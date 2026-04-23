Volvo Trucks bringt neue Elektro-Lkw mit bis zu 700 Kilometer Reichweite auf den Markt

Volvo Trucks bringt neue Elektro-Lkw auf den Markt und erweitert damit sein Angebot im mit Strom betriebenen Güterverkehr. Der Nutzfahrzeughersteller kündigt Modelle mit verbesserter Leistung, höherer Flexibilität und Reichweiten von bis zu 700 Kilometern an. Vorgestellt werden ein neuer Elektro-Langstrecken-Lkw sowie die nächste Generation mehrerer schwerer Baureihen.

Neu ist der Fernverkehrs-Lkw FH Aero Electric mit erweiterter Reichweite. Die in Aussicht gestellten 700 Kilometer mit einer Ladung hängen laut Volvo Trucks ab von äußeren Bedingungen wie Wetter und Luftwiderstand sowie von weiteren Faktoren wie Gesamtgewicht und Fahrweise. Als Grundlage nennt das Unternehmen eine neue Antriebstechnik in Form der E-Achse, die „deutlich mehr Batteriekapazität“ schafft.

Der FH Aero Electric ist für den MCS-Standard (Megawatt Charging System) ausgelegt. Das Laden der acht Batterien von 20 auf 80 Prozent soll etwa 50 Minuten dauern. „Damit lässt sich der Ladevorgang innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Ruhezeiten für Lkw-Fahrende in der EU durchführen“, erklärt Volvo Trucks.

„Dieser elektrische Fernverkehrs-Lkw ist der beste seiner Art. Er bietet nicht nur eine herausragende Reichweite, sondern auch eine hohe Nutzlast, schnelles Laden und hervorragenden Fahrkomfort. Mit diesem Fahrzeug können unsere Kunden über einen gesamten Arbeitstag hinweg wirklich lange Strecken zurücklegen und das mit derselben Produktivität wie bei Diesel-Lkw“, sagt der Präsident von Volvo Trucks Roger Alm.

Neue Lkw der Baureihen FH, FM und FMX

Zugleich präsentiert das Unternehmen die nächste Generation der schweren Baureihen FH, FM und FMX Electric. Diese Elektrofahrzeuge sollen Reichweiten von bis zu 470 Kilometern ermöglichen. Genannt werden Verbesserungen bei Flexibilität, Produktivität und Fahrkomfort.

Diese Modelle verfügen über einen neuen Antriebsstrang und einen unabhängigen Getriebe-Nebenantrieb mit erweiterter Funktionalität. Dadurch können Fahrzeugaufbauten wie Betonmischer, Hakenlift oder Müllaufbau ohne zusätzliche Antriebsmotoren oder Anbaugeräte betrieben werden. Der Einsatz des Nebenantriebs ist auch während der Fahrt möglich. Das Aufladen von 20 auf 80 Prozent dauert bei diesen Baureihen etwa 65 Minuten.

Alle neuen Lkw sind mit einem für den Elektroantrieb optimierten I-Shift-Getriebe ausgestattet. In Verbindung mit zwei Motoren soll es für eine ausgeglichenere und kontrolliertere Leistung sorgen. Die Powershift-Getriebe bieten acht Gänge beim FH, FM und FMX Electric sowie sechs Gänge in der elektrischen Antriebsachse des FH Aero Electric.

„Die nächste Generation der Volvo FH-, Volvo FM- und Volvo FMX Electric – Modelle verfügt über eine Vielzahl moderner, intelligenter Funktionen. Sie bieten hohen Fahrerkomfort und ermöglichen emissionsfreie Transporte für eine Vielzahl von Transportaufgaben“, so Roger Alm. Die neuen Modelle sollen ab Sommer 2026 bestellt werden können.