Genesis erwägt laut Bericht kleines Premium-Elektroauto

Genesis prüft derzeit laut Autocar die Einführung kleinerer Elektroautos, um das bestehende Fahrzeugangebot zu erweitern. Aktuell bildet das batteriebetriebene SUV-Coupé GV60 mit einer Länge von 4,5 Metern das kleinste Modell der Edelmarke des südkoreanischen Hyundai-Konzerns.

In der Vergangenheit hat der Hersteller bereits mit dem Konzept Mint (Artikelbild) aus dem Jahr 2019 experimentiert. Das Elektroauto ist ein auf die Nutzung in der Stadt zugeschnittener kleiner Premiumwagen, der Praktikabilität, Komfort und Fahrspaß vereinen soll. Den für zwei Personen ausgelegten Innenraum des schätzungsweise um die vier Meter langen Mint haben die Designer als Rückzugsraum, Wohlfühloase und Kommandozentrale in einem konzipiert.

Nun untersuchen die Südkoreaner neue Marktsegmente, um den Kundenstamm zu vergrößern. Peter Kronschnabl, Managing Director von Genesis Europe, erklärte dazu gegenüber Autocar, dass man diese Möglichkeiten derzeit noch evaluiere. Entschieden sei noch nichts. Kronschnabl betonte, dass eine sich entwickelnde Marke in schnell wachsenden Segmenten präsent sein müsse, um Kunden langfristig zu binden.

Allerdings mahnte der Manager zur Vorsicht. Man solle nicht allein aufgrund kurzfristiger Chancen in neue Bereiche vordringen. Entscheidungen müssten sorgfältig abgewogen werden. Die Strategie von Genesis sei auf Beständigkeit ausgelegt. Das Projekt sei „ein Marathon, kein Sprint“. Das Ziel bestehe darin, durch die richtigen Produkte ein kontinuierliches Markenwachstum zu erreichen. Dabei habe der langfristige Fokus eine höhere Bedeutung als mittelfristige Ziele.

Genesis wird künftig keine reinen Verbrennungsmotoren mehr anbieten und will verstärkt auf verschiedene elektrische Antriebe wie Hybrid, Plug-in-Hybrid und Range-Extender setzen. Das SUV GV70 soll als erstes Modell der Marke einen Hybridantrieb erhalten. Die Präsenz in Europa will das 2021 in der Region gestartete Unternehmen deutlich ausbauen.