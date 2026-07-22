Horse Powertrain stellt Methanol-Range-Extender vor

Horse Powertrain, ein Joint Venture von Renault und Geely mit Fokus auf Verbrenner-Technologien, hat den Horse D20 Methanol vorgestellt: einen Antrieb für Elektrofahrzeuge mit sogenanntem Reichweitenverlängerer. Das System nutzt Methanol als Reserveenergiequelle zum Aufladen der Batterie des Elektroantriebs. Es leistet bis zu 105 kW und wiegt 170 Kilogramm.

Der Antrieb kombiniert einen Elektromotor, Leistungselektronik und einen 2,0-Liter-Turbovierzylinder. Der Verbrennungsmotor ist für Kraftstoffmischungen aus 100 Prozent Methanol ausgelegt. Ein Hochenergie-Zündsystem soll eine besonders magere Verbrennung des Methanols in den Zylindern ermöglichen.

Die eingesetzten Technologien sollen den Kraftstoffverbrauch senken und Kaltstarts mit reinem Methanol bei Temperaturen bis minus 35 Grad Celsius ermöglichen. Die Stickoxidemissionen entsprechen mit 35 mg/kWh dem chinesischen Standard CN6b. Der Antrieb erfüllt außerdem den Euro-7-Grenzwert von 60 mg/km.

Zum System gehört ein Axialflussmotor, der direkt auf der Kurbelwelle des Verbrennungsmotors montiert ist. Seine Konstruktion besteht aus zwei Rotoren, die einen einzelnen Stator umgeben. Gegenüber einem vergleichbaren Radialflussmotor ist die Bauform den Angaben zufolge 46 Prozent kürzer und liefert je Volumeneinheit 63 Prozent mehr Leistung.

Der Axialflussmotor erreicht laut Horse Powertraing eine elektrische Effizienz von 96,4 Prozent und nutzt unter anderem ein integriertes Siliziumkarbid-Leistungsmodul zur Verringerung elektrischer Verluste. Bei Labortests erreichte der gesamte Antrieb eine Kraftstoff-zu-Energie-Umwandlungsrate von 47 Prozent: Aus 2,1 kWh verbranntem Methanol entstand 1 kWh elektrische Energie. Mit 19,6 Litern Kraftstoff soll das System eine E-Fahrzeug-Batterie mit 40 kWh vollständig aufladen können.

Fortune Zhao, Technikvorstand von Horse Powertrain, bezeichnet den Horse D20 Methanol als „eine unserer bisher kühnsten Absichtserklärungen“. Das System verbinde einen Methanol-Motor mit der Funktion eines Reichweitenverlängerers und mehreren neuen Technologien. Der Einsatz des Axialflussmotors gehöre zu den ersten Anwendungen dieser Technik in einem Antrieb für den Massenmarkt.

Bereits im April wurde das System X-Range C15 Direct Drive von Horse Powertrain vorgestellt. Damit können Hersteller ursprünglich als reine Elektroplattformen entwickelte Fahrzeuge vergleichsweise einfach auch als Vollhybrid, Plug-in-Hybrid oder Range-Extender-Modell anbieten.