Von den Fachmedien erhalten wir bereits ein überaus positives Feedback.“

Nordamerika bleibt größte Vertriebsregion

Unter den Vertriebsregionen bleibt Nordamerika mit 37.712 Auslieferungen weiterhin an der Spitze. Der Rückgang von rund 13 Prozent lässt sich unter anderem mit den ausgelaufenen Steuervergünstigungen für Elektro- und Hybridfahrzeuge sowie dem Produktionsende der kleinen Sportwagen-Reihe 718 mit Verbrennungsmotor begründen. Der Heimatmarkt Deutschland liegt mit 14.938 Auslieferungen 6 Prozent unter dem Niveau des Vorjahreszeitraums. Europa (ohne Deutschland) hat im ersten Halbjahr 30.278 Fahrzeuge in Kundenhand übergeben (-14 %). Als wesentliche Gründe werden das Produktionsende des 718 und der starke Vorjahreszeitraum des Macan Electric genannt.

In China wurden 14.501 Fahrzeuge an Kunden übergeben (-32 %). Wesentliche Gründe für den Rückgang bleiben Porsche zufolge das weiterhin herausfordernde Marktumfeld im chinesischen Markt und der Fokus auf einen wertorientierten Absatz. In der Vertriebsregion Übersee- und Wachstumsmärkte konnten 24.877 Fahrzeuge übergeben werden. Das entspricht einem Rückgang von 18 Prozent. Gründe hierfür sind unter anderem das Produktionsende der Modellreihe 718 mit Verbrennungsmotor sowie der Konflikt im Nahen Osten.

Cayenne ist stärkste Modellreihe

Bei den Modellreihen erzielte das große SUV Cayenne mit 38.141 Auslieferungen (-9 %) die meiste Nachfrage. Die vollelektrische Variante des Cayenne wird seit Ende Juni stufenweise in den Märkten eingeführt und an die ersten Kunden ausgeliefert. Die Sportwagenikone 911 wurde von Januar bis Juni 30.534 Mal in Kundenhand übergeben. Das entspricht einem Zuwachs von 19 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

Vom Mittelklasse-SUV Macan wurden insgesamt 35.315 Fahrzeuge ausgeliefert. Davon entfallen 19.695 Stück auf die Variante mit Verbrennungsmotor. Diese bietet Porsche in den meisten Ländern außerhalb der EU weiterhin parallel an. Der Benziner wird noch bis Ende Juli 2026 produziert. Auf die vollelektrische Variante des Macan entfallen 15.620 Stück. In Summe entspricht dies einem Rückgang von 22 Prozent für die gesamte Modellreihe Macan im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Wesentliche Gründe sind laut Porsche der verlangsamte Hochlauf der Elektromobilität, der erfolgreiche Vorjahreszeitraum sowie der Auslauf von Steuervergünstigungen für Elektro- und Hybridfahrzeuge in den USA.

Von der Modellreihe Panamera wurden im ersten Halbjahr 9308 Exemplare ausgeliefert. Der Rückgang von 38 Prozent bei der Oberklasselimousine ist nach Angaben von Porsche vor allem darauf zurückzuführen, dass es im starken Panamera-Markt China eine temporäre Angebotslücke bei Panamera-Modellen gab. Diese sei durch die Neueinführung der Marktedition Panamera Pure mit Marktstart im April geschlossen worden.

Die Modelle 718 Boxster und 718 Cayman verzeichneten 2789 Auslieferungen – 73 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Die Modellreihe 718 wird seit Oktober vergangenen Jahres nicht mehr produziert. Von der als Sportlimousine und als Kombi erhältlichen Elektroauto-Reihe Taycan wurden im ersten Halbjahr 6219 Fahrzeuge an Kunden übergeben. Dies entspricht einem Rückgang von 25 Prozent.

Die Verkaufszahlen des Macan Electric (15.620) und Taycan (6219) zusammengezählt, setzte Porsche im ersten Halbjahr insgesamt 21.839 Elektroautos ab. Zum neuen Cayenne Electric veröffentlicht das Unternehmen noch keine Stückzahlen. Im ersten Halbjahr 2025 waren es 34.186 elektrische Macan und Taycan gewesen.

Mit Blick auf den weiteren Verlauf des Jahres sagt Vertriebsvorstand Becker: „Wir richten unser Angebot gezielt an der Nachfrage unserer Kundinnen und Kunden aus und schärfen konsequent unsere Modellpalette. Im Herbst werden wir im Rahmen des Capital Markets Day weitere Details unserer Strategie 2035 vorstellen.“